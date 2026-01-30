'불법 선거운동' 혐의 손현보 목사, 징역 6개월에 집행유예

큰사진보기 ▲공직선거법 위반 혐의로 구속기소된 손현보 부산 세계로교회 목사가 30일 부산지법 1심 선고에서 징역 6개월에 집행유예 1년을 받아 풀려났다. 이날 법원 밖에서 김태규 변호사 등과 함께 기자회견을 열고 있는 모습. ⓒ 김보성 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲고신애국지도자연합, 한국인권지도사협회, 예배회복을위한자유시민연대 등 보수 개신교 단체들이 30일 부산지법 앞에서 손현보 부산 세계로교회 목사 1심 선고 관련 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

지난해 부산시교육감 재선거와 대통령선거에서 공직선거법을 위반한 혐의로 구속기소된 손현보 부산 세계로교회 목사가 1심에서 징역형 집행유예를 선고받아 풀려났다. 재판부는 죄질이 좋지 않다며 처벌을 강조했지만, 법정 밖으로 나온 손 목사는 이에 불복하며 "종교의 자유" 주장을 굽히지 않았다.부산지법 형사6부(부장판사 김용균)는 30일 지방교육자치에관한법률, 공직선거법 위반 등의 혐의로 재판에 넘겨진 손 목사에게 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다. 앞서 결심에서 검찰은 선거의 공정성을 해쳤다며 징역 1년을 구형했다.이날 재판부는 "적법하게 확보한 증거에 따라 공소사실 기재와 같이 피고인이 한 발언은 모두 사실인 것으로 확인된다. 특정 후보에 대한 당선과 낙선을 도모하려는 목적 의사와 고의가 있었음이 명백하다"라고 판결 이유를 밝혔다.이번 재판에서 손 목사는 선거관리위원회가 고발권을 남용한 데다 수사기관도 무리한 과잉수사를 했다고 주장했지만, 받아들여지지 않았다. 재판부가 검찰이 제기한 공소사실을 살펴본 결과 문제가 될 만한 부분이 없다는 것이다.반면 손 목사의 행위에 대해선 명백한 불법 선거운동으로 규정했다. 재판부는 "피고인의 행위는 일반인이 듣기에 누구를 찍으라는 것인지 명확히 알 수 있는 수준이었으며, 수사기관의 압수수색 이후에도 동일한 취지의 발언을 계속했다"라고 지적했다.또한 세계로교회의 신도 숫자와 유튜브 채널의 구독자 수 등을 고려했을 때 영향력이 상당한 점도 짚었다. 재판부는 "다수의 잠재적인 유권자에게 상당한 영향력을 행사한 것으로 보인다"라고 설명했다.종교적 자유에 해당한다는 주장을 놓고서도 재판부는 "선거의 공정성을 위해 선거운동을 제한하는 법률 규정은 헌법에 위배되지 않는다. 피고인의 행위는 허용 범위를 넘어섰다"라고 문제를 지적했다. 재판부는 손 목사의 죄질이 좋지 않다고 판단하면서도, 일부 유리한 정상을 같이 참작해 이를 양형으로 반영했다.김 판사는 "조직·계획적으로 부정 선거운동을 한데다 그 영상을 유튜브에 올려 유권자들의 올바른 의사결정이나 판단에 영향을 미쳐 선거의 공정성을 해쳤다. 동종 범죄 전력이 있고, 선관위의 경고에도 범행을 멈추지 않았다"라면서 사실관계를 인정하고 있는 점, 벌금형 초과 전력이 없는 점 등을 고려해 형을 결정했다고 말했다.앞서 손 목사는 6.3 부산시교육감 재선거와 21대 대통령 선거에서 연달아 선거법을 어긴 혐의로 지난해 말 구속 상태로 재판을 받았다. 교육감 선거에선 4자 중도보수 정승윤 교육감 후보의 당선을 도우려 대담과 예배 등을 진행했다는 게 주요 혐의였다.대선 시기에는 김문수 국민의힘 후보의 당선과 이재명 민주당 후보 낙선을 도모한 혐의도 샀다. 이를 자세히 들여다본 재판부는 결국 처벌이 불가피하다고 판단했다.하지만 집행유예로 법정 밖에 나온 손현보 목사에게 반성은 찾아볼 수 없었다. 손 목사는 "오직 성경적 가치에 따라서 차별금지법을 반대하는 사람을 지지한 것"이라며 "이건 (종교적) 자유의 문제"라고 말했다. 그는 "종교와 정치는 구분할 수 없다. 양심에 따라 가겠다"라며 항소 의사를 강조했다.손 목사를 지지하는 보수 개신교인들은 미국 정부와 종교계에 감사를 표시하기도 했다. 고신애국지도자연합 등에 속해 있는 한 참석자는 "이재명의 말을 듣고 더 가둘 생각을 했겠지만, 벤스 전 부통령까지 나서서 주의를 주고, 한국 교회 모두가 나서 기도한 결과 어쩔 수 없이 석방 조처를 한 것으로 믿는다"라고 주장했다.