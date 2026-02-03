반년마다 아이 신발 사려고 50만 원을 씁니다, 왜냐면요

- 모세혈관 이상형성으로 인한 피부 표면의 붉은 얼룩

- 정맥 이상형성으로 인한 선천성 하지정맥류

- 연부조직 과성장과 림프관 기능 이상으로 인한 팔·다리의 부피 증가

- 뼈의 과성장으로 인한 팔·다리 길이의 과성장

손수 만들어야만 했던, 내 아이의 첫 덧신

신발전달식 사진

선천성 희소질환 중 하나인 '클리펠 트레노네이 증후군(Klippel-Trenaunay syndrome)'은 PIK3CA라는 유전자가 일부 세포에서 변형되어 생기는 선천성 복합혈관질환이다. 10만 명 중 한 명 꼴로 발견되는 이 질환은 다음과 같은 증상을 보인다.이 모든 증상을 가지고 있는 사람이 바로 2012년에 태어난 나의 아이다. 오른쪽 허리부터 발끝까지 군데군데 붉은 얼룩이 있고, 허벅지와 엉덩이에 푸른 정맥이 돌출되어 보이며, 오른쪽 다리가 왼쪽보다 2배 이상 크고, 다리 길이도 왼쪽보다 3~4cm 길다. 그리고 결정적으로, 오른발이 왼발보다 크고, 넓고, 발바닥에는 아치가 없고, 발등은 볼록 올라와 있다.많은 사람들이 아기가 태어나면 신길 요량으로 작고 예쁜 양말이며 신발을 미리부터 사두었다 신기지만, 나는 아이가 처음 신을 덧신을 손수 만들었다. 특별히 손재주가 좋아서가 아니라, 그것밖엔 방법이 없어서였다. 왼발보다 두 배 이상 크고 넓은 오른발에 맞는 아기용 양말과 신발은 없었다. 길이는 고사하고, 발바닥 너비와 발등 높이 때문에 기성품은 도무지 신길 방법이 없었다.아이가 본격적으로 걷기 시작하면서는 밑바닥이 가장 넓은 어른용 실내 슬리퍼를 사다가 완전히 해체해서 발등을 감싸는 부분이 높이 올라오도록 천이나 가죽을 덧댄 다음 다시 두꺼운 실로 꿰메고, 본드로 붙여 신겼다. 유치원 시기부터 초등 2학년 정도 나이까지는 '보조기용 신발'이라고 불리는 신발을 두 켤레 사서 왼발은 정사이즈로, 오른발은 몇 치수 큰 사이즈로 사다 신겼다. 그러나 곧 한계에 부딪혔다. 맞춤 신발을 제작할 수 있는 곳을 찾아 인터넷으로, 거리로 헤맸지만 돈은 돈대로 쓰고 아이에게 맞는 신발은 만들지 못한 채 애태우는 시간이 흘러갔다.결국 물어물어 정착한 곳은 장애인용 특수신발 제작으로 알려진 업체다. 문제는 비용이다. 한 켤레에 50만 원. 아직 한창 성장하는 나이여서 5~6개월에 한 번씩 신발을 새로 맞춰야 하는데, 그 때마다 다시 50만 원의 비용을 들여 제작해야 한다. 남들은 계절마다, 필요에 따라 슬리퍼, 샌들, 운동화, 구두, 부츠, 장화 등 종류도 다양하게 신발을 갈아 신는데, 아이는 5~6개월 내내 신발 단 한 켤레로 살아야 한다. 다양한 형태의 신발을 제작하는 데 드는 기술적 문제도 있지만, 비용 부담도 기술 못지않게 큰 이유다.업체 사장님은 우리가 갈 때마다 묻는다. 왜 장애진단을 받아오지 않느냐고(장애진단을 받으면 신발 제작 비용 일부가 지원되어 조금이나마 부담을 덜 수 있다). 사장님도 답답하고 안타까워 하시는 말씀이라는 것을 알지만, 정말로 답답한 건 우리다. 담당 교수님은 물론이고 인맥을 총동원해 혹시라도 장애진단 소견을 받을 수 없는지 문의해봤지만 돌아오는 답은 매번 '안 된다'였다.그도 그럴 것이, 자료를 찾아보면 현행 장애진단 기준에 우리 아이 같은 발 변형은 포함되지 않는다. 아예 다리나 발가락을 잘라내는 수술을 받은 경우 '절단 장애'로 인정받을 수 있지만, 발 모양, 부피, 길이가 다른 것은 장애로 인정받을 수 없다. 물론, 발의 모양이 이렇다고 해서 기능적으로 장애가 있는 것은 아니다. 하지만 생활에 굉장한 불편함을 초래하는 것이 사실이다.게다가 신발은 현대 문명인에게 사회 생활을 하는 데 반드시 필요한 생필품이다. 만일 KT 증후군 환자 중에 신발값을 지불할 수 없는 사람이 있다면? 발의 변형으로 인해 맞는 신발을 찾을 수 없어서, 그런 신발을 제작할 비용이 없어서 집 밖을 나설 수 없다면, 오히려 없던 '장애'를 유발하는 셈이 아닌가?다리 길이 차이와 관련된 장애진단 기준도 마찬가지다. 내 아이는 선천성 질환으로 영향을 받은 오른쪽 다리가 왼쪽 다리보다 3~4cm 길어 몸이 한쪽으로 기울어져 있고, 오른쪽이 무겁기 때문에 걸을 때마다 몸이 한쪽으로 휘청인다. 현행 장애진단 기준에 다리 길이에 대한 기준이 있지만, 내 아이는 그 기준에 한참 못 미친다."