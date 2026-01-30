스쿨버스에서 들려온 한마디, 머리를 떠나지 않았다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲어린이집 가는 길이곳에서 보는 하늘은 언제나 아름답다. 둘째 하원때 지나가는 거리인데, 친절한 사람들도 있지만 아주 가끔 모욕적인 일을 겪기도 했다. 언제나 긴장하며 지나친다. ⓒ 주환선 관련사진보기

"Go back your home!(네 집으로 돌아가!)"

AD

"Hey!"

"너는 어디서 왔는가."

덧붙이는 글 | 이 기사는 네이버 블로그, 브런치에도 실립니다.

내가 사는 곳은 미국 남부의 작은 도시다. 이곳에서는 아시아인을 거의 볼 수 없다. 둘째 아이가 다니는 어린이집에 가려면 흑인 거주 지역을 지나야 한다. 미국은 다양한 인종이 함께 사는 나라라고 말하지만, 실제 풍경은 다르다.동네는 여전히 색깔에 따라 나뉘어 있고, 흑인 동네, 백인 동네, 남미계 동네 사이에는 보이지 않는 경계가 있다. 그 경계를 지나가는 이방인은 자연스레 조심스러워진다. 어느 날, 아이를 데리러 가던 길에 초등학교 앞을 지나는데 스쿨버스 안에서 아이들이 창문을 열고 소리쳤다.그 말에 화가 나기보다, '왜 home일까?'라는 생각이 먼저 들었다. 아이들은 'country(나라)'가 아니라 'home(집)'을 말했다. 짧고 단순한 한마디였지만, 그 속에는 내가 '여기 사람이 아니다'라는 시선이 담겨 있었다. 이사 온 지 얼마 되지 않아 그냥 지나쳤지만, 그 단어는 머릿속에서 쉽게 잊히지 않았다. 몇 달 후, 또 비슷한 일을 겪었다. 어린이집 근처 편의점 앞을 지나는데, 한 꼬마가 나를 불렀다.그리고 손가락 욕을 하며 무언가 소리쳤다. 순간 불쾌했지만, 화보다 안타까움이 앞섰다. 아이의 행동은 그 아이만의 것이 아니었다. 가정과 주변 환경이 아이의 언어가 되고 태도가 되었을 것이다. 차별은 타고나는 것이 아니다. 오히려 일상 속에서 부모나 이웃의 말과 행동을 보며 자연스레 습득된다. 누군가를 비웃거나 배제하는 언어는 그렇게 어린 세대에 전해지고, 결국 사회 전체의 공기가 된다.미국은 오랫동안 스스로 '인종의 용광로(Melting Pot)'라 불러왔다. 그러나 요즘은 그 말이 공허하게 들린다. 특히 트럼프 정권을 지나며, 미국은 다시 분열의 시대로 회귀했다. 실제로 이민세관단속국(ICE)의 정책은 그 방향을 적나라하게 보여준다. 단속의 대상은 불법 체류자에만 머물지 않는다.합법적으로 거주하는 이주민까지 '의심스럽다'는 이유로 체포될 수 있는 현실은, 법의 집행이라기보다 권력의 과시처럼 느껴진다. 설령 불법 이민자를 추방한다고 해도, 그 과정에서 드러나는 폭력성과 이민자에게 씌워지는 부정적 이미지는 부정할 수 없다.요즘의 미국 사회는 '다름'을 불편해 하는 분위기가 퍼지고 있다. 익숙하지 않은 얼굴, 낯선 언어, 다른 피부색은 서로를 경계하고 의심하게 만든다. 다양함을 포용하기보다 차단하는 쪽으로 조금씩 기울고 있다. 그 끝에는 닫힌 마음과 고립된 공동체만 남는다.'다름'은 '위험'이 아니다. 서로 다른 문화와 언어가 섞일 때 사회는 풍성해진다. 문제는 다름 자체가 아니라, 그것을 대하는 우리의 태도다. 익숙하지 않은 것을 낯설어하는 마음이 경계로 이어지고, 그 경계가 편견을 낳는다. 편견이 굳어지면 결국 차별이 되고, 언젠가는 폭력으로 번진다.나는 두 번의 짧은 경험을 통해, 차별이 꼭 악의에서만 비롯되는 것은 아니라는 걸 느꼈다. 그것은 종종 무지에서 시작된다. 낯선 존재를 이해하려 하지 않는 마음, 익숙한 세계 바깥을 불편하게 여기는 시선 속에서 차별은 자란다. 이 땅에서 이방인으로 살아간다는 것은 존재에 대한 질문을 끊임없이 받는 일인듯 하다.우리는 이미 알고 있는 지도 모른다. 사회를 바꾸는 힘은 강력한 권력자가 아닌 깨어 있는 시민 한 사람, 한 사람의 행동에 있다는 것을. 다름을 그대로 받아들이고, 인정하는 것. 그것이 이 시대에 우리가 할 수 있는 가장 단순하고도 확실한 변화일지 모른다.