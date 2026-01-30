정근식 서울교육감은 공익신고자 지혜복 교사를 즉시 복직시켜야

큰사진보기 ▲서울시교육청 마당에서 부당전보, 부당해임 철회를 촉구하며 천막농성 중인 지혜복 교사농성장 뒷편으로 <종합 청렴도 2등급 달성 - 서울 교육 가족의 자부심>이란 펼침막이 눈에 띈다. 서울시 교육청 청렴도를 높게 끌어올린 것은 진보교육감의 큰 업적이다. 크게, 그리고 길게 내리뜨린 펼침막에 <교사의 자율성을 존중하는 민주주의 교육행정 1등급 달성 - 서울 교육 가족의 자긍심>이란 글귀를 보고 싶다. 서울 교육 가족이 상처 받지 않는 교육 행정은 언제쯤 올 수 있을까... ⓒ 하성환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한겨레온에도 실립니다.이 글은 인터넷 매체 <한겨레온>에도 게재 예정입니다.

서울행정법원이 지혜복 교사의 절규에 응답했다. 서울행정법원 행정2부(재판장 고은설)는 지난 29일 지혜복 교사를 '공익신고자'로 확인해 줬다. 더불어 지혜복 교사가 동의하지 않은 '전보 내신을 취소한다'며 원고 승소 판결했다.지혜복 교사는 2023년 5월 학내 성폭력 사안 발생 당시, 피해여학생들의 고통을 직접 상담한 상담지도부장교사였다. 지혜복 교사는 성폭력 사안이 심각하다는 사실을 인지했다. 31명 여학생을 대상으로 설문 조사한 결과 29명이 직접 성범죄에 노출되거나 그 사실을 목격했다고 응답했다. 신체 접촉은 물론이고 지속적인 성희롱은 어린 소녀들에겐 고통 그 자체였다. 지혜복 교사는 용기를 내어 고백한 어린 소녀들을 다독이며 학교에 정식으로 문제 해결을 요구한 장본인이다. 그런데 학교 당국이 성폭력 범죄 사안을 조사하는 과정에서 피해여학생의 신분이 노출되었다. 결과적으로 2차 피해가 발생했다.지혜복 교사는 부득이 학교 당국에 전문가 대책 회의를 요청했으나 거부당했다. 결국 2차 피해가 발생하는 불안한 상황에서 지혜복 교사는 서울시교육청에 공식 민원을 제기했다. 남학생들이 피해여학생 걸상을 발로 차는 일이 발생했고 커터 칼로 드르륵 긁는 소리로 겁박했다. 서울시교육청 학생인권옹호관은 조사에 착수해 그해 12월에 ① 인권감수성 향상을 위한 학교 차원의 대책 수립 ② 학교장의 보호자 소통 ③ 성교육 연수 ④ 피해 학생들 회복 프로그램 ⑤ 학교 관리자의 사과 및 재발 방지 대책 등을 권고했다. 그러나 교육청 권고 사항이 충실히 이행되지 않자, 서울시교육청은 2024년 6월 성범죄 사안을 축소·은폐했다며 학교 당국에 기관경고 처분을 내렸다.성폭력 범죄가 해결되지 않은 상황에서 2024년 1월 학교 당국은 지혜복 교사의 의견을 무시한 채 일방적으로 전보 내신을 올려 다른 학교로 발령을 내버렸다. 피해 사실을 고백한 어린 제자들이 2차 피해의 불안과 고통을 감수해야 했다. 그런 상황에서 교사가 침묵·외면하거나 '나 몰라라'하고 다른 학교로 떠날 순 없었다. 더구나 고통을 호소한 아이들을 직접 상담한 교사 장본인 아닌가! 지혜복 교사는 학교 당국과 중부교육지원청의 행정행위가 부당전보임을 호소하며 1인 시위에 나섰다.그렇다면 인사권자인 교육감은 학교관리자나 교육청 관료들의 일방적인 행정행위를 중지시켰어야 했다. 적어도 교육적으로 잘못된 교육 행정에 대해 철회했어야 했다. 지혜복 교사가 해당 학교에 남아 있는 것만으로도 성폭력 사안을 제대로 해결하고 피해여학생들에게 든든한 버팀목이자 정신적 위안이 되었을 터이기 때문이다.그러나 불행하게도 당시 진보 교육감인 조희연 교육감과 정근식 현 교육감은 권한을 교육적인 차원에서 적극적으로 행사하지 않았다. 오히려 교육 관료들의 부당전보를 용인하며 지혜복 교사의 교육자다운 외침을 외면했다. 이제 1심 재판에서 재판장은 지혜복 교사의 행위가 공익신고에 해당하며 지혜복 교사는 공익신고자 신분임을 확인해 주었다. 전보 명령이 부당함이 확인됐고 해임 또한 부당한 징계였음이 확인되었다. 2년에 걸친 항의 농성과 260일이 넘는 천막농성 끝에 얻어낸 소중한 결실이다. 무엇보다 칼바람이 스며드는 혹한의 추위 속에서 교육자로서 용기를 간직한 지혜복 교사의 교육적 판단이 옳았음을 확인받았다.이제 공은 교육청으로 넘어갔다. 교육감은 항소 여부 등 대책을 강구하며 이것저것을 재는 회의를 할 때가 아니다. 지혜복 교사가 1월 30일 오늘 날짜로 즉시 학교로 돌아가도록 인사조치해야 한다. 나아가 교육감은 권위주의 관료행정이 초래한 저간의 잘못을 진심으로 사과해야 한다. 그리고 지혜복 선생님이 교육자로서 존중받는 모습으로 학교에 복귀하도록 교육자다운 결단을 내려야 한다. 만일에 1심 판결에 불복해 항소한다면 진보 교육감으로서 마지막 남은 신뢰와 교육행정가다운 풍모는 한순간 먼지처럼 사라질 것이다.