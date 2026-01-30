'적대적 두 국가'의 시대, 우리는 왜 노동신문을 읽어야 하는가

AD

큰사진보기 ▲북한에 대한 메타인지 ⓒ 조경일 관련사진보기

덧붙이는 글 | 조경일 작가는 함경북도 아오지 출신이다. 정치컨설턴트, 국회 비서관을 거쳐 현재 작가로 활동하며 대립과 갈등의 벽을 어떻게 하면 줄일 수 있을까 줄곧 생각한다. 책 <아오지까지> <리얼리티와 유니티> <이준석이 나갑니다>(공저) <분단이 싫어서>(공저)<한반도 리빌딩 2025>(공저)를 썼다.

오랫동안 한반도를 지탱해 온 거대한 신화 하나가 무너졌다. 남과 북은 오랫동안 '민족'이라는 감성적 유대와 통일을 지향하는 '특수 관계'라는 프레임 속에서 서로를 규정해 왔다. 하지만 이제 그 시대는 끝났다.북한은 2023년 말, 노동당 전원회의를 기점으로 남북관계를 더 이상 동족 관계가 아닌 '교전 중인 적대적 관계'로 규정했다. 적어도 북한의 언어와 제도 속에서 과거의 프레임은 사실상 폐기 단계에 들어섰다.이는 단순히 말폭탄에 그치지 않았다. 북한은 남북을 잇던 도로를 폭파했고, 헌법을 개정해 대한민국을 제1의 적대국으로 명시하며 물리적·제도적 단절을 감행했다. 기존 헌법과 공식 문서에 반복적으로 등장하던 '통일'과 '민족'이라는 단어는 공식적으로 폐기되었다. 이것이 우리가 마주한 2026년 한반도의 차가운 현실이다.과거의 '동질성'에 호소하던 통일론이 더 이상 작동하지 않는 이 시점, 우리는 무엇을 해야 하는가? 북한의 적대적 선언은 통일운동의 종언인가, 아니면 새로운 패러다임으로 전환할 기회인가. 나는 이 위기가 역설적으로 우리가 오랫동안 외면해 온 '불편한 진실'을 마주하고, 감상이 아닌 현실 위에서 진짜 평화를 이야기할 수 있는 기회라고 본다.북한이 선포한 '적대적 두 국가론'은 체제 생존을 위한 방어 기제이자 동시에 공세적 전략이다. 하노이 북미 정상회담 결렬 이후 외교적 탈출구가 봉쇄된 북한은 남한을 통해 유입되는 문화적 영향력을 차단하고, 주민들의 사상적 이탈을 막기 위해 '남한=주적'이라는 공식을 전면에 내세우고 있다. 민족이라는 끈을 스스로 잘라내는 대신 남한을 명확한 외부의 적으로 취급하는 것이다.여기에 국제 정세의 변화도 기름을 부었다. 우크라이나 전쟁 이후 북·러 관계는 군사 동맹 수준으로 격상됐고, 중국과의 전략적 연대 역시 유지되고 있다. 북한은 러시아로부터 경제적 숨통과 군사 기술을 제공받으며, 남한이나 미국과의 대화에 이전만큼 매달릴 필요가 없는 구조를 만들어가고 있다. 한반도 문제는 더 이상 남북 내부의 특수한 민족 문제를 넘어 글로벌 진영 대결의 장으로 재편되고 있다.이런 상황에서 한국의 대북정책은 딜레마에 빠졌다. 윤석열 정부 시기의 '힘에 의한 평화' 기조는 남북 간 긴장을 극대화했다. 이재명 정부 또한 닫힌 대화의 문 앞에서 사실상 인내의 시간을 보내고 있다.관 주도의 화해·협력 모델이 동력을 상실한 지금, 민간 통일운동마저 방향을 잃고 있다. 특히 청년 세대에게 통일은 더 이상 당위가 아니라 선택의 문제로 인식되고 있으며, 운동권 방식의 당위론적 구호에 더 이상 반응하지 않는다.현 단계 통일 담론의 가장 큰 한계는 북한에 대한 객관적 인식의 부족, 다시 말해 '무지'에 있다. 우리는 북한을 지나치게 악마화하거나, 반대로 과도하게 낭만화한다. 그러나 두 시각 모두 '있는 그대로의 북한', 즉 리얼리티(Reality, 현실)를 충분히 반영하지 못한다.이를 극복하기 위해, 나는 불편하지만 꼭 필요한 강력한 제안을 하고자 한다. 바로 <노동신문>, 조선중앙TV, 북한 공식 웹사이트 등 북한 관영 매체에 대한 정보 접근 제한을 시민들에게 전면적으로 개방해야 한다는 것이다.