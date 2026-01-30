'대통령 별장' 거제 저도, 2월 2일부터 관람 재개

큰사진보기 ▲'대통령 별장'이 있는 거제 저도(거가대교). ⓒ 거제시 관련사진보기

경남 거제시는 대통령 별장이 위치한 섬 저도(猪島)가 오는 2월 2일, 새해 들어 처음으로 운영을 시작한다고 30일 밝혔다.저도는 2019년 민간 개방 이후 정기적으로 운영돼 온 관광지로, 대통령 휴가지라는 상징성과 함께 자연환경을 간직한 섬이다.저도 방문객은 궁농항에서 오전 10시와 오후 2시 하루 두 차례 출발하는 유람선을 이용해 입도하게 되며, 방문은 사전 예약제로 운영된다. 매주 수요일은 휴무일로 지정돼 운영하지 않는다.섬 내부에는 대통령 별장을 중심으로 인공 백사장, 전망대, 정원형 휴식 공간, 숲길 탐방로 등이 조성돼 있고, 해송과 동백나무 군락, 장기간 자생해 온 대형 수목이 잘 보존돼 있으며, 일제강점기 군사시설의 흔적도 남아 있어 자연경관과 근현대사의 흔적을 함께 살펴볼 수 있다.전망대에서는 남해의 해안선과 거가대교를 조망할 수 있고, 완만한 동선을 따라 이동하며 저도 특유의 차분한 분위기와 자연환경을 체험할 수 있다.거제시는 "이번 입도 운영을 시작으로 저도를 안정적으로 운영하며, 질서 있는 관람과 안전한 탐방 환경 조성에 주력할 계획"이라고 밝혔다.