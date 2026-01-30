"재킷 5천 원, 셔츠 2천 원"... 사라진 '교복 물려 입기', 여기서 부활하나

큰사진보기 ▲오는 2월 5일부터 7일까지 일산 원마운트 지하 1층 행사장에서 열리는 '2026 교복은행 집중판매행사' 안내문. 재킷 5천 원 등 저렴한 가격에 여벌 교복을 구할 수 있다. ⓒ 고양교육지원청 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2019년 킨텍스에서 열린 '고양 교복 물려주기' 행사 현장. 많은 학부모와 학생들이 교복을 고르고 있다. 코로나19 등을 거치며 잠시 주춤했던 교복 나눔 행사가 올해 다시 활기를 띨 것으로 보인다. ⓒ 고양교육지원청 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 고양시에 거주하며 세 아이를 키우는 학부모이자 시민기자입니다. 우리 동네의 교육 문제와 생활 속 알뜰 정보에 관심을 두고 취재하고 있습니다.

지자체의 무상 교복 지원 사업이 보편화되면서 학부모들의 경제적 부담은 크게 줄었지만, 학교 현장에서 선후배 간 정을 나누던 '교복 물려주기(물려 입기)' 문화는 점차 자취를 감추고 있다. 지원금 제도가 정착되면서 역설적으로 자원 순환의 고리가 헐거워진 셈이다.문제는 성장기 아이들이 3년 내내 교복 한 벌로 버티기가 쉽지 않다는 점이다. 활동량이 많아 옷이 해지거나 키가 커서 작아지는 경우가 다반사지만, 여벌 교복을 선뜻 구매하기란 쉽지 않다. 일부 학부모들 사이에서는 "지원 사업 이후 교복 업체들의 가격이 상향 평준화된 것 아니냐"는 의구심 섞인 목소리도 나온다. 실제로 여벌 셔츠나 바지 한 벌 가격이 웬만한 성인 기성복 가격을 훌쩍 뛰어넘는 경우가 많아 가계에 적지 않은 부담이 되고 있다.이러한 가운데 학부모들의 시름을 덜어주고 사라져가는 '물려 입기' 문화를 되살리기 위한 행사가 열려 눈길을 끈다.고양교육지원청은 오는 2월 5일(목)부터 7일(토)까지 사흘간 일산 원마운트 지하 1층 주차장 B1A5 행사장(워터파크 실외 매표소 우측 에스컬레이터 인근)에서 '2026년 교복은행 집중판매행사'를 개최한다.이번 행사는 졸업생들이 기증한 교복을 수거해 세탁과 수선 과정을 거쳐 저렴하게 판매하는 나눔 장터다. 판매 수익금은 지역 내 장학금 등으로 활용되어 의미를 더한다.가격은 파격적이다. 재킷은 5000원, 바지와 치마는 3000원에 판매된다. 조끼, 니트, 가디건, 셔츠, 블라우스 등은 2000원이며 넥타이와 리본, 체육복은 단돈 1000원에 구매할 수 있다. 시중가의 10분의 1 수준도 되지 않는 가격으로 여벌 교복을 장만할 수 있는 셈이다.고양교육지원청 관계자는 29일 기자와의 통화에서 "무상 교복 지원 이후 물려 입기 문화가 다소 위축된 것은 사실이나, 여전히 여벌 교복에 대한 수요는 높다"며 "이번 행사를 통해 깨끗한 교복이 재활용되는 문화가 다시 자리 잡고, 고물가 시대 학부모님들의 경제적 부담도 조금이나마 덜 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.이번 행사를 준비한 고양시 관계자 역시 "단순한 판매 행사를 넘어 자원 순환의 가치를 학생들과 공유하는 교육의 장이 될 것"이라며 "많은 시민들이 참여해 혜택을 누리시길 바란다"고 전했다.이번 집중 판매 행사에는 고양시 관내 10개 학교가 참여한다. 중학교는 고양중, 고양송산중, 백마중, 백석중, 백신중, 장성중, 한수중, 향동중 등 8개교이며, 고등학교는 신원고와 저현고 2개교다. 해당 학교 자녀를 둔 학부모라면 눈여겨볼 만하다.운영 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지이며, 토요일은 오후 2시까지만 운영한다. 방문 시 주의할 점도 있다. 카드 결제는 불가능하므로 반드시 현금(잔돈 포함)을 준비해야 하며, 환경 보호 취지에 맞춰 쇼핑백을 제공하지 않으므로 장바구니를 지참해야 한다.주최 측은 행사장인 원마운트 주변이 혼잡할 수 있으므로 대중교통(주엽역 2, 3번 출구 도보 10분) 이용을 당부했다. 행사에 대한 자세한 문의는 니들스쿨(031-961-6122)이나 고양교육지원청(031-900-4619)으로 하면 된다.새 학기를 앞두고 교복 한 벌 값이 아쉬운 요즘, 이번 '교복은행'이 가계 경제와 환경을 모두 살리는 알뜰한 대안이 될지 주목된다.