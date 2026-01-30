[단독] 한민고, 교육청 '교장 해임' 요구 무시... 감봉 1개월 경징계

큰사진보기 ▲한민고 사태 해결을 위한 공대위 기자회견 ⓒ 박효진 관련사진보기

AD

[관련 기사]

교장을 해임하라는 중징계 요구를 사립 학교 법인이 무시하고 경징계로 마무리 하자 경기도 교육청이 재심의에 나서기로 했다.경기도 교육청은 감사에서 급식 비리와 회계 부실 등이 지적된 한민고(파주) 교장에 대한 해임을 지난해 말 학교법인 한민학원에 요청했다. 하지만 한민학원 교원 징계위원회는 지난 19일 신병철 교장에 대한 징계를 감봉 1개월로 마무리하고, 이 사실이 담긴 징계 의결서를 29일 교육청에 제출했다.교육청 관계자 등에 따르면 해임이라는 중징계 요구를 학교법인이 감봉 1개월이라는 경징계로 낮춘 사례는 찾아보기 어렵다.관계자는 30일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "학교법인이 교육청 요구와 다른 징계를 한 사례는 지난 2023년에 2건, 25년에 4건 있지만, 한민학원처럼 해임이라는 중징계 요구를 감봉1개월이라는 경징계로 낮춘 사례는 최근 몇 년 동안 없다"라고 설명했다.그러면서 "관련법에 따라 재심의를 요청할 것이고, 현재 준비하고 있다"라고 밝혔다. "가능하면 새로운 학기 전에 심의를 하려고 노력중" 이라고 덧붙였다.재심의는 사립학교법 제62조에 따라 한민학원이 아닌 경기도교육청 징계심의위원회에서 하게 된다.한민고는 군인 자녀를 위해 국방부가 850억 원을 투입해 설립한 기숙형 사립고다. 지난해 교육청 감사에서 급식 계약을 하며 국가계약법 등을 위반한 사실과 장학금을 업무추진비 등으로 목적에 맞지 않게 사용한 사실 등이 확인됐다.교육청은 이에 대한 책임을 물어 교장 중징계와 이사장 등 임원들의 취임 승인 취소를 요구했으며, 한민고와 한민학원에 대한 경찰 수사를 의뢰한 바 있다.이사장 등 임원들에 대한 취임 승인 취소 요구는 현재 이루어진 상태다.논란이 커지자 지난해 말 교육계는 물론 정계에서도 재단해체와 이사진 사퇴 등을 요구한 바 있다. 또한 근본적인 해결책으로 '공립화'를 제시했다.임태희 경기도교육감 역시 지난해 말 국회 국정감사에서 "공립화가 가장 바람직한 해법이라고 생각한다"라고 말했다. 그러나 증인으로 출석한 신병철 교장은 "사립으로 운영하는 것이 학교를 설립한 목적으로서는 더 효율적이라 생각한다"라고 다른 의견을 제시했다.