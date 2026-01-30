전기·수소차 충전 펀드 나온다... 최대 1474억 규모

큰사진보기 ▲전기차 충전 ⓒ chuttersnap on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲전기수소 모빌리티 인프라펀드 개요모펀드는 정부?공공기관 투자를 통해 747억원 규모의 펀드를 조성 ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

전기차와 수소차 충전시설을 구축하고 운영하는 사업에 투자할 펀드가 조성된다. 투자 규모는 민·관 합동으로 최대 1494억원 규모다.기후에너지환경부는 30일 민관 합동 투자 방식의 '전기·수소 모빌리티 인프라(기반시설)펀드 사업'에 대한 업무처리 지침이 확정됨에 따라 관련 인프라펀드 사업을 본격적으로 추진한다고 밝혔다.이번 사업은 정부와 공공기관의 재정 출자를 바탕으로 민간자본을 유치해, 충전 기반시설 분야에 중·장기적으로 투자하는 신규 정책사업이다.기후부는 이 사업을 통해 747억 원 규모의 모(母)펀드를 조성하고, 민간자금과의 연결을 통해 최대 1494억 원 이상 규모의 자(子)펀드를 조성할 계획이다. 자펀드 결성액 중 민간자금의 비율은 평균 50% 이상으로 설정해 충전 기반시설 분야에 대한 민간 투자 참여 여건을 확대한다.투자 대상은 ▲전기·수소충전 기반시설 구축·운영 사업 ▲충전 기반시설과 연계된 신사업 또는 융합모델 ▲노후 충전시설의 성능개선과 안전성 강화를 위한 사업 등이다.기후부는 이 사업을 통해 보조금 중심의 단기 지원 방식에서 벗어나, 민간 투자가 지속적으로 이루어질 수 있는 중·장기적인 투자구조가 형성될 것으로 기대하고 있다.이번 인프라펀드의 모펀드는 2월 중 시행되는 공모를 통해 선정되는 주간운용사가 운용을 맡게 된다. 기후부는 운영위원회 설치와 성과평가, 회계감사 등을 통해 사업이 당초 취지에 맞게 운영되도록 관리·감독할 예정이다.서영태 기후부 녹색환경정책관은 "이번 인프라펀드 사업은 재정자금을 마중물로 민간 투자를 유도하는 새로운 방식의 정책사업"이라며 "시장과의 협력을 바탕으로 전기·수소 모빌리티 충전 기반시설에 대한 투자를 안정적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.