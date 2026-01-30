"학교급식법 개정안 국회 통과... 역사적 순간, 환영"

큰사진보기 ▲충남의 한 학교. 학교급식노동자들이 급식실에서 조리를 하고 있는 모습. ⓒ 이재환 - 독자제공 관련사진보기

학교 급식 노동자들의 처우개선이 담긴 학교급식법 개정안이 국회를 통과한 가운데 진보당 충남도당이 논평을 통해 "국가가 학교급식 노동자들의 노고와 희생을 처음으로 인정한 것"이라며 반겼다. 또 학교급식 조리사 및 조리실무사의 존재를 법에 처음 명시한 것도 고무적이라고 평가했다.앞서 지난 29일 국회 본회의에서 학교급식법 개정안이 재석 의원 230명 중 찬성 229명, 기권 1명으로 가결됐다.진보당 충남도당은 이날 논평을 통해 "법안 통과가 선포되는 순간, 국회 본회의장 방청석에서는 뜨거운 눈물이 터져 나왔다"면서 "급식실 작업복과 앞치마 복장으로 표결 과정을 지켜보던 노동자들은 서로를 껴안으며 기쁨의 눈물을 흘렸다. 그간의 고된 노동과 희생을 국가로부터 처음 인정받은 역사적인 순간이었다"라고 밝혔다.그러면서 ""이번 개정안의 핵심은 학교급식 조리사 및 조리실무사의 존재를 법에 처음으로 명시한 데 있다"며 "특히 급식 인원에 따른 인력 배치기준을 대통령령으로 정하도록 강제함으로써, 그동안 고강도 노동과 폐암 위험 등에 노출된 노동자들의 생명과 안전을 정부가 직접 책임지도록 했다"고 평가했다.