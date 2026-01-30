농협 개혁 본격화... 금품선거 근절·내부통제 강화 추진

큰사진보기 ▲지난 8일 농림축산식품부는 농협중앙회와 농협재단 특별감사에서 비위 의혹과 인사·조직 운영 난맥상, 내부 통제 장치 미작동 등 65건의 사실관계를 확인해 두 건에 대한 법령 위반 정황을 포착했다고 밝혔다. 사진은 이날 서울 중구 농협중앙회 본부 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부가 농협 개혁을 본격적으로 착수한다. 민·관으로 합동 논의기구인 '농협개혁추진단'을 꾸리고, 선거제도를 비롯해 내·외부 통제 강화, 지배구조 개선 등을 집중 논의한다.농림축산식품부는 30일 '농협개혁추진단'을 구성하고 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.추진단은 이날 회의에서 향후 운영계획과 개혁 제도개선 방향과 과제 등을 논의했다. 첫 회의를 시작으로 2월부터 매주 회의를 진행한다. 주요 안건은 ▲금품선거 근절을 위한 선거제도 개선 ▲농협 내부 통제강화 및 운영 투명성 제고 ▲경제사업 활성화 및 도시조합 역할 제고 등을 위한 과제들을 중점 논의할 계획이다.농식품부는 추진단의 논의 결과를 바탕으로 빠른 시일 내 '농업협동조합법' 개정안을 발의한다는 방침이다.추진단의 구성을 살펴보면, 원승연 명지대 교수와 김종구 농식품부 차관이 공동단장을 맡는다. 위원들은 장종익 한신대 교수,김기태 한국협동조합연구소 이사장, 황의식 GS&J 박사, 장경호 농업제도정책연구원 원장, 하승수 농본 변호사, 이용희 전농 협동조합개혁위원장, 강정현 한종협 사무총장, 임영환 경실련 변호사, 이광수 참여연대 집행위원장 등 모두 12명(단장 포함)이다.농업계와 시민사회 분야, 협동조합·금융·법률 분야에서 전문성을 갖춘 이들로 구성했다는 것이 농식품부의 설명이다.원승연 단장은 "추진단 논의를 통해 개혁과제를 신속하게 확정하여 농협을 농업인을 위한 조직으로 탈바꿈할 필요가 있다"고 강조했다. 김종구 차관은 "추진단이 단순한 자문 기구가 아니라, 실질적인 개혁과제를 도출하고 농협 개혁법안 발의를 위한 실행 기구로서 역할을 하도록 적극 뒷받침하겠다"고 전했다.한편 정부는 지난 26일부터 농협 관련 비위 근절과 투명성 강화를 위해 농협중앙회·농협재단 등에 대한 범정부 차원의 특별감사에 착수했다. 그동안 제기됐던 농협 비위 의혹을 신속하게 밝혀 3월 중 감사 결과를 발표할 예정이다.