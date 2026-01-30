이 대통령의 9번째 타운홀미팅은 경남... 부울경 통합 다룰까

▲이재명 대통령은 30일 페이스북에 "경남의 내일을 함께 준비할 도민 200분을 모신다"라며 내달 6일 경남 타운홀미팅 진행을 예고했다. 2026.1.30 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기