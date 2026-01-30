메뉴 건너뛰기

사회

부산경남

26.01.30 10:12최종 업데이트 26.01.30 10:12

사천YWCA 김미정 신임 회장 취임 "작지만 진실한 변화 만들겠다"

1월 29일 정기총회·회장단 이취임식 가져

사천YWCA 신임 회장에 김미정 태웅건설 대표이사가 취임했다. 사천YWCA는 1월 28일 오전 사천시 동금로 사천YWCA 강당에서 정기총회와 회장 이·취임식을 열었다. 사진은 김미정 신임 회장이 YWCA기를 휘두르고 있다.(사진=사천YWCA)
사천YWCA 신임 회장에 김미정 태웅건설 대표이사가 취임했다. 사천YWCA는 1월 28일 오전 사천시 동금로 사천YWCA 강당에서 정기총회와 회장 이·취임식을 열었다. 사진은 김미정 신임 회장이 YWCA기를 휘두르고 있다.(사진=사천YWCA) ⓒ 뉴스사천

사천YWCA 신임 회장에 김미정 태웅건설 대표이사가 취임했다.

사천YWCA는 지난 28일 오전 사천시 동금로 사천YWCA 강당에서 정기총회와 회장 이·취임식을 열었다. 이날 행사에는 지역 기관·단체 관계자, 회원 등 100여 명이 참석했다.

김미정 신임 회장은 태웅건설 대표이사이자 대창도장 이사로 재직 중인 지역 여성 기업인이다. 2010년부터 사천YWCA 회원으로 활동해왔으며, 2023년부터는 회계이사로 재정 운영의 투명성과 안정성을 높이는 데 기여해왔다.

구영화 이임회장(사진 왼쪽)과 김미정 신임회장. 
구영화 이임회장(사진 왼쪽)과 김미정 신임회장.  ⓒ 뉴스사천

김 회장은 취임사에서 "2026년 사천YWCA는 '생명의 바람, 세상을 살리는 여성'이라는 비전 아래 여성 인권과 평등이 보장되는 지역사회를 만들어 가겠다"며 "크고 화려한 성과보다 작더라도 진실한 변화가 일어나는 현장에 늘 함께하겠다"고 밝혔다.

그는 여성 리더십 개발, 성평등 지역사회 구축, 기후위기 대응과 해양환경 보전, 청소년의 주체적 성장 지원, 평화·통일 시민운동, 돌봄 지원 등을 주요 과제로 제시했다.

이날 이임하는 구영화 전 회장은 사단법인 전환 후 초대 회장으로서 여성의 사회참여 확대와 시민역량 강화를 위한 교육·캠페인을 주도하고, 지역 협력 네트워크 구축에 힘써왔다.

사천YWCA는 기독교 정신을 바탕으로 여성과 가정, 지역사회를 위한 정의·평화·생명운동을 실천해온 시민단체로, 올해로 창립 38년을 맞았다.

사천YWCA 신임 회장에 김미정 태웅건설 대표이사가 취임했다. 사천YWCA는 1월 28일 오전 사천시 동금로 사천YWCA 강당에서 정기총회와 회장 이·취임식을 열었다. 사진은 이취임식 단체사진.(사진=사천시)
사천YWCA 신임 회장에 김미정 태웅건설 대표이사가 취임했다. 사천YWCA는 1월 28일 오전 사천시 동금로 사천YWCA 강당에서 정기총회와 회장 이·취임식을 열었다. 사진은 이취임식 단체사진.(사진=사천시) ⓒ 뉴스사천


#뉴스사천

댓글
