메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.01.30 09:32최종 업데이트 26.01.30 09:32

<오마이뉴스> 기사 공유한 이 대통령, 캄보디아어로 한 경고는?

초국가범죄 특별대응 TF 활동 후 달라진 현지 상황에 "한국인 건들면 패가망신, 빈말 아니다" 강조

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이재명 대통령이 30일 엑스(X·옛 트위터)에 캄보디아어로 한국인 대상 스캠·취업사기·인질강도 등 초국가범죄에 대한 강력 경고를 날렸다. 2026.1.30
이재명 대통령이 30일 엑스(X·옛 트위터)에 캄보디아어로 한국인 대상 스캠·취업사기·인질강도 등 초국가범죄에 대한 강력 경고를 날렸다. 2026.1.30 ⓒ 이재명대통령 X계정 갈무리

이재명 대통령이 30일 엑스(X·옛 트위터)에 캄보디아어로 한국인 대상 스캠·취업사기·인질강도 등 초국가범죄에 대한 강력 경고를 날렸다.

이 대통령은 이날 엑스에 초국가범죄에 대한 한국 정부의 강도 높은 수사로 변화된 캄보디아 현지와 교민사회 반응 등을 담은 <오마이뉴스> 기사를 공유했다(관련기사 : "한국 경찰 들쑤셔서... 중국 범죄조직도 이제 한국인 안 받아" https://omn.kr/2gud9).

이 기사에 따르면, 코리아전담반 설치와 정부의 초국가범죄 특별대응 TF 활동 이후 캄보디아 현지의 관련 범죄 신고 접수 건수는 크게 감소했다. 특히 한국 경찰 수사관들이 한국인이 구금돼 있단 제보만 받고도 현지 경찰들과 중국계 범죄단지들을 들쑤시고 다녀서 관련 범죄조직들이 더 이상 한국인들을 모집하지 않는다는 범죄조직원의 전언도 함께 전했다.

AD
이 대통령은 이와 관련 "한국인 건들면 패가망신..빈말 같습니까? 대한민국은 한다면 합니다! 끝까지"라고 적었다. 또한 캄보디아어로도 같은 내용을 다시 적었다. 초국가범죄에 대한 한국 정부의 강력 대응 의지를 현지에 알리기 위한 뜻으로 읽힌다.

이 대통령은 지난 26일 정부서울청사 창성동 별관에 위치한 초국가범죄 특별대응 TF를 격려 방문한 자리에서도 "한국인들을 건드리면 패가망신한다는 사실을 동남아 현지 언론과도 공조하는 등 적극 알리라"라고 한 바 있다(관련기사 : 이 대통령 "다 여러분 덕분, 통닭이라도 한 마리씩 사줘야" https://omn.kr/2gtsl ).

한편, 초국가범죄 특별대응 TF는 지난 23일 캄보디아 현지에서 역대 최대 규모인 73명의 한국인 범죄 피의자를 한꺼번에 국내로 송환하는 성과를 거둔 바 있다. 또한 한국과 캄보디아 경찰관들이 합동 근무하는 '코리아 전담반'은 출범 2개월 만에 한국인 피싱범 등을 135명 검거했다.

캄보디아 범죄조직의 범행에 가담했다가 국내로 강제 송환 후 압송된 한국인 피의자들이 23일 오후 부산 동래경찰서에 도착해 호송차에서 내리고 있다. 2026.1.23
캄보디아 범죄조직의 범행에 가담했다가 국내로 강제 송환 후 압송된 한국인 피의자들이 23일 오후 부산 동래경찰서에 도착해 호송차에서 내리고 있다. 2026.1.23 ⓒ 연합뉴스


#이재명대통령#캄보디아#초국가범죄#스캠

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이경태 (sneercool) 내방

2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사'입법 속도' 또 언급한 이 대통령 "해야 할 일 산더미처럼 많은데..."


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기