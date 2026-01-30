메뉴 건너뛰기

26.01.30 09:29최종 업데이트 26.01.30 09:29

창원고용노동지청, 한파 취약사업장에 집중점검 나서

2월 2~6일 ... "고령자이거나 신규배치자에 대해 더욱 철저하게 " 당부

창원고용노동지청.
창원고용노동지청. ⓒ 윤성효

최근 '최강한파' 속에 창원고용노동지청(지청장 최태식)은 옥외 작업이 많은 건설현장, 환경미화 등 한파 취약사업장을 대상으로 집중점검에 나선다.

한파 관련 집중점검 기간은 2월 2일부터 6일까지다.

한파주의보는 아침 최저기온이 영하 12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때이거나 아침 최저기온이 전날보다 10℃이상 하강하여 3℃이하 예상될 때 발령이 나고, 한파경보는 아침 최저기온이 영하 15℃ 이하가 이틀 이상 지속될 것이 예상될 때이거나 아침 최저기온이 전날보다 15℃이상 하강하여 3℃이하 예상될 때 내려진다.

창원고용노동지청은 "최근 전국 대부분 지역에 한파 특보가 발효되어 현장 노동자들의 한랭질환 예방과 건강보호를 위해 집중점검을 실시한다"라고 밝혔다.

한파 안전수칙은▲따뜻한 옷, ▲따뜻한 쉼터(휴식), ▲따뜻한 물, ▲작업시간대 조정, ▲119 신고이다.

최태식 지청장은 "강추위 속에서 일하는 노동자의 생명과 안전을 위해 기본수칙 준수하는 것이 무엇보다 우선되어야 한다"라며 "고령자이거나 신규배치자에 대해서는 더욱 철저하게 보호해 달라"라고 당부했다.

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사아세안 외교장관회의 "미얀마 총선 인정하지 않겠다"


