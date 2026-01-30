천안아산경실련·보건의료노조, 서북구보건소 공익감사 청구

큰사진보기 ▲천안아산경실련 보건의료노조가 29일 오후 3시 서울 감사원 정문 앞에서 기자회견을 열었다. ⓒ 천안아산경실련 관련사진보기

천안아산경제정의실천시민연합(이하 천안아산경실련)과 전국보건의료산업노동조합 대전충남지역본부(이하 보건의료노조)가 지난 29일 오후 3시 서울 감사원 정문 앞에서 기자회견을 열고, 천안시 서북구보건소에 대한 공익감사청구서를 제출했다.이번 청구에는 황인준 천안아산경실련 공동대표와 신문수 보건의료노조 본부장을 비롯해 시민 470명이 참여했다.서북구보건소는 불공정한 인사 행정과 노동 탄압 의혹 등으로 시민단체와 노동조합의 지속적인 비판을 받아왔다.참가자들은 기자회견문을 통해 서북구보건소에서 상식 밖의 인사 비리가 반복되고 있다고 주장했다. 특히 근무평정위원회가 의결한 공식 점수와 순위를 인사 담당자가 임의로 조작해 승진 순위를 뒤바꿨다는 의혹이 여러 언론 보도를 통해 제기된 점을 지적했다.황인준 공동대표는 발언에서 "유사한 성과를 낸 직원들 사이에서도 이해할 수 없는 평정 차이가 발생하고 있으며, 이에 대한 합리적 근거도 없다"며, 근무성적평정의 객관성과 공정성이 상실되었다고 비판했다.이어 보건소 내 '직장 내 괴롭힘' 실태도 문제로 제기됐다. 청구인단은 보건소 고위 관리자가 공개적인 자리에서 특정 직원을 비하하거나 모욕적인 발언을 반복했다고 주장했다. 또한 노조 활동을 이유로 특정 조합원에게 근거 없는 '호봉 동결'을 통보하는 등 보복성 행정이 있었다고도 주장했다.천안아산경실련과 보건의료노조는 "이와 관련해 2025년 11월 천안시의회 행정사무감사에서 이종담 의원이 문제를 지적했으나, 시 차원의 실질적인 조사나 시정 조치는 이뤄지지 않았다"고 비판했다.기자회견 참가자들은 감사원에 ▲서북구보건소 인사 운영 전반에 대한 절차적 적정성 감사 ▲보건소장 및 관리자의 직장 내 괴롭힘 실태 조사 ▲관리·감독 책임을 방기한 천안시에 대한 문책 및 제도 개선 권고 등을 촉구했다.