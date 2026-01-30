중동 전문가라는 허상

큰사진보기 ▲중동판 환단고기 3편중동 전문가라는 허상 ⓒ 정환빈 관련사진보기

AD

지난 2025년 12월 17일, 이재명 대통령의 환단고기 발언 닷새 만에 국내 역사학·고고학 관련 52개 학회가 공동 성명서를 내고 "사이비 역사"에 대한 정부와 정치권의 단호한 입장을 촉구했다. 팔레스타인 역사를 연구한 필자로서는 가슴이 뜨거워지면서도 안타까운 순간이었다.우리는 앞선 글에서 밸포어 선언의 오독이 이스라엘-팔레스타인 분쟁을 바라보는 시각을 심각히 왜곡한 것을 확인하였다. 이런 중동판 환단고기는 수십 년간 유통되어도 어째서 바로잡지 못한단 말인가. 아니, 그 이전에 그러한 검증의 책임은 누구에게 있는가?국내에서 이-팔 분쟁에 관한 담론을 주도하는 것은 국제정치학자와 중동 전문가들이다. 그러나 과연 이들이 전문적인 지식을 갖추고 있을까? 적나라하게 지적하자면, 이 분야를 연구하는 석사생은 1학기 과정에서부터 민족의 고향과 유대 국가가 다르다는 것을 배운다. 양자를 동일시하고 그 함의조차 이해하지 못한다는 것은, 적어도 역사를 연구한 적이 없다는 점을 분명히 드러낸다.문제는 개개인의 자질이나 역량 부족에 있지 않다. 단지 전문 분야가 다를 뿐이다. 국제정치학은 분쟁의 역사나 원인, 옳고 그름 따위를 연구하지 않는다. 강대국을 중심으로 다양한 국제 행위자 간의 이해관계와 상호작용을 연구할 뿐이다. 비유하자면, 건축학과 도시공학 정도의 차이다.중동 전문가는 어떨까? 중동에는 20여 개의 국가가 존재한다. 한 사람이 이 많은 국가를 두루 아는 것이 가능할까? 이 지역의 중심 국가로 손꼽히는 사우디아라비아, 이스라엘, 이란, 튀르키예, 이집트는 공통분모를 찾기조차 어렵다. 그런데 이들 나라를 모두 연구하고, 거기에 더해 팔레스타인이나 다른 나라까지 연구하는 것은 물리적으로 불가능하다.문제는 단순히 국가의 수에 있지 않다. 하나의 국가나 특정 지리적 영역에는 정치·역사·사회·문화·종교·언어 등 서로 다른 연구 분야가 존재하며, 각 분야는 다시 다층적인 하위 영역으로 세분된다. 기실 중동 전문가로 활동하는 학자들은 저마다 관심 국가나 주제를 따로 두고 있다.그런데도 중동 전문가라는 명칭이 이러한 구분을 무색하게 만들고, 중동에서 벌어지는 그 어떤 일에도 말할 수 있는 자격과 권위를 부여했다. 그러다 보니 이-팔 분쟁을 전문적으로 연구한 학자는 손에 꼽을 정도로 적은데, 그의 곱절이 훨씬 넘는 사람들이 중동 전문가라는 이름으로 이-팔 분쟁의 공론장까지 주도하는 실정이다. 이러한 구조에서 전문가의 검증은 제대로 기능할 수 없었고, 역사는 단순하고 흥미로운 종교적 서사와 정치적 선전 등으로 대체되었다.누구나 무언가를 잘못 알고 그릇되게 말할 수 있다. 이는 학자들도 마찬가지다. 학자의 윤리적 책임은 틀리지 않아야 하는 데에 있지 않다. 다만, 아는 것과 모르는 것을 구분해 말하는 데 있다. 자신이 연구하지 않은 주제를 가지고 책을 쓰고, 강연을 하고, 언론에 나와 말하는 것은 학자의 본분에 어긋난다.그렇다면, 환단고기에 대한 책임은 중동 전문가 개개인의 양심에서 찾아야 할까? 그렇지 않다. 소수가 아니라 집단 전체에서 반복적으로 발견되는 현상은 구조에 문제가 있기 마련이다.