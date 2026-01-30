아세안 외교장관회의 "미얀마 총선 인정하지 않겠다"

큰사진보기 ▲미얀마 현지 언론 <킥딧 미디어> 보도. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲2월 1일 오전 부산역 광장, ‘미얀마 민중과 함께 하는 136번째 집회’. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

동남아시아 국가들은 미얀마(버마) 군사정권에 의해 치러진 총선을 인정하지 않는다고 밝혔다. 안세안 외교장관들이 29일 필리핀 세부에서 회의를 열어 "미얀마 군부가 실시한 선거를 인정하지 않겠다"라고 발표한 것이다.쿠데타를 일으켜 집권한 마얀마 군사정권은 2025년 12월 28일 102개 지역(타운쉽, 행정구역), 올해 1월 11일 100개 지역 이어 25일 61개 지역에서 투표를 진행해 새 국회원을 뽑았다.군사정권의 선거관리위원회는 투표율이 과반을 넘었다고, 군부의 지원을 받는 연방단결발전당(USDP)은 "선거에서 승리했다"라고 발표했다. 민주화운동 지도자 아웅산 수치(Aung San Suu Kyi, 수키·수찌, 80) 전 국가고문이 이끌었던 민주주의민족동맹(NLD)은 이번 선거에 참여할 수 없었고, 소수민족로 결성된 샨족민주당(SNDP)과 몬족통합당(MUP)이 참여했다.미얀마 연방의회는 상·하 양원제로, 하원 440석과 상원 224석으로 총 664석으로 구성되고, 과반 의석수는 333석이다.미얀마는 2008년 헌법에 따라 의회 의석의 25%를 군부가 자동으로 차지하도록 되어 있어 최고사령관이 이번에 166석을 현역 군인으로 배정해 임명하고 나머지를 선거로 뽑는 것이다.미얀마 대통령은 의회의 간접선거로 선출하고, 쿠데타를 일으킨 민 아웅 흘라인 최고사령광이 대통령으로 선출될 것으로 보인다.이번 미얀마 총선은 '군부에 의한 군부를 위한 가짜 선거'라는 비판을 미얀마 안팎에서 받아왔다. 미얀마 민주진영은 투표 거부 투쟁을 벌이기도 했다.이런 속에 아세안이 미얀마 총선을 인정하지 않기로 한 것이다. 미얀마 현지 언론 <킷딧 미디어>와 해외언론에 의하면, 29일 필리핀 세부에서 열린 아세안 외교장관회의 이후, 의장국인 필리핀 테레사 라자로(Theresa Lazaro) 장관이 "2021년 미얀마 군부가 쿠데타로 권력을 장악한 이후 처음으로 선거가 실시되었지만, 아세안은 미얀마 군부가 단계별로 진행한 세 차례의 선거 모두를 인정하지 않는다"라고 밝혔다.<킷딧 미디어> 등에 의하면 테레사 라자로 외교장관은 기자회견에서 "아세안은 미얀마 군부의 선거를 인정하지 않는 것이 맞느냐"는 질문에 "그렇다. 현재까지는 인정하지 않고 있다"라고 대답했다.아세안은 1967년 8월 8일 인도네시아, 말레이시아,필리핀,싱가포르, 태국이 가입해 설립되었고, 이후 브루나이, 베트남, 라오스, 미얀마, 캄보디아가 가입한 국제기구다.한편 '미얀마 총선 무효'를 내건 집회가 이번 주말 부산에서 열린다. 미얀마 민주항쟁연대 부산네트워크는 오는 2월 1일 오전 11시 부산역 광장에서 "미얀마 군부 가짜선거는 원천 무효다"라는 제목으로 '미얀마 봄혁명 5주년, 미얀마 민중과 함께하는 136차 행동'을 벌인다.집회는 또뚜야(황금빛살 공동체), 표 카레야(CDM 공무원 유학생)의 진행으로, 하세봉 천주교 부산교구 정의평화위원, 미얀마 공동체 활동가, 위수따 스님(대구, 찟따수카 미얀마 사원)이 참석해 발언한다.미얀마 민주항쟁연대 부산네트워크는 성명서를 발표하고, 참가자들은 "미얀마 시민 억압하는 쿠데타세력 물러가라", "쿠데타 세력 몰아내고 미얀마 민주주의 지켜내자", "미얀마 군부 장기집권 야욕, 절대 안된다", "미얀마 군부는 민간인 학살을 중단하라"라고 외친다.민 아웅 흘라잉 최고사령관을 비롯한 군부는 2021년 2월 1일 쿠데타를 일으켜 집권했다.