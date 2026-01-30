인천시, '설 연휴 성묘 종합대책' 마련

AD

큰사진보기 ▲인천시는 2월 17일 설 당일에는 성묘객의 이동 편의를 위해 인천가족공원 내·외부를 순환하는 무료 셔틀버스 10대를 오전 8시부터 오후 5시까지 운영한다. 외부 운행노선(위)과 내부 운행노선(아래). ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 유정복)는 설 연휴 기간 동안 시민들이 안전하고 쾌적하게 성묘를 할 수 있도록 '2026년 설 명절 성묘 종합대책'을 수립하고, 인천가족공원을 정상 운영한다고 30일 밝혔다. 올해 설 연휴에는 약 38만 명의 성묘객이 방문할 것으로 예상된다.이번 종합대책은 안전, 교통, 이용 편의등 다양한 측면을 고려해 2월 7일부터 2월 22일까지 시행된다. 대규모 인원과 차량이 특정 시기에 집중되는 점을 고려해 성묘객과 방문 차량 분산을 통한 안전 확보 및 편의 증진에 중점을 두었다.특히 연휴 기간 중 3일(2월 16~18일) 동안은 평소 오전 8시인 개방시간을 오전 6시로 앞당겨 운영하며, 사전 성묘, 온라인 성묘, 대중교통 이용을 적극 홍보하여 성묘객 분산을 유도할 계획이다.인천시가 2020년 전국 최초로 도입한 온라인 성묘 서비스는 지난해 설 명절에 약 2만 건이 이용될 정도로 시민들로부터 큰 호응을 얻었다. 온라인 성묘 서비스는 △온라인 차례 지내기 △고인 갤러리(사진·동영상) △유가족 메신저 △고인 위치 안내 서비스 등을 제공하며, 인천가족공원 온라인성묘 누리집(https://grave.insiseol.or.kr) 에서이용할 수 있다.설 연휴 기간 동안 주차난을 해소하기 위해 2월 16일부터 18일까지 3일 동안 제일고등학교 운동장을 임시주차장으로 개방(오전 8시~오후 5시)하며, 설 당일(2월 17일)에는 오전 6시부터 오후 5시까지 인천가족공원 입구부터 차량 진입을 전면 통제한다. 단, 승화원 장례차량과 셔틀버스는 제외된다.특히 2월 17일 설 당일에는 성묘객의 이동 편의를 위해 인천가족공원 내·외부를 순환하는 무료 셔틀버스 10대를 오전 8시부터 오후 5시까지 운영하며, 노선은 외부순환과 내부순환으로 구분해 운행한다. 외부순환 노선은 '인천지하철 부평삼거리역 2번 출구 → 인천가족공원 대형 주차장'이며, 내부순환 노선은 '대형주차장 → 별빛당·만월당 → 회랑형 봉안담 → 승화원(유택동산) → 가족묘 1단지 입구'다.설 당일을 제외한 연휴 기간에는 교통 상황에 따라 공원 내 차량 진입을 탄력적으로 통제하고, 불법 주차 차량 단속도 병행할 계획이다. 또한, 인천가족공원, 소방서, 경찰서 등과 협력해 공원 주변 교통 지도, 안전사고 및 응급상황 대응 체계를 마련하여 성묘객들의 안전과 불편을 최소화할 예정이다.김상정 인천시 노인정책과장은 "인천가족공원을 찾는 성묘객들의 안전하고 쾌적한 성묘를 위해 시민들의 협조가 필요하다"며,"온라인 성묘 및 사전 성묘를 적극 활용하고, 방문 성묘 시에는 버스와 지하철 등 대중교통을 이용해 달라"라고 당부했다.