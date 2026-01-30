부안군청 앞 한 달 넘는 천막농성… 군정 의혹 둘러싼 공방

큰사진보기 ▲29일 오후 전북 부안군청 앞에서 부안시민사회단체가 군정 전반의 의혹을 제기하며 기자회견을 열고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

큰사진보기 ▲부안시민사회단체가 장수사우나(부안읍 공영주차장 예정지) 부지 매입 등 군정 의혹에 대한 공개 해명을 요구하며 지난해 12월부터 부안군청 앞에서 한 달 넘게 천막농성을 이어가고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲전북 부안군 부안읍에 위치한 부안군청 전경. ⓒ 서창식 관련사진보기

전북 부안군 시민사회단체가 장수사우나(부안읍 공영주차장 예정지) 부지 매입을 비롯한 군정 전반의 의혹을 제기하며 권익현 부안군수의 직접 해명을 요구하고 나섰다. 이에 대해 권 군수는 "정상적인 행정"이라며 의혹을 부인했다.부안군 촛불행동과 투명행정을 바라는 부안사람들 등 부안시민사회단체는 29일 오후 부안군청 앞에서 기자회견을 열고 "지난 7년 6개월 동안 졸속·독단·책임 회피의 행정이 반복되며 군민의 신뢰가 무너졌다"며 "부안군 행정은 단일 사건이 아닌 구조적 문제"라고 주장했다.이들은 장수사우나 부지 매입과 공영주차장 조성 과정과 관련해 "과거 쓰레기 매립 정황이 제기됐음에도 조사와 책임 규명이 이뤄지지 않았고, 주민 의견 수렴과 설명도 부족했다"고 지적했다. 자광홀딩스 관광콘도 사업에 대해서는 "군수 가족의 근무 시점과 인·허가 과정이 맞물리며 공정성 훼손 의혹이 제기됐다"고 밝혔다.또 양육점(해상풍력 전력을 육지로 연결하는 공동접속설비)과 고압 송전탑 유치 과정에 대해서도 "계획에 없던 시설이 부안으로 유치됐지만 결정 과정이 공개되지 않았다"고 주장했다. 아울러 비판 언론을 향한 부안군의 대응과 관련해 "광고 배제와 법적 대응 등으로 언론의 견제 기능이 약화됐다"고 비판했다.이들은 지난해 12월부터 한 달 넘게 부안군청 앞에서 천막농성을 진행 중이며, 군정 전반에 대한 공개 해명 없이는 농성을 이어가겠다는 입장이다.이에 대해 권익현 부안군수는 같은 날 오후, 기자와의 통화에서 "장수사우나 부지는 적법한 절차에 따라 매입됐고, 쓰레기 매립과 관련해서도 책임 주체를 특정할 수 없어 구상권을 행사할 수 없는 사안"이라며 "행정적으로 문제는 없다"고 밝혔다. 그리고 군청 앞 천막농성과 관련해서는 "군청 공유지를 불법으로 점유한 상태"라며 "공공용지는 개인이나 단체가 점유할 수 없다"고 답했다.천막농성장 전기 공급 문제에 대해서도 "담당 부서가 안전상의 이유로 공급이 불가능하다는 판단을 내렸다"고 설명했으며, 의혹에 대한 해명은 "담당 공무원들이 현장을 찾아 설명한 것으로 보고받았다"고 덧붙였다. 일부 지역 언론에 대한 광고 배제 논란에 대해서는 "가짜뉴스를 반복적으로 보도한 언론에 광고를 집행하지 않았을 뿐"이라고 주장했다.이에 대해 부안시민사회단체는 재반박에 나섰다. 시민사회단체 관계자는 이날 저녁 기자와의 통화에서 "군수나 담당 공무원이 공식적으로 설명하거나 면담한 적은 물론, 농성장을 찾아온 적도 없었다"며 "천막농성 역시 집회·시위 관련 절차를 거친 정당한 문제제기"라고 밝혔다.언론 대응을 둘러싼 논란과 관련해 해당 언론사 대표도 "언론중재위원회 제재나 사법 판단에서 가짜뉴스로 인정된 사례는 없다"며 "광고 배제는 비판 보도에 대한 압박으로 볼 수밖에 없다"고 목소리를 높였다.한편, 부안시민사회단체는 "모든 사안에 대해 공개적·구체적·문서 기반 해명을 내놓고, 결정 과정과 책임 주체, 검증 자료를 투명하게 공개해야 한다"며 "문서 공개와 책임 주체 명시가 이뤄질 때까지 문제 제기를 이어가겠다"고 밝혔다.