[주장] 강화군은 색동원 성폭력 의혹 사건 실태조사 결과를 공개하라

큰사진보기 ▲색동원대책위, 장애인 거주시설 인권참사 해결 촉구 결의대회 및 희생자 합동추모제 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

인천 장애인거주시설 '색동원' 시설장이 거주 장애인들에게 성폭력을 저지른 혐의로 경찰 수사를 받고 있다는 보도들을 접한 뒤, 필자는 충격을 받았다.시설장이 10년 가까이 거주 장애인들을 대상으로 성폭행과 성추행을 저질렀다는 의혹도 충격이지만, 색동원을 지도 감독하는 강화군은 그동안 뭐 하고 있었나 하는 의구심을 지울 수 없었기 때문이다.언론 보도에 따르면, 혐의를 부인하고 있는 피의자는 업무에서 배제됐지만 지금도 인사권과 운영권을 갖고 있다고 한다. 관할 지자체인 강화군청은 실태조사를 하고도 개인정보 보호 등의 이유로 결과를 공개하지 않고 있으며, 지자체와 보건복지부는 경찰 수사 결과가 나온 뒤 행정처분 등에 나서겠다고 밝혔다.강화군의 침묵은 사건 해결을 통한 피해자의 회복을 방해하는 행위나 다름없다. 지자체들은 사건의 경위를 널리 알리고 시설장을 엄벌에 처하고 피해자들의 치료와 보상에 앞장서야 한다.필자는 2005년에 알려진 광주 인화학교 성폭력 사건이 생각났다. 인화학교장과 교직원들이 수년 동안 청각장애인 학생들에게 성폭력을 저지른 사건이었다.양심적인 교사의 내부 고발로 세상에 알려졌지만 지자체의 소극적 태도와 현행법의 한계가 논란이 되기도 했다. 그러나 이후 소설과 영화로 다뤄지며 국민적 공분이 커지자, 지자체와 경찰이 사건 해결에 다시 나서게 됐다. 그 결과 인화학교는 2012년 폐교됐고 가해자들은 처벌받았다.강화군이 색동원 성폭력 의혹 사건에 대한 실태조사 결과를 공개하는 동시에 보건복지부에 보고하고 사건 해결에 적극적으로 나서야 한다.