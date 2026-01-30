인천시교육청, (가칭)계양3초등학교 신설한다

큰사진보기 ▲인천시교육청 청사. ⓒ 인천시교육청 관련사진보기

AD

인천시교육청(교육감 도성훈)은 교육부 주관 '2026년 제1차 중앙투자심사'에서 (가칭)계양 3초가 적정 승인을 받았다고 30일 밝혔다.(가칭)계양 3초는 계양신도시 내 두 번째로 설립되는 초등학교로, 계양테크노밸리 공공주택지구에 40학급 규모(병설유치원 및 특수학급 포함)로 설립된다. 2029년 9월 개교를 목표로 하고 있다.인천시교육청은 6000여 세대의 입주로 약 900여 명의 학생 유입이 예상됨에 따라, 이번 학교 설립을 통해 향후 증가할 학생 수요에 선제적으로 대응할 계획이다.인천시교육청은 이번 학교 신설을 통해 계양신도시의 안정적인 교육 기반을 마련하고, 학생들의 학습권과 통학권을 실질적으로 보장할 수 있을 것으로 기대하고 있다.도성훈 교육감은 "이번 학교 신설은 단순한 교육시설 확충을 넘어, 학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 학습할 수 있도록 하기 위한 조치"라면서 "앞으로도 지역 개발에 따른 교육 수요를 면밀히 분석해 균형 잡힌 교육 기반을 지속적으로 구축하겠다"고 말했다.