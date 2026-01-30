창원고용노동지청, 한파 취약사업장에 집중점검 나서

큰사진보기 ▲창원고용노동지청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

최근 '최강한파' 속에 창원고용노동지청(지청장 최태식)은 옥외 작업이 많은 건설현장, 환경미화 등 한파 취약사업장을 대상으로 집중점검에 나선다.한파 관련 집중점검 기간은 2월 2일부터 6일까지다.한파주의보는 아침 최저기온이 영하 12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때이거나 아침 최저기온이 전날보다 10℃이상 하강하여 3℃이하 예상될 때 발령이 나고, 한파경보는 아침 최저기온이 영하 15℃ 이하가 이틀 이상 지속될 것이 예상될 때이거나 아침 최저기온이 전날보다 15℃이상 하강하여 3℃이하 예상될 때 내려진다.창원고용노동지청은 "최근 전국 대부분 지역에 한파 특보가 발효되어 현장 노동자들의 한랭질환 예방과 건강보호를 위해 집중점검을 실시한다"라고 밝혔다.한파 안전수칙은▲따뜻한 옷, ▲따뜻한 쉼터(휴식), ▲따뜻한 물, ▲작업시간대 조정, ▲119 신고이다.최태식 지청장은 "강추위 속에서 일하는 노동자의 생명과 안전을 위해 기본수칙 준수하는 것이 무엇보다 우선되어야 한다"라며 "고령자이거나 신규배치자에 대해서는 더욱 철저하게 보호해 달라"라고 당부했다.