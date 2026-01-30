이재명 정부의 '영끌 공급', 통과해야 하는 관문 2가지

큰사진보기 ▲서울 시내 아파트 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲1·29 주택 공급 지역 지도 ⓒ 국토교통부 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

정부가 서울과 수도권 핵심지에 6만 호가 넘는 신규 주택을 공급하겠다는 '1.29 대책'을 발표했습니다. 국토교통부는 이번 대책을 통해 국민이 살고 싶어 하는 도심 지역에 신속하게 주택을 공급하겠다는 의지를 보였습니다. 하지만 서울시와의 엇박자, 그리고 다주택자 양도세 중과 유예 종료라는 세금 이슈까지 겹치면서 시장의 반응은 기대와 우려가 교차하고 있습니다.이번 대책의 핵심과 쟁점을 짚어봤습니다.국토부가 내놓은 카드에 대해 30일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중> 진행자는 "언론이 어제 발표한 대책을 두고 '영끌 공급'이라는 표현을 썼다"고 언급하며 정부의 대대적인 물량 공세를 빗대 말했습니다. 그러자 김이탁 국토교통부 제1차관은 "언론에서 폭탄이라고도 하고 영끌이라고도 하고 그래서 기대를 많이 하고 계시는구나 이런 생각을 하고 있다"고 밝혔습니다. 앞서 김윤덕 국토부 장관도 1.29 공급 대책 발표 자리에서 "국민이 원하는 곳에 충분한 양의 주택을 공급하겠다"며 자신감을 내비쳤습니다.실제로 이번에 발표된 지역 면면을 보면 화려합니다. 서울 용산역 정비창 부지에 1만 호, 태릉CC에 6800호, 과천 청사 부지 등 알짜배기 땅들이 대거 포함됐습니다. 총 물량은 6만 1천 호, 판교 신도시 2개 규모에 달합니다.김이탁 차관은 "임기 내인 4년 안에 착공을 하면 보통 2년 정도 안에 입주할 수 있다"라며 구체적인 로드맵을 제시했습니다. 다만, 기존 시설 이전이 선행돼야 하는 점은 변수로 꼽힙니다. '이전이 지연되면 4년 내 공급이 불가능하지 않느냐'는 지적에 김 차관은 "이전이 관건"이라고 인정했습니다. 그러면서도 "이전을 준비하면서 설계사업계획도 함께 수립해, 이전 즉시 착공할 수 있는 조기화 방안을 마련하겠다"라고 설명했습니다.문제는 서울시의 반응입니다. 서울시는 대책 발표 직후 별도 입장문을 통해 이번 대책이 시와 협의 없이 이뤄진 정부의 일방적인 결정이라며 "깊은 우려를 표한다"라고 밝혔습니다.갈등의 핵심은 용산국제업무지구 1만 가구 조성안입니다. 정부는 1만 가구 공급을 목표로 제시했지만, 서울시는 8000가구를 마지노선으로 고수하고 있습니다. 서울시는 입장문에서 "정부가 발표한 서울 3만 2000가구 공급 대상지는 서울시의 우려와 의견이 충분히 반영되지 않았다"라고 반발했습니다.특히 용산에 대해서는 "해당 지역의 주거비율을 적정규모(최대 40% 이내)로 관리해야 국제업무지구로서 기능을 유지할 수 있다"라고 지적했습니다. 태릉CC(6800가구) 부지에 대해서도 "해제되는 그린벨트(개발제한구역) 면적에 비해 주택공급 효과가 미미해 실효성을 확보하기 어렵다"라며 "녹지는 보존하되 주택공급의 실효성을 고려해야 한다"라고 꼬집었습니다.양측의 갈등은 이번이 처음이 아닙니다. 문재인 정부 당시 8·4 대책 발표 당일에도 서울시는 브리핑을 통해 공공재건축에 협조하지 않겠다는 뜻을 밝히며 엇박자를 냈고, 그린벨트 해제를 놓고서도 충돌한 바 있습니다.이에 대해 김이탁 차관은 "서울시 주장은 잘못됐다"고 반박했습니다. 그는 "국제업무지구인 홍콩 등은 용적률이 1000%가 넘는다"라며 "사업계획 수정은 시간이 오래 걸리지 않는다"고 했습니다.더불어민주당 박주민 의원도 가세했습니다. 박 의원은 30일 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에 출연해 "서울시가 공공 공급을 너무 폄훼하고 있다"고 비판했습니다. 그는 "오세훈 시장의 민간 주도 방식(신통기획, 모아타운)은 착공 실적이 제로"라며 "공공과 민간이 투트랙으로 가야 한다"고 주장했습니다. 심지어 박 의원은 "용산은 2만 호까지도 공급이 가능하다"며 정부안보다 더 공격적인 공급론을 펼치기도 했습니다.박 의원은 "정부가 대책을 발표하기 전날 용산에 2만 호 정도 공급할 수 있다고 밝혔다"라며 "나중에 혹시 제가 서울시장이 되면 정부와 협력해 용산 쪽에 주택을 추가 공급하는 방향으로 하겠다"라고 덧붙였습니다.공급 대책과 함께 뜨거운 감자로 떠오른 것이 바로 세금 문제입니다. 정부가 다주택자 양도세 중과 유예 조치를 연장하지 않고 종료하겠다는 방침을 시사했기 때문입니다.일각에서는 선거를 앞두고 '증세' 프레임이 작동할 수 있다고 우려합니다. 하지만 정부와 정치권의 입장은 '정상화'에 방점이 찍혀 있습니다. 김이탁 차관은 "세제는 일관성이 중요하다"며 "계속 유예하는 것은 제도를 폐지하는 것과 마찬가지라 정상화가 필요하다"고 설명했습니다.박주민 의원 역시 이 점을 강조했습니다. 박 의원은 "주택가격이 올라가면 진보든 보수든 어느 정부나 토지나 주택에 대해 엄격한 정책을 썼다"면서 "노태우 정부 때 토지공개념 3법이 통과된 이유가 바로 그것"이라고 설명했습니다.이어 "2022~2023년에는 집값이 떨어져 세제 특례를 줬지만, 지금은 상승기"라며 "이를 정상화시키는 건 정권 구별 없이 취하는 일반적인 조치"라고 덧붙였습니다.정부의 이번 발표는 물량 면에서 시장의 예상을 뛰어넘는 수준입니다. 하지만 아무리 좋은 계획도 실현되지 않으면 종잇조각에 불과합니다. 과거 문재인 정부 때도 태릉 골프장 개발 계획이 주민 반발 등으로 지지부진했던 전례가 있습니다.김이탁 차관은 "주민 설득을 위해 교통 대책과 자족 기능을 함께 협의하고 있다"고 밝혔지만, 서울시와의 협의가 원만하게 이루어지지 않는다면 '4년 내 착공'이라는 목표는 공염불이 될 수도 있습니다.정부는 "2월에도 추가 공급 대책이 나올 수 있다"며 여지를 남겼습니다. 집값 안정을 위한 정부의 공급 대책이 과연 시장의 불안 심리를 잠재우고 실제 입주로 이어질 수 있을지, 아니면 또 하나의 '희망 고문'으로 끝날지 지켜봐야겠습니다.