한 다리가 건강한 다리보다 5cm 또는 10cm 이상 짧은 사람"이어야 장애인으로 '인정'받는데, 이 아이는 "한 다리(오른쪽)"가 "건강한 다리(왼쪽)"보다 "3~4cm 긴 사람"이어서 안 된다. 척추측만증도 그렇다. 아이는 다리 길이 차이로 인해 척추측만증도 있는데, 이걸로 장애인정을 받으려면 "굽은 각도가 40도 이상"이어야 한다. 굽은 정도가 심각한 수준이어야 한다는 뜻이다.바로 이런 경우가, 누군가를 장애인으로 만드는 것이 그 사람의 몸이 아닌 우리 '사회'임을 보여주는 사례다. 장애진단을 받자고 몸을 거기에 맞춰 어떻게 할 수는 없는 노릇이다. 따라서 사회적 인식과 제도적 기준이 다양한 몸을 수용할 수 있도록 넓어져야 한다. 머리로 그렇게 생각하고, 실제로 공식적인 자리에서도 그렇게 주장하고 있지만, 아이와 함께 하는 일상 속에서는 당장의 장애진단이 아쉬운 게 현실이다. 아이가 성장하는 만큼 질환의 영향을 받은 다리와 발도 자꾸 커지기 때문에, 특수제작 신발(50만 원)과 압박스타킹(15만 원)을 1년에도 여러 차례 새로 맞춰야 하기 때문이다.지난해 10월, 장애인을 위한 3D 스캐닝 신발 제작 지원사업이 '범부처전주기의료기기연구개발사업단'의 이름으로 진행되었다는 사실을 우연히 알게 됐다. 2018년 무렵, 해외에서 우리 쪽 환자들을 위한 3D 프린팅 신발 제작이 가능하다는 이야기가 나왔다가 곧 사그라들었는데, 아마 기술적인 문제와 소위 '경제성' 문제가 합쳐져 나타난 결과일 테다.그 후론 잊고 있었는데 3D 스캐닝 신발이라고 하니 눈이 번뜩 뜨였다. 언론에 보도된 것을 보고 무작정 그 사업단에 이메일을 보내 우리 상황을 알렸고, 이미 사업 마무리 단계에 접어든 상황이었음에도 사업단에서는 내 아이를 포함한 KT 증후군 당사자 세 사람에게 3D 스캐닝 기술을 이용한 맞춤신발을 무상으로 제작해주었다. 덕분에, 열 세살 아이 생애 처음으로 신발 두 켤레를 가져보는 호사를 누리고 있다.그 과정에서 알게 된 것은, 국내 3D 프린팅 기술로 신발을 프린팅해서 제작하는 것은 아직 가능하지 않고, 발을 입체적으로 스캐닝하는 기술을 이용하되 그 뒤에 필요한 나머지 작업은 수제작으로 진행해야 한다는 것이었다.사업단에 참여한 신발 제작 업체들은 보통의 '장애인용 신발'인 보조기용 신발을 제작해 본 적은 있어도, 발 모양 자체가 다르게 생긴 사람들을 위한 신발 제작은 이번이 처음이라고 했다. 그러다 보니 신발의 발등과 옆면을 감싸는 '갑피' 부분을 변형된 발 모양에 맞게 패턴을 뜨고 재단을 할 수 있는 기술자가 없어 애를 먹었다고 한다. 포기하지 않고 여러 노력을 기울여준 업체 관계자들께 감사하지만, 이런 선의와 노력에만 기댈 일은 아니다.이번 기회에 3D 스캐닝을 이용한 신발제작 업계에 처음으로 KT 증후군 당사자를 위한 신발의 필요성을 알린 만큼, 앞으로 이 부분에 대해서도 후속 개발과 지원이 필요하다. 그런데 과연 그럴 수 있을지 모르겠다. 해당 사업이 올해부터 '범부처 첨단 의료기기 연구개발사업'으로 다시 시작되는데, '첨단'이라는 화려한 이름과 KT 증후군 당사자를 위한 신발 제작은 뭔가 어울리지 않아 보이는 게 사실이다. AI, 로봇, 웨어러블 기기, 생명을 살리는 원격 장치... 이런 것들이 소위 말하는 '첨단'일 텐데, 우리에게 필요한 건 대단한 첨단 기술이 아니라 그저 집 밖을 나갈 수 있게 해주는 신발, 집집마다 신발장에 쌓여 있는 평범한 신발 한 켤레다.지난 연말, 이재명 대통령과 희소질환 환자 보호자들과의 만남 자리가 있던 날, 그 자리에 초대될 뻔 했으나 이런저런 이유로 가지 못했다. 아마 그 자리에 나갔더라면 나는 분명 이 문제를 이야기했을 것이다. 국내 환자 규모 500여 명, 그중에서도 특수신발이 필요한 경우는 10% 남짓일 것으로 추정되는 상황에서, 지금 KT 증후군 당사자들에게 신발을 수제작으로 만들어주고 있는 몇몇 업체가 사라지기라도 하면 당장 이 사람들은 집 밖에 나설 수 없게 된다.희소질환자에 대한 국가적 관심과 지원을 확대하겠다는 정책 방향 안에 이런 사람들을 위한 신발 제작 기술 개발과 제작 비용 지원도 반드시 들어가야 하는 이유다. 첨단이라는 눈부신 이름, AI라는 앞서가는 기술보다 더 중요한 건, 자기 발에 맞는 신발을 신고 친구를 만나러, 일을 하러 집 밖을 나서고 싶은 평범한 이들의 일상을 빼앗지 않는 것이다. 일률적인 제도개편이나 지원 혜택이 아니라, 개별 희소질환의 특성에 맞는 촘촘하고 세심한 지원. 희소질환을 겪는 사람들에게 필요한 건 바로 그것임을, 이번 일을 계기로 더욱 소리 높여 말할 작정이다.