김동연 "주택 80만 호 공급"… 이재명 정부 부동산 대책 뒷받침

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 30일 경기도청에서 기자회견을 열고 이재명 정부의 주택공급 대책을 뒷받침하기 위해 2030년까지 주택 80만 호 공급을 핵심으로 하는 ‘경기도 주택공급 확대 및 신속 추진 방안’을 발표했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 30일 발표한 '경기도 주택공급 확대 및 신속 추진 방안’ ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 이재명 정부의 부동산 정책을 현장에서 구현하는 '국정 제1동반자'를 자임하며 주택공급 확대에 속도를 내겠다고 밝혔다.김동연 지사는 30일 경기도청에서 기자회견을 열고 "정부 주택공급 대책이 차질 없이, 신속하게 추진되도록 경기도가 책임 있게 뒷받침하겠다"며 2030년까지 주택 80만 호 공급을 핵심으로 하는 '경기도 주택공급 확대 및 신속 추진 방안'을 발표했다.김동연 지사는 "오늘 발표하는 대책은 이재명 정부 '9.7 부동산 대책'과 '1.29 도심 주택공급 확대방안' 기조를 현장에서 충실히 이행하고 발전시킨 결과"라고 밝혔다.김 지사는 특히 "오늘 대책은 정책의 연속성을 유지하는 동시에 신속한 실현을 위해 정부와 충분한 협의를 거쳐 준비되었다"라며 중앙정부와의 긴밀한 정책 공조를 강조했다. 김동연 지사는 또 "중앙정부와 긴밀히 호흡하며 현장에서 주택공급 대책이 성공적으로 추진되도록 하겠다"라고 강조했다.김동연 지사가 이날 내놓은 부동산 대책 핵심 카드는 대규모 공급이다. 김 지사는 "2030년까지 주택 80만 호를 차질 없이 공급하겠다"라고 선언했다.경기도는 '2030 경기도 주거종합계획'을 바탕으로 공공 17만 호, 민간 63만 호를 공급하고, 아파트 62만 호와 다세대·단독주택 18만 호를 공급할 계획이다.김동연 지사는 공급의 질과 입지도 함께 강조했다. 그는 "도민들이 선호하는 입지에 양질의 주택을 적기에 공급하기 위해 1기 신도시 재정비와 노후 원도심 활성화, 그리고 도심지 노후 공공청사 복합개발을 속도감 있게 추진하겠다"라고 밝혔다.또한 "경기도 내 개발제한구역의 합리적인 활용 방안을 선제적으로 검토하여, 중장기적인 공급 기반을 든든히 확보하겠다"라며 중장기 전략도 함께 제시했다.주거복지 강화도 병행된다. 김동연 지사는 "2030년까지 공공임대주택은 건설형과 매입·전세임대를 포함하여 총 26.5만 호를 공급하겠다"라고 밝혔다. 김 지사는 이어 "도민의 삶의 질까지 고려한 세밀한 주거복지 전략을 통해 단 한 분의 도민도 소외되지 않도록 꼼꼼히 살피겠다"라고 강조했다.경기도형 도시정책 브랜드도 전면에 내세웠다. 김동연 지사는 "이상과 같은 공급 대책에 더해 경기도형 도시정책 브랜드를 확대 추진하겠다"면서 '경기 기회타운' 확대 방침을 밝혔다.김 지사는 "'경기 기회타운'은 역세권 고밀복합개발을 통해 출퇴근 걱정 없는 일자리와 주거, 여가 + α(특화기능)를 함께 제공하는 도시정책 브랜드"라고 설명했다.김동연 지사는 최근 국토교통부 장관과의 연쇄 면담 사실도 공개하며 중앙정부와의 협력 의지를 재차 강조했다.김 지사는 "최근 두 차례 국토교통부 장관을 직접 만나 주택공급을 위한 규제 완화와 인센티브 강화 등 구체적인 제도 개선안을 건의한 바 있다"면서 "정부의 주택정책 성공을 위해서는 수도권 지방정부의 협력이 꼭 필요하다. 경기도는 정부 정책이 가장 먼저 성공하는 현장을 만드는 국정의 가장 든든한 동반자가 되겠다"라고 말했다.마지막으로 김동연 지사는 "주택 80만 호 공급이라는 도민과의 약속, 경기도가 책임지고 완수하겠다"고 다짐했다.