'장애인 키오스크' 의무화인데... 20분 실랑이 끝에 겨우 돈까스 주문

큰사진보기 ▲필자가 방문했던 복지관 내 무인 식권 키오스크. 음성 안내가 없어 혼자서 이용하기는 불가능했다. ⓒ 조현대 관련사진보기

AD

시각장애인이 가장 소외받고 불편함을 느꼈던 키오스크 서비스가 약 10년 만에 개선된다. 보건복지부는 지난 28일부터 '장벽 없는 무인정보단말기(배리어프리 키오스크)' 설치 및 운영 의무를 전면 시행했다.'장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률(아래 장애인차별금지법)'과 시행령에 따라 키오스크 운영 기관 및 매장은 과학기술정보통신부의 접근성 검증기준을 준수한 기기를 사용하고, 키오스크 위치를 음성으로 안내하는 장치를 설치해야 한다. 여러 언론들도 이제 "보이지 않아도 커피를 주문할 수 있다"거나 "키오스크 앞 차별 사라진다"는 식의 기사를 써내고 있다.하지만 여전히 시각장애인 혼자 키오스크에서 커피를 주문하고 영화 티켓을 뽑고, 식권을 받는 일은 불가능했다. 무인 아이스크림 가게에서도, 심지어 복지관 식권 키오스크에서도 활동보조사나 복지사의 도움 없이는 키오스크 근처에 가기도 어려웠다. 주민센터에 있는 무인 서류발급기의 경우에도 어찌저찌 키오스크 앞까지는 갔지만, 안마사로 활동하며 사라진 지문 탓에 서류 발급이 불가능했다.주변 지인들도 키오스크 의무화 조치에 별다른 효과를 느끼지 못한다고 말한다. 맹학교 동기인 A씨는 용인 시내 한 버거 집에서 키오스크로 햄버거를 주문하려 했지만 별다른 음성 안내가 없어 혼자서는 주문하지 못했다. 결국 20분 후에 일행이 도착해 음식을 주문할 수 있었다.목동에 사는 맹학교 후배 B씨도 돈가스 전문점에 들어가 테이블 키오스크로 주문하려 했지만 음성 안내가 없어 하지 못했다. 이에 키오스크 의무화 관련 얘기로 가게 주인과 20여 분 실랑이를 벌였고, 얘기가 끝나고 나서야 음식을 받을 수 있었다.그간 충분한 준비기간이 있었음에도 여전히 시각장애인이 키오스크를 사용하기 어려운 상황은 큰 유감이다. 더구나 설치 의무 대상에서 예외로 분류된 곳들도 있어 이용자가 이를 일일이 확인해야 한다는 불편함은 더 커졌다. 정부는 규정을 어기면 최대 3000만 원이 부과될 수 있다고는 했지만 현실적으로 과연 얼마나 많은 업장이 이를 이행할지 의문이다.문제점만 지적되고 해결이 이뤄지지 않는다면 과거와 다를 것이 없다. 정부 당국은 의지를 갖고 규정을 이행하지 않는 업장과 관공서를 철저히 관리하고 비용부담이 있는 곳들엔 적절한 지원을 해야 할 것이다. 하루빨리 시각장애인도 혼자 힘들이지 않고 키오스크에서 커피를 주문하고, 영화 티켓을 뽑는 날이 오길 기대한다.