우선, 중동 전문가들이 잘못될 가능성을 인지하고 팔레스타인 문제를 왜곡해 온 것은 아니라는 점이 중요하다. 할루시네이션(hallucination)이란 단어를 들어봤을 것이다. 환각을 뜻하는 이 용어는, 인공지능이 사실이 아닌 것을 사실인 것처럼 말하는 현상에 빗대어 널리 사용된다. 사용자 입장에서는 '똑똑한' 인공지능이 왜 이 같은 실수를 하는지 답답하고 의아하겠지만, 이는 사실 학자들에게도 가장 어려운 숙제다.우리나라에 팔레스타인 문제는 일본이나 미국, 유럽, 이스라엘을 통해 처음 수입되었다. 당시 팔레스타인 전문가가 부재했기에, 학자들은 관련 학계의 연구가 아닌 외국 정부의 발표나 언론 기사, 교양서적 따위의 검증되지 않은 서사를 무분별하게 인용하였다. 그게 수십 년간 쌓이고 쌓이다 보니, 비전문가들의 눈에는 검증된 진실로 보일 수밖에 없다.그렇다면, 팔레스타인을 연구하지 않은 학자들은 애초에 팔레스타인 문제에 관한 발언을 삼가면 되는 것 아닌가? 원칙적으로는 그러하나, 현실은 복잡하다. 팔레스타인 문제는 중동 정치의 다양한 사안과 직간접적으로 연결되어 있다. 그래서 대부분의 중동 전문가는 이-팔 분쟁에 대해서도 말할 수밖에 없고, 또 그렇기 때문에 부분적으로는 공부도 한다. 단지 그들의 연구 주제가 국가별 정치 동향에 국한되어 있어, 분쟁의 원인이나 역사를 등한시할 뿐이다.학자들 입장에서는 자신의 연구 분야도 아닌 주제를 배우겠다고 논문이나 학술서적을 읽을 시간을 내기는 어렵다. 이 경우 대개는 언론 기사나 교양서적 같은 대중적 지식을 섭렵하는 데서 그친다. 이는 어느 학문 분야에서나 흔한 일이다. 보통은 대중적 지식이 부정확할지언정 완전히 틀린 경우는 드물기 때문이다. 다만, 이-팔 분쟁은 이런 점에서 예외적이라 할 정도로 학계와 대중의 이해가 간극이 큰 주제이고, 그래서 문제가 된 것이다.이러한 구조적 취약점을 보완하고자 필자는 8년에 걸쳐 이-팔 분쟁에 대한 종합 역사서를 집필했다. 당시에는 무엇이 사실인지를 객관적으로 증명할 1차 사료를 제시하고, 팔레스타인을 연구하지 않은 중동 전문가나 일반인도 읽을 수 있도록 쉽게 쓰면 충분하리라 믿었다. 그러나 뒤늦게 깨닫게 된 것은 정확한 지식의 부재 이전에 '이미 알고 있다'라는 인식이 더 큰 문제라는 점이었다. 환단고기가 정설처럼 확고하게 자리 잡은 지 오래다 보니, 정확성을 검증해야 한다는 문제의식조차 형성되기 어려운 지경이다.그렇다면, 어떻게 해야 이를 바로잡을 수 있을까? 우선, 중동 전문가라는 표현의 남용부터 멈춰야 한다. 미국이나 중국, 일본을 연구한 학자들을 아메리카대륙 전문가, 아시아 전문가로 부르지 않는 것처럼 말이다. 중동 전문가는, 국제정치학자와 마찬가지로 중동 국가 간의 관계성이나 지역적 특성을 전문적으로 연구하는 경우에 한해 제한적으로 사용해야 한다. 이러한 구분은 전문 분야 외의 주제에 대한 발언의 신뢰도를 조절함으로써, 장기적으로 전문가의 연구가 비전문가의 서사를 대체할 수 있는 환경을 조성한다.그러나 이것만으로는 충분치 않다. 환단고기의 유통과 확산을 막기 위해서는 생산 구조뿐만 아니라 소비 측면도 함께 점검해야 한다. 생각해 보라. 이-팔 분쟁은 현존하는 국제분쟁 중 가장 세밀하게 연구된 주제다. 세계적으로는 수많은 학자들이 이 주제 하나만을 평생 연구해 왔다. 그럼에도 우리나라에 이러한 연구가 전해지지 못한 까닭은 애초에 수요가 없었기 때문이다.우리 사회에서 지식은 어떻게 소비되고, 어떤 지식이 살아남는가?