현재 우리는 국가보안법이라는 명목 하에 북한의 정보를 차단하고 있다. 이는 시민을 보호하기보다는 오히려 무지 속에 머물게 하는 방식이다. 아이러니하게도 이는 북한의 3대 악법인 '반동사상문화배격법, 청년교양보장법, 평양문화어보호법'을 통해 외부 문화를 통제하는 구조적으로 크게 다르지 않다. 정보의 독점은 인지의 독점을 낳고, 이는 건강한 통일 담론 형성을 방해한다.시민들이 북한의 선전 매체를 직접 접한다고 해서 곧바로 선동에 휘말린다고 보기는 어렵다. 오히려 그들의 선전 속 투영된 현실의 모순을 직접 목격하고 분석할 때, 북한 체제의 실상을 객관적으로 인지할 수 있다. 이것이 내가 주장하는 리얼리티를 기반으로 한 유니티(Unity, 통합)다. 사실에 기반한 시민 주도형 평화 운동은 정보의 투명성에서 시작된다.정보의 개방과 함께 변화해야 할 것은 통일교육의 방식이다. 지금까지의 통일교육은 국가가 정해놓은 정답을 주입하는 '동원형 교육'이었다. "우리의 소원은 통일"이라는 노래를 부르게 한다고 해서 통일 의식이 고취되는 시대는 아쉽지만 지나갔다.이제는 '메타인지(Meta-cognition) 통일교육'으로 전환해야 한다. 학습자가 북한에 대해 가진 자신의 편견이 어디서 기인했는지 스스로 질문하고, 정보를 비판적으로 수용하는 능력을 길러주는 교육이어야 한다. 북한이 적대적 두 국가를 선언했다면, 우리는 왜 통일이 필요한지를 학습자 개개인의 삶과 연결 지어 스스로 답을 찾게 해야 한다.주입된 애국심은 변화된 정세 속에서 쉽게 무너지지만, 스스로 사유함으로써 얻은 평화의 가치는 지속된다. 특히 인공지능(AI)과 빅데이터 시대에 발맞춰, 북한의 식량난, 물가 변동, 주민 의식 변화 등을 데이터로 분석하고 시뮬레이션하는 활동이 필요하다. 청년들에게는 지루한 강연보다 데이터가 보여주는 북한의 리얼리티가 훨씬 더 큰 설득력을 가질 것이다.마지막으로 우리가 주목해야 할 존재는 북향민이다. 그동안 우리 사회는 북향민을 단순히 돕거나 가르쳐야 할 시혜적 대상으로만 여겨왔다. 혹은 남한 사회에 얼마나 잘 적응했는가를 기준으로 그들을 평가하며, 그들의 고유한 정체성을 지우려 했다.하지만 북향민은 남북의 이질감을 몸소 겪어낸 '리얼리티 전문가'이다. 그들은 북한 체제의 내밀한 작동 원리를 이해하고 있으며, 남한 사회의 수용성을 가늠하는 리트머스 시험지 역할을 한다. 우리는 북향민의 경험을 '경험 자산'으로 전환해야 한다.북한에서 살았던 삶과 그들의 역사, 서사를 한국 사회가 존중할 때 비로소 진정한 사회 통합이 가능하다. 북향민이 한국 사회에서 자신의 정체성을 숨겨야 할 단점이 아니라 장점으로 활용할 수 있도록 돕는 '북향민 활동가 양성' 노력도 필요하다. 그들이 기업, 학교, 국제사회와 소통하며 통일 역량을 발휘할 때, 그들은 비로소 '먼저 온 통일'로서의 역할을 수행할 수 있다.북한의 적대적 대남 정책과 두 국가 선언은 분명 위기다. 하지만 이것은 우리가 감상적 민족주의라는 낡은 옷을 벗어던질 기회이기도 하다. '현실과 통합(Reality and Unity)', 북한 정보의 완전 개방을 통해 무지를 타파하고 팩트와 현실에 기반한 통일 담론을 정립해야 한다.통일운동은 더 이상 진영 논리에 갇힌 그들만의 리그여서는 안 된다. 진보와 보수가 정권에 따라 휩쓸리는 소모적인 대결을 멈추고, 시민들이 주체가 되어 팩트를 확인하고 토론하는 장이 되어야 한다. 이를 위해 정부와 통일부는 민간의 자율성을 보장하고 '통일 메타인지 퍼실리테이터'를 양성하는 등 새로운 사회적 기반을 조성해야 한다.우리는 이제 '두 국가'를 선언한 북한에 대응하여, 허상이 아닌 실체적 진실 위에서 '한반도 평화 공동체'를 제안할 수 있는 당당하고도 실질적인 목소리를 내야 한다. 그 시작은 노동신문의 빗장을 풀고, 북향민의 목소리에 귀를 기울이며, 우리 안의 편견을 의심하는 것에서부터다. 리얼리티를 직시하는 용기만이 새로운 통일의 길을 열 것이다.