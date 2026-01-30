쫓겨난 한동훈, '무소속 출마' 승부수 띄울까?

큰사진보기 ▲한동훈 전 국민의힘 대표가 29일 국회 소통관에서 자신의 제명 결정에 대해 입장 발표를 한뒤 회견장을 나서고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

국민의힘이 29일, 결국 '당원 게시판' 사태의 책임을 물어 한동훈 전 대표를 제명했습니다. 6.3 지방선거를 불과 4개월 앞두고 집권 여당이 사실상 내전 상태에 돌입했습니다. 장동혁 대표는 단식 회복 후 복귀하자마자 칼을 빼 들었고, 한 전 대표는 "반드시 돌아오겠다"며 결사항전을 예고했습니다.정치권의 관심은 이제 한동훈 전 대표의 다음 행보에 쏠리고 있습니다. 당헌·당규상 제명된 인사는 5년간 재입당이 불가능합니다. 즉, 국민의힘 간판으로는 차기 총선도, 대선도 나갈 수 없게 된 것입니다.벼랑 끝에 몰린 한동훈, 그가 선택할 수 있는 시나리오는 크게 세 가지입니다.가장 현실적이면서도 파괴력 있는 시나리오는 6월 지방선거 혹은 재보궐 선거에 '무소속'으로 출마하는 것입니다.한 전 대표의 스타일은 전형적인 '이슈 파이터'입니다. 여의도 문법보다는 대중적 인기를 기반으로 돌파하는 정치를 해왔습니다. 당장 거론되는 곳은 보수의 심장인 대구 시장 선거, 혹은 부산 지역(북구, 전재수 전 장관 부산시장 출마할 경우) 국회의원 보궐선거입니다.과거 홍준표 대구시장이 공천 배제 후 무소속으로 출마해 생환한 전례가 있습니다. 한 전 대표 입장에서는 이번 제명을 '정치적 탄압'으로 규정하고, 영남권에서 무소속으로 당선된다면 단숨에 보수 진영의 주도권을 되찾아올 수 있습니다. 장동혁 지도부가 공천한 후보를 꺾는다면 그 자체로 현 지도부에 대한 불신임이 되기 때문입니다.일각에서는 '한동훈 신당' 창당 가능성을 거론하지만, 이는 실현 가능성이 희박해 보입니다.현재 한 전 대표를 지지하는 친한계 의원들 상당수가 비례대표이거나 당내 기반이 약한 초선들입니다. 이들이 탈당을 감행할 경우 의원직을 상실하거나 정치적 생명이 위태로워질 수 있습니다. 실제로 친한계 의원들은 "장동혁 체제가 지방선거 이후 무너질 것"이라며 당내 투쟁을 이어갈 분위기입니다.한 전 대표 역시 "우리가 이 당의 주인"이라고 강조했습니다. 이는 밖에서 집을 짓기보다, 잠시 쫓겨나더라도 집주인 자리를 되찾겠다는 의지로 풀이됩니다.정치적 휴지기를 갖는 '잠행'이나 '유학' 시나리오도 있습니다. 하지만 이는 한 전 대표의 스타일에 맞지 않는다는 평가도 나옵니다. 그는 자신을 향한 공격을 피하지 않고 맞받아치며 체급을 키워온 정치인입니다.지금 상황에서 잊히는 것은 곧 정치적 죽음을 의미합니다. 당장 다음 달 8일로 예정된 토크 콘서트를 강행하고, 지지자 결집을 호소하는 것만 봐도 그는 링 밖으로 나갈 생각이 없는 것으로 보입니다.한 전 대표의 제명이 확정되자 친한계 의원들의 반발도 조직화되고 있습니다. 친한계 의원 16명은 29일 국회 로텐더홀에서 긴급 성명을 내고 장동혁 대표의 즉각 사퇴를 요구했습니다.이들은 "제명 결정은 심각한 해당 행위로 우리 의원들은 절대 받아들일 수 없다"며 "제명 징계를 강행한 건 장동혁 지도부가 개인의 정치적 이익을 위해 당의 미래를 희생시킨 것"이라고 강력히 비판했습니다.이어 "개인적 이익을 위해 당을 반헌법적이고 비민주적으로 몰아간 장동혁 지도부는 이번 사태에 책임을 지고 즉각 물러나야 한다"고 목소리를 높였습니다.이날 성명에는 김성원·박정하·서범수·배현진·김형동·김예지·우재준·박정훈·정성국·정연욱·안상훈·고동진·한지아·진종오·유용원·김건 의원이 이름을 올렸습니다. 사실상 당내에서 '장동혁 지도부'를 인정하지 않겠다는 선언입니다.오세훈 서울시장까지 나서서 "장 대표가 당을 자멸로 이끌었다"며 사퇴를 요구했습니다. 장동혁 대표 입장에서는 한 전 대표를 축출함으로써 당내 리스크를 해소했다고 생각할지 모르지만, 오히려 '순교자' 명분을 안겨준 꼴이 될 수도 있습니다.향후 정국은 6.3 지방선거 결과에 달려 있습니다. 만약 국민의힘이 지방선거에서 참패한다면, 그 책임론은 고스란히 장동혁 지도부를 향할 것입니다. 그때가 되면 친한계와 중립지대 의원들이 연대해 한 전 대표의 복귀 명분을 만들고, 최고위 의결을 뒤집어 재입당을 추진할 가능성이 큽니다.한동훈 전 대표는 당분간 장외에서 여론전을 펼치며 '장동혁 지도부 심판론'에 불을 지필 것으로 보입니다. 쫓겨난 자와 쫓아낸 자, 보수 진영의 주도권을 둔 치킨게임은 이제 막 시작됐습니다.