마한 사람들은 저수지를 축조해 농사를 지었을까

인간은 물을 중심으로 모여 살았고, 생존과 생산을 동시에 확보했다. 물은 생명을 유지하는 근원일 뿐 아니라, 농경사회의 발전을 가능케 했다. 강은 인류 문명의 요람이었다.특히 농업이 정착된 후 물은 곧 권력이었고, 물을 관리하는 힘은 국가의 존립과 직결됐다. 물이 부족하면 흉년이 들고 넘치면 재해가 발생했다. 이러한 양면성 때문에 고대 국가의 군왕들은 치수와 이수를 국가 운영의 최우선 과제로 삼았다. 수리시설은 사회 조직력과 기술력, 그리고 정치적 통치 능력을 집약적으로 보여주는 상징이다.선사시대 이래 농업의 안정을 유지하려고 인류는 다양한 형태의 수리시설을 만들어 왔다. 청동기시대 원시적인 수로와 둑으로 출발해서 역사시대에는 체계적인 관개망과 대규모 저수지, 그리고 제방이 등장했다.우리나라 역시 예외가 아니었으며, 특히 전라북도는 평야지대와 풍부한 강수량 덕분에 농경생활이 활발한 조건을 갖추고 있었다.전북은 타 지역에 비해 농업생산을 뒷받침하는 수리시설 유적이 상대적으로 많이 분포하는데, 그 대표적인 곳이 김제 벽골제였다.벽골제는 오랫동안 한국 최고(最古)의 저수지로 인식되어 왔다. 삼국사기에는 330년인 신라 흘해 이사금 21년에 김제 벽골제를 처음 만들었다는 기록이 등장한다.이 기록은 백제본기가 아니라 신라본기에 실려 있는데, 학계에서는 벽골제가 있는 곳이 당시 신라 영토가 아니라는 점에서 백제의 실존이 신라본기에 잘못 기록된 것으로 보고 있다. 이에 따라 백제 비류왕 27년(330년)에 축조된 것으로 정리하는 것이 일반적인 견해다. 이것을 근거로 벽골제는 오랫동안 우리나라에서 가장 오래된 인공 저수지로 평가되어 왔다.벽골제는 김제에 있었던 마한의 구성국인 벽비리국, 그리고 백제 시기의 지명인 벽골군에서 비롯되었다는 해석이 지배적이다. '벽골'이라는 말이 우리말 '벼골(벼가 자라는 골짜기)'을 음차한 것이라는 설도 있으나, 오래된 지명인만큼 정확한 어원과 의미를 단정하기는 어렵다. 다만 벽골이라는 이름 자체가 이 지역이 농경사회와 깊은 관련을 맺어왔음을 암시하고 있다고.조선 후기 실학자 유형원은 반계수록에서 호남 지역 대표적인 제방으로 익산 황등제와 김제 벽골제, 그리고 고부의 눌제를 꼽으며 호남과 호서를 구분하는 기준으로 삼았다. 이들 제방이 지역 경제와 농업 생산에 차지하는 비중이 얼마나 컸는지를 보여주고 있다.특히 황등제는 그동안 문헌 기록이 부족해서 벽골제에 비해 상대적으로 주목받지 못했지만, 최근 발굴조사를 통해 한국 고대 수리사 연구의 중심축으로 부각되고 있다.전북 익산에 있었던 인공 저수지로 황등제의 제방의 길이는 약 1.3km에 달한다. 현재 국도 23호선으로 활용되고 있으나, 도로 개량 이전의 일부 구간이 남아 있어 발굴조사의 대상이었다. 조사 결과 제방의 하단 기저부 폭은 약 22m, 잔존 높이는 4.9m로 확인됐다.이는 상당한 규모의 토목 구조물로서 마을 단위의 수리시설이라기보다는 국가차원의 사업이었음을 시사하고 있다. 특히 제방 축조 방식이 주목된다. 제방은 물이 잘 스며들지 않는 점토질 흙덩이를 교차로 쌓는 방식이 사용됐고, 흙덩이 사이에는 풀과 나뭇잎을 깔아 수밀성과 안정성을 높였다.이 공법은 벽골제에서도 확인된 것으로, 두 시설이 동일한 전통 기술을 바탕으로 축조되었음을 나타낸다. 일부 연구자들은 이러한 공법이 이미 선사시대부터 축적된 토목 기술의 결과라고 여기고 있다.황등제의 축조 시기는 문헌 기록만으로는 명확히 알기 어렵다. 조선 전기 기록에 등장한다는 점에서 적어도 훨씬 이전에 축조되었을 가능성이 제시되어 왔지만, 구체적인 연대는 오랫동안 추측에만 머물러 있었다.그러나 2021년 전북문화재연구원이 실시한 발굴조사는 이러한 인식을 뒤흔드는 결과를 가져왔다. 제방 하단부에서 채취한 목재, 풀, 부엽층, 흙 등에 방사성탄소연대측정을 실시한 결과, 기원전 400~300년경이라는 연대가 도출된 것이다.이 연대측정 결과는 국내외 전문기관 3곳에 의뢰해 동일한 결과를 얻음으로써 신뢰성을 확보했다. 이는 황등제가 벽골제보다 현재까지 확인된 한국 최고(最古)의 수리시설이라는 것을 의미한다. 그동안 서기 330년에 축조된 벽골제가 우리나라 최초의 인공 저수지로 알려져 왔던 기존 인식은 황등제의 발견으로 600~700년이나 앞당겨졌다.이것은 마한 사회가 오랫동안 느슨한 정치체 혹은 상대적으로 발전이 더딘 사회로 인식되는 경향이 있었으나, 황등제의 축조 연대는 마한 사회가 이미 기원전 4~3세기경에 대규모 수리시설을 건설할 정도의 조직력과 기술력을 갖추고 있었음을 보여준다.마한은 단순한 소국 연맹이 아니라, 농업 생산을 체계적으로 관리하고 지역 경제를 안정적으로 운영하는 고도의 사회 구조를 지닌 정치체였다.마한은 농경을 기반으로 성장한 사회였고, 또한 전남 영산강 유역에서 마한 유적이 대거 발견되는 것도 이 지역이 비옥한 농경지와 더불어 강과 바다를 통한 교통·교역망을 동시에 확보한 전략적 공간이었기 때문이다. 황등제가 있었던 익산 일대 역시 마한의 중심 농업 기반 중 하나였을 가능성이 높다. 대규모 제방과 저수지를 축조했다는 것은 잉여 생산물의 축적과 분배, 나아가 정치권력의 형성을 가능케 하는 경제적 토대를 갖추었음을 뜻한다.이 발굴은 한국 고대 수리사 연구에서 획기적인 전환점을 마련했다. 한국 최초 저수지라는 타이틀을 김제 벽골제에서 익산 황등제로 바뀌었고, 우리나라에서 대규모 수리시설의 시작 시점을 삼국시대에서 기원전 수세기로 끌어올렸다. 더불어 마한 사회의 기술 수준과 사회 조직력의 평가를 재검토하게 만들었다.물 관리는 농업 기술 문제뿐만 아니라, 문명의 성격을 규정하는 핵심 요소다. 황등제의 발굴은 마한 사회가 이미 물을 통제하고, 자연을 조직적으로 활용하며, 공동체의 생존과 번영을 도모하는 단계에 도달했음을 확실히 증명하고 있는 것이다.정지승 문화예술활동가