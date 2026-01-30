착한 부동산은 가능한가, 영국 부동산 회사가 던지는 질문

큰사진보기 ▲쇼디치 브릭야드(Brick Yard) 외관 모습 ⓒ 이택민 관련사진보기

'Space to Work, Space to Grow, Space for Change', 쇼디치 브릭야드(Brick Yard)

'일하는 공간, 성장하는 공간, 변화를 만드는 공간'

부동산과 '착하다'라는 단어는 좀처럼 어울리지 않는다. 한국 사회에서 부동산은 오랫동안 거주의 공간이기보다는 투자와 수익의 대상이었기 때문이다. 그런데, 지난 29일(현지시각) 영국 런던 동부 쇼디치(Shoreditch)에 있는 브릭야드(Brick Yard)라는 건물을 직접 찾아가 보며 생소하지만 의미있는 부동산을 탐방해보았다.이 건물은 스스로를 '윤리적인 부동산'이라고 부르는 'Ethical Property'(에시컬 프로퍼티)라는 회사가 운영하는 곳으로 20년 넘게 사회적 가치를 추구하는 단체와 기업을 주요 임차인으로 삼아 '착한 부동산' 모델을 유지해 오고 있다. 런던, 에든버러, 맨체스터, 브리스톨 등 영국 주요 도시에서 사무 공간을 운영하며, 임대료를 극대화하는 대신 사회적 가치를 추구하는 단체, 기업들이 장기간 안정적으로 활동할 수 있는 임대 구조를 유지하는 것을 원칙으로 삼고 있다.Ethical Property가 운영하는 대표적 공간 중 하나인 '브릭야드(The Brick Yard)'는 오래된 벽돌 건물을 개조한 사무 공간으로, 대기업이나 상업 시설 대신 주로 시민사회단체들이 입주해 있다. 건물 입구 인터폰 안내판에는 폭력 예방, 인권, 난민,평화 등 사회적 문제를 다루는 단체들의 이름이 나열돼 있다. 브릭야드는 단순한 임대 사무실이 아니라, 사회적 변화를 목표로 하는 단체들이 함께 일하는 공동 기반 공간처럼 느껴졌다.브릭야드는 2021년 리모델링을 거치면서 수익성보다 입주자들의 웰빙과 정신 건강이 중요한 기준으로 반영됐다고 한다. 자연광에 가까운 조명, 밝은 실내 공간과 건물에서 사용하는 전력은 전량 재생에너지로 공급된다. 이러한 운영 방식은 Ethical Property가 관리하는 다른 부동산에도 공통적으로 적용된다.브릭야드의 주요 입주 기관 중 하나인 'Saferworld(세이프월드)는 30년 넘게 폭력과 분쟁의 영향을 받는 지역을 위해서 활동해 온 단체로, 쇼디치 브릭야드를 공식 활동 거점으로 사용하며 아시아·아프리카·중동 지역의 정책 연구와 현장 활동들을 병행하고 있다. Ethical Property 홈페이지에는 Saferworld의 인사·운영 담당자인 '파트마 압디(Fatma Abdi)'의 인터뷰 내용이 담겨 있는데, 브릭야드를 선택한 이유로 '공간의 성격'이라고 말하고 있다.그는 "비슷한 가치를 공유하는 비영리단체와 사회적 기업들이 함께 일하는 환경이 브릭야드를 선택한 가장 큰 이유"라며, "공용 주방이나 커뮤니티 공간에서 자연스럽게 대화를 나누고, 협업 가능성을 모색할 수 있다는 점이 이 공간의 장점"이라고 설명한다.한국에서도 사회주택이나 도시재생 등 사회적 가치를 결합한 부동산 시도들이 다양하게 이루어지고 있으나, Ethical Property와 같은 민간 부동산 회사가 명확한 기준을 세우고 이를 장기간 유지하는 사례는 아직 많지 않아 보인다. Ethical Property가 운영하는 부동산 사례는 운영 기준과 가치 기준에 따라 부동산이 사회에도 긍정적인 영향을 끼칠 수 있다는 것을 잘 보여준다. 부동산을 둘러싼 논쟁이 계속되는 지금, '착한 부동산은 가능한가'라는 영국 부동산회사의 질문은 한국 사회에서도 충분히 생각해볼 만한 주제임이 틀림없다.