26.01.30 11:10최종 업데이트 26.01.30 11:10

이 대통령 국정지지율 60%... 긍정평가 1위는 외교→경제/민생

[한국갤럽] 전주 대비 1%p 내려, 부정평가는 29%... TK와 20대, 70대 이상 외 대다수 지역·연령층 과반 긍정평가

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 외국인투자기업 간담회에서 발언하고 있다. 2026.1.28 [청와대통신사진기자단]
이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 외국인투자기업 간담회에서 발언하고 있다. 2026.1.28 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 30일 한국갤럽 1월 5주차 조사에서 60%로 집계됐다. 전주 조사 대비 1%p 내렸다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가도 전주 조사 대비 1%p 내린 29%로 조사됐다. 모름/무응답은 10%였다.

한국갤럽이 지난 27~29일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 8665명, 응답률 11.6%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(2점 척도, 재질문 1회). 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 전주 조사와 비교할 때 전반적인 국정운영 평가는 큰 변화가 없는 셈이다.

지역·연령별로 보면 대구/경북(5%p↓, 42%→37%, 부정평가 46%), 18·19세 포함 20대(2%p↓, 44%→42%, 부정평가 37%)와 70대 이상(2%p↓, 49%→47%, 부정평가 35%)을 제외한 대다수 응답층의 과반이 이 대통령의 국정운영을 긍정평가 했다.

AD
지역별로는 광주/전라(6%p↑, 79%→85%, 부정평가 10%)의 긍정평가가 전주 대비 상승하면서 80% 중반대를 기록했고, 대전/세종/충청(7%p↑, 58%→65%, 부정평가 26%)과 인천/경기(-, 63%→63%, 부정평가 24%)의 긍정평가는 60%대로 나타났다. 서울(5%p↓, 60%→55%, 부정평가 37%)과 부산/울산/경남(2%p↓, 56%→54%, 부정평가 32%)의 긍정평가는 전주 대비 하락했지만 50%대였다.

연령별로는 30대(-, 55%→55%, 부정평가 34%)의 긍정평가는 전주 조사 대비 변화 없는 55%였다. 40대(1%p↑, 76%→77%, 부정평가 18%)와 50대(6%p↓, 77%→71%, 부정평가 24%)의 긍정평가는 70%대를 유지했다. 60대(7%p↑, 57%→64%, 부정평가 28%)의 긍정평가는 전주 대비 오르면서 60%대로 나타났다.

이념성향별로는 보수층(n=283)과 진보층(n=270)의 긍정평가가 모두 상승했다. 보수층의 긍정평가는 전주 대비 6%p 오른 39%(부정평가 52%), 진보층의 긍정평가는 전주 대비 1%p 오른 87%(부정평가 5%)로 집계됐다. 중도층(n=314)의 긍정평가가 전주 대비 변화 없는 65%(부정평가 25%)였다.

긍정평가 이유 1위는 경제/민생... 가장 유리한 재테크 수단 1순위는 주식

27일 오후 서울 영등포구 여의도 한국거래소 서울사옥에서 ‘코스피 5000p(종가 기준) 돌파’를 축하하며 직원들이 축하행사를 하고 있다.
27일 오후 서울 영등포구 여의도 한국거래소 서울사옥에서 ‘코스피 5000p(종가 기준) 돌파’를 축하하며 직원들이 축하행사를 하고 있다. ⓒ 권우성

국정수행 긍정평가 이유 1순위는 외교(17%)에서 경제/민생(19%)으로 바뀌었다. 이 대통령의 국정수행을 긍정평가한 응답자에게 자유응답으로 그 이유를 물은 결과다. '외교'를 이유로 꼽은 응답 비중은 전주 조사와 비교하면 10%p 줄었다. '경제/민생'을 이유로 꼽은 응답 비중은 5%p 늘어났다.

참고로 조사 기간 중 코스피 지수는 사상 처음으로 5200선을 돌파했다.

한국갤럽은 이번 조사 때 ▲ 주식 ▲ 펀드 ▲ 채권 ▲ 적금·예금 ▲ 땅·토지 ▲ 아파트·주택 ▲ 비트코인 등 가상자산 등 가장 유리한 재테크 방법을 무엇이라 생각하는지도 물었다.

그 결과, 주식을 꼽은 응답이 37%, 아파트·주택(16%) 및 땅·토지 등 부동산을 꼽은 응답이 22%, 적금·예금을 꼽은 응답이 17%로 나타났다. 그 뒤는 '비트코인 등 가상자산' 3%, '펀드' 2%, '채권' 1% 순으로 나타났다. 2%는 금, 달러 등을 기타로 언급했고 16%는 의견을 유보했다.

한국갤럽의 6개월 전 조사와 비교하면 주식을 꼽은 응답은 6%p 늘었고 가상자산과 예·적금을 꼽은 응답은 각각 6%p, 3%p 줄었다. 부동산은 한국갤럽 조사기준 2006년 이후 가장 유리한 재테크 방법으로 꼽히다가 작년 7월 처음으로 주식에 뒤졌고 이번엔 그 격차가 더 벌어졌다.

이에 대해 한국갤럽은 "가계 자산의 부동산 쏠림 완화와 자본시장 활성화, 이른바 '부동산 대신 주식'을 표방하는 현 정부 경제 정책 기조와 코스피 5000 돌파에 따른 변화로 읽힌다"고 해석했다.

한편 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.



