김동연 "오세훈, 무능과 무지성의 소산"... 경기지역자동차노조 "환영"

김동연 경기도지사가 시내버스 필수공익사업 재지정을 반대한 것에 대해 경기지역자동차노동조합(위원장 이기천)이 "적극 환영한다"는 입장을 밝혔다.경기지역자동차노조는 30일 성명서를 통해 "여객운수사업인 시내버스를 필수공익사업으로 다시 지정해 노동자의 파업권을 무력화하려는 서울시 등 버스준공영제 시행 광역지자체의 시도에 유일하게 경기도만 담당 부서가 회의 불참을 통보하고, 김동연 도지사가 SNS로 반대 입장을 명확히 표현한 것을 환영한다"고 전했다.노조는 이어 "필수공익사업 지정은 헌법에 보장된 노동3권 중 하나인 단체행동권을 제약하는 것으로, 위헌 소지가 끊이지 않는 등 철폐되어야 할 악법 중 하나"라면서 "그럼에도 서울시가 나서서 시대를 역행하는 법 개정 움직임은 이번 서울시버스노동조합의 정당한 파업 과정에서 서울시가 보여준 무능을 감추려는 의도일 뿐"이라고 비판했다.앞서 김동연 지사는 시내버스를 필수공익사업으로 지정하려는 오세훈 서울시장을 향해 "자신의 무능을 희석하려는 물타기 의도가 명백하다"고 반대 입장을 분명히 했다.김동연 지사는 전날(29일) 오후 SNS에 올린 글에서 "오세훈 시장은 시내버스 필수공익사업 지정을 정부에 요청했다. '파업이 반복되니 파업을 제한하겠다'는 무능과 무지성의 소산"이라며 이같이 지적했다.김 지사는 특히 "서울시 버스 파업, 원인 제공자는 오세훈 시장 본인"이라면서 "되풀이되는 시내버스 파업은 오세훈 시장의 불통이 낳은 혼란이다. 지난 1월 13일 시작된 파업도 마찬가지 이유였다"고 꼬집었다. 당시 경기도는 도민의 출퇴근길 불편 감소를 위해 128개 대체 노선에 버스 1,788대를 집중적으로 배차했다.김동연 지사는 오세훈 시장이 추진하는 시내버스 필수공익사업 지정에 대해 "무엇보다 노동3권 침해 소지가 크다"고 지적한 뒤, "이제는 급기야 경기도를 비롯한 10개 시도에필수공익사업 지정을 함께 추진하자고 제안하는 데까지 이르렀다. 경기도는 거부의 뜻으로 오늘 회의에 불참했다"고 전했다.그러면서 김 지사는 "반복되는 운행 중단 사태와 증가하는 재정 부담은 버스 준공영제의 혁신으로 해결해야 한다"면서 "오세훈 시장은 기본으로 돌아가길 바란다"고 촉구했다.