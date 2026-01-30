대구시장 출마 윤재옥 "대구, 정치 상징 아닌 실용의 도시여야"

큰사진보기 ▲윤재옥 국민의힘 의원이 30일 오전 대구 중구 동성로 대구백화점 앞에서 대구시장 출마를 선언했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

윤재옥 국민의힘 의원이 "대구의 발전을 책임지는 야전사령관이 되겠다"며 대구시장 출마를 선언했다.윤 의원은 30일 오전 대구 중구 동성로 옛 대구백화점 앞에서 "대구가 수십 년째 제자리인 이유는 리더십의 문제"라며 "독하게, 제대로, 끝까지 책임지는 시장이 되겠다"고 포부를 밝혔다.그는 이날 출마선언 장소로 대구백화점 앞을 선택한 이유에 대해 "대구의 중심인 동성로가 침체돼 있다"며 "대구 경제를 반드시 재건하겠다는 강한 의지를 나타내기 위해서"라고 설명했다.윤 의원은 대구 재도약을 위한 리더십으로 ▲유능한 실속 ▲중앙정부와의 협상력 ▲책임감 등을 꼽았다. "대구의 재도약은 리더십의 변화부터 시작해야 한다"고 강조한 윤 의원은 "현실에 안주하는 무사안일 행정, 겉만 요란하고 실속없는 행정과 과감히 결별해야 한다"고 주장했다.그러면서 "지금은 대구의 실속을 제대로 챙기는 시장, 대구시민과의 약속을 끝까지 지키는 시장이 필요하다"며 "훌륭한 능력을 가진 분들이 많지만 지금 대구에 딱 맞는 시장은 바로 저 윤재옥"이라고 강조했다.'보수의 심장'으로 불리는 대구에 대해 "보수의 품격, 보수의 자부심은 화려한 구호가 아니라 '유능한 실속'에서 나온다"고 주장한 윤 의원은 "대구가 더 이상 정치적 상징에 머물러서는 안 된다"며 "철저하게 남는 장사를 하는 실용의 도시, 시민의 삶을 챙기는 진짜 정치의 도시로 거듭나야 한다"고 말했다.윤 의원은 또 "지금 대구의 문제는 오랫동안 쌓여온 구조적 문제들로 어느 한 사람의 전문성과 경험만으로는 누적된 현안들을 풀어낼 수 없다"며 "소통과 경청, 조정과 결단의 리더십이 필요하다"고 주장했다.그는 "필요하면 여당과도 협의하고 자존심 굽히고 중앙정부의 지원도 받아내야 한다"며 "정치적 입장이 달라도 시장을 보고 협조할 수 있는 그런 대구시장이 필요하다. 과거에 발목이 잡혀서는 미래의 길을 열 수 없다"고 말했다.자신의 강점으로 소통과 공감의 정치를 펼쳐왔다고 주장한 윤 의원은 "원내대표를 비롯한 여러 직책을 거치는 동안 수많은 난제들을 푸는 정책 조정 능력을 발휘했고 여야를 넘는 신뢰의 토대를 쌓아 왔다"면서 달빛철도특별법 통과와 물산업 클러스터를 예로 들었다.윤 의원은 자신의 공약으로 시민 모두가 역할을 가지고 활약하는 도시, AI(인공지능)와 로봇이 선도하는 미래산업 수도, 지역의 중견·중소기업을 키우고 미래신산업 유망기업을 유치, 빈 오피스텔과 빈 상가 등을 청년들의 실험과 창업센터로 만들겠다고 약속했다.국민의힘 대구시당에서 가진 기자간담회에서 윤 의원은 '대구경북 행정통합'과 관련 "선거의 유·불리와 상관없이 빠르고 신속하게 추진돼야 한다"며 "달리는 말에 올라타지 않으면 대구경북은 영원히 낙마할 수 있다는 위기의식을 가지고 한시도 늦춰서는 안 된다"고 찬성 입장을 나타냈다.윤 의원은 한동훈 전 대표의 제명과 관련 "의결되기 전까지는 합리적으로 봉합되고 조정이 됐으면 좋겠다는 생각이었다"며 "의결이 됐기 때문에 장동혁 대표를 중심으로 당이 단합해 선거를 치르는 것이 맞다고 생각한다"고 말했다.윤석열 후보 선대위 상황실장을 맡는 등 윤석열 정부 탄생과 탄핵에 책임이 있지 않느냐는 질문에는 "선거에 기여했지만 잔치집 일을 도와줘도 밥은 자기 집에서 먹는다고 배웠다"며 "아무런 임명직 공직을 요구한 적이 없다. 국회의원 본연의 일을 했고 원내대표 시절 당과 정부 사이에 가교 역할을 하면서 잡음이 있거나 한 적이 없다. 그것이 책임이라면 달게 받겠다"고 주장했다.