사천YWCA 김미정 신임 회장 취임 "작지만 진실한 변화 만들겠다"

큰사진보기 ▲사천YWCA 신임 회장에 김미정 태웅건설 대표이사가 취임했다. 사천YWCA는 1월 28일 오전 사천시 동금로 사천YWCA 강당에서 정기총회와 회장 이·취임식을 열었다. 사진은 김미정 신임 회장이 YWCA기를 휘두르고 있다.(사진=사천YWCA) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲구영화 이임회장(사진 왼쪽)과 김미정 신임회장. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천YWCA 신임 회장에 김미정 태웅건설 대표이사가 취임했다. 사천YWCA는 1월 28일 오전 사천시 동금로 사천YWCA 강당에서 정기총회와 회장 이·취임식을 열었다. 사진은 이취임식 단체사진.(사진=사천시) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

사천YWCA 신임 회장에 김미정 태웅건설 대표이사가 취임했다.사천YWCA는 지난 28일 오전 사천시 동금로 사천YWCA 강당에서 정기총회와 회장 이·취임식을 열었다. 이날 행사에는 지역 기관·단체 관계자, 회원 등 100여 명이 참석했다.김미정 신임 회장은 태웅건설 대표이사이자 대창도장 이사로 재직 중인 지역 여성 기업인이다. 2010년부터 사천YWCA 회원으로 활동해왔으며, 2023년부터는 회계이사로 재정 운영의 투명성과 안정성을 높이는 데 기여해왔다.김 회장은 취임사에서 "2026년 사천YWCA는 '생명의 바람, 세상을 살리는 여성'이라는 비전 아래 여성 인권과 평등이 보장되는 지역사회를 만들어 가겠다"며 "크고 화려한 성과보다 작더라도 진실한 변화가 일어나는 현장에 늘 함께하겠다"고 밝혔다.그는 여성 리더십 개발, 성평등 지역사회 구축, 기후위기 대응과 해양환경 보전, 청소년의 주체적 성장 지원, 평화·통일 시민운동, 돌봄 지원 등을 주요 과제로 제시했다.이날 이임하는 구영화 전 회장은 사단법인 전환 후 초대 회장으로서 여성의 사회참여 확대와 시민역량 강화를 위한 교육·캠페인을 주도하고, 지역 협력 네트워크 구축에 힘써왔다.사천YWCA는 기독교 정신을 바탕으로 여성과 가정, 지역사회를 위한 정의·평화·생명운동을 실천해온 시민단체로, 올해로 창립 38년을 맞았다.