<오마이뉴스> 기사 공유한 이 대통령, 캄보디아어로 한 경고는?

이재명 대통령이 30일 엑스(X·옛 트위터)에 캄보디아어로 한국인 대상 스캠·취업사기·인질강도 등 초국가범죄에 대한 강력 경고를 날렸다.
이 대통령은 이날 엑스에 초국가범죄에 대한 한국 정부의 강도 높은 수사로 변화된 캄보디아 현지와 교민사회 반응 등을 담은 <오마이뉴스> 기사를 공유했다(관련기사 : "한국 경찰 들쑤셔서... 중국 범죄조직도 이제 한국인 안 받아" https://omn.kr/2gud9
).
이 기사에 따르면, 코리아전담반 설치와 정부의 초국가범죄 특별대응 TF 활동 이후 캄보디아 현지의 관련 범죄 신고 접수 건수는 크게 감소했다. 특히 한국 경찰 수사관들이 한국인이 구금돼 있단 제보만 받고도 현지 경찰들과 중국계 범죄단지들을 들쑤시고 다녀서 관련 범죄조직들이 더 이상 한국인들을 모집하지 않는다는 범죄조직원의 전언도 함께 전했다.
이 대통령은 이와 관련 "한국인 건들면 패가망신..빈말 같습니까? 대한민국은 한다면 합니다! 끝까지"라고 적었다. 또한 캄보디아어로도 같은 내용을 다시 적었다. 초국가범죄에 대한 한국 정부의 강력 대응 의지를 현지에 알리기 위한 뜻으로 읽힌다.
이 대통령은 지난 26일 정부서울청사 창성동 별관에 위치한 초국가범죄 특별대응 TF를 격려 방문한 자리에서도 "한국인들을 건드리면 패가망신한다는 사실을 동남아 현지 언론과도 공조하는 등 적극 알리라"라고 한 바 있다(관련기사 : 이 대통령 "다 여러분 덕분, 통닭이라도 한 마리씩 사줘야" https://omn.kr/2gtsl
).
한편, 초국가범죄 특별대응 TF는 지난 23일 캄보디아 현지에서 역대 최대 규모인 73명의 한국인 범죄 피의자를 한꺼번에 국내로 송환하는 성과를 거둔 바 있다. 또한 한국과 캄보디아 경찰관들이 합동 근무하는 '코리아 전담반'은 출범 2개월 만에 한국인 피싱범 등을 135명 검거했다.