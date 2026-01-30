이 대통령 국정지지율 60%... 긍정평가 1위는 외교→경제/민생

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 외국인투자기업 간담회에서 발언하고 있다. 2026.1.28 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲27일 오후 서울 영등포구 여의도 한국거래소 서울사옥에서 ‘코스피 5000p(종가 기준) 돌파’를 축하하며 직원들이 축하행사를 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 30일 한국갤럽 1월 5주차 조사에서 60%로 집계됐다. 전주 조사 대비 1%p 내렸다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가도 전주 조사 대비 1%p 내린 29%로 조사됐다. 모름/무응답은 10%였다.한국갤럽이 지난 27~29일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 8665명, 응답률 11.6%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도, 재질문 1회). 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 전주 조사와 비교할 때 전반적인 국정운영 평가는 큰 변화가 없는 셈이다.지역·연령별로 보면 대구/경북(5%p↓, 42%→37%, 부정평가 46%), 18·19세 포함 20대(2%p↓, 44%→42%, 부정평가 37%)와 70대 이상(2%p↓, 49%→47%, 부정평가 35%)을 제외한 대다수 응답층의 과반이 이 대통령의 국정운영을 긍정평가 했다.지역별로는 광주/전라(6%p↑, 79%→85%, 부정평가 10%)의 긍정평가가 전주 대비 상승하면서 80% 중반대를 기록했고, 대전/세종/충청(7%p↑, 58%→65%, 부정평가 26%)과 인천/경기(-, 63%→63%, 부정평가 24%)의 긍정평가는 60%대로 나타났다. 서울(5%p↓, 60%→55%, 부정평가 37%)과 부산/울산/경남(2%p↓, 56%→54%, 부정평가 32%)의 긍정평가는 전주 대비 하락했지만 50%대였다.연령별로는 30대(-, 55%→55%, 부정평가 34%)의 긍정평가는 전주 조사 대비 변화 없는 55%였다. 40대(1%p↑, 76%→77%, 부정평가 18%)와 50대(6%p↓, 77%→71%, 부정평가 24%)의 긍정평가는 70%대를 유지했다. 60대(7%p↑, 57%→64%, 부정평가 28%)의 긍정평가는 전주 대비 오르면서 60%대로 나타났다.이념성향별로는 보수층(n=283)과 진보층(n=270)의 긍정평가가 모두 상승했다. 보수층의 긍정평가는 전주 대비 6%p 오른 39%(부정평가 52%), 진보층의 긍정평가는 전주 대비 1%p 오른 87%(부정평가 5%)로 집계됐다. 중도층(n=314)의 긍정평가가 전주 대비 변화 없는 65%(부정평가 25%)였다.국정수행 긍정평가 이유 1순위는 외교(17%)에서 경제/민생(19%)으로 바뀌었다. 이 대통령의 국정수행을 긍정평가한 응답자에게 자유응답으로 그 이유를 물은 결과다. '외교'를 이유로 꼽은 응답 비중은 전주 조사와 비교하면 10%p 줄었다. '경제/민생'을 이유로 꼽은 응답 비중은 5%p 늘어났다.참고로 조사 기간 중 코스피 지수는 사상 처음으로 5200선을 돌파했다.한국갤럽은 이번 조사 때 ▲ 주식 ▲ 펀드 ▲ 채권 ▲ 적금·예금 ▲ 땅·토지 ▲ 아파트·주택 ▲ 비트코인 등 가상자산 등 가장 유리한 재테크 방법을 무엇이라 생각하는지도 물었다.그 결과, 주식을 꼽은 응답이 37%, 아파트·주택(16%) 및 땅·토지 등 부동산을 꼽은 응답이 22%, 적금·예금을 꼽은 응답이 17%로 나타났다. 그 뒤는 '비트코인 등 가상자산' 3%, '펀드' 2%, '채권' 1% 순으로 나타났다. 2%는 금, 달러 등을 기타로 언급했고 16%는 의견을 유보했다.한국갤럽의 6개월 전 조사와 비교하면 주식을 꼽은 응답은 6%p 늘었고 가상자산과 예·적금을 꼽은 응답은 각각 6%p, 3%p 줄었다. 부동산은 한국갤럽 조사기준 2006년 이후 가장 유리한 재테크 방법으로 꼽히다가 작년 7월 처음으로 주식에 뒤졌고 이번엔 그 격차가 더 벌어졌다.이에 대해 한국갤럽은 "가계 자산의 부동산 쏠림 완화와 자본시장 활성화, 이른바 '부동산 대신 주식'을 표방하는 현 정부 경제 정책 기조와 코스피 5000 돌파에 따른 변화로 읽힌다"고 해석했다.한편 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.