관중 1231만 명 시대 연 KBO... 최저연봉은 6년 만에 10% 인상

한국야구위원회(KBO)가 선수 최저연봉을 6년 만에 인상하기로 했다. KBO는 최근 실행위원회와 이사회를 열고, 2027시즌부터 리그 최저연봉을 기존 3,000만 원에서 3300만 원으로 10% 인상하는 안을 의결했다고 밝혔다. 구단별 소속선수 정원 확대와 국가대표팀 운영 규정 개정 등도 함께 결정됐다.이번 최저연봉 인상은 최근 KBO리그가 뚜렷한 흥행 회복세를 보이는 가운데 나왔다. 관중 수와 중계권 계약 규모 등 주요 지표가 연속으로 상승하며, 리그가 다시 성장 국면에 들어섰다는 평가가 이어지고 있다.KBO 공식 관중 통계에 따르면 2023년 정규시즌 총관중은 810만 326명으로, 경기당 평균 1만 1250명이 야구장을 찾았다. 이는 코로나19 이후 점진적인 회복 흐름을 보여준 수치였다.이듬해인 2024년에는 정규시즌 총관중이 1088만 7705명, 경기당 평균 1만 5122명으로 늘었다. 전년 대비 약 34.4% 증가한 수치로, 시즌 단위 관중 기록을 다시 썼다.흥행 상승세는 2025년에도 이어졌다. KBO 집계 기준 2025년 정규시즌 총관중은 1231만 2519명, 경기당 평균 1만 7101명으로 집계됐다. 전년 대비로도 약 13.1% 증가하며, 관중 수 기준으로 연속 신기록을 경신했다.관중 증가와 함께 리그의 산업적 가치도 커지고 있다. KBO는 2024~2026년 TV 중계방송권을 3년 총 1620억 원 규모로 계약했다고 밝힌 바 있다. 연평균으로 환산하면 540억 원 수준이다.유·무선 중계방송권 역시 같은 기간 3년 총 1350억 원 규모로 체결됐다. KBO는 해당 계약이 이전 중계권 계약에 비해 연평균 기준으로 크게 증가했다고 설명했다. 리그 흥행 회복이 중계권 시장에서도 반영됐다는 평가가 나오는 이유다.이처럼 관중과 중계권이라는 두 축에서 흥행 지표가 뚜렷하게 개선되면서, KBO리그는 다시 '성장 산업'으로서의 면모를 보이고 있다.이 같은 흐름 속에서 결정된 최저연봉 인상은 상징적인 의미를 갖는다. KBO리그 최저연봉은 2005년 2000만 원에서 시작해 2010년 2400만 원, 2015년 2700만 원, 2021년 3000만 원으로 단계적으로 상향돼 왔다. 이번 인상으로 3300만 원이 된다.다만 6년 만에 10% 인상이라는 폭을 두고는 평가가 엇갈린다. 리그 흥행과 수익 규모가 빠르게 확대된 것에 비해, 최저연봉 인상 속도는 상대적으로 더디다는 지적도 일각에서 나온다.KBO는 물가와 제도 여건 등을 종합적으로 고려해 인상 폭을 결정했다고 설명하고 있다. 그러나 관중과 중계권 계약 규모가 수치로 확인되는 만큼, 리그 성장이 선수 처우 개선으로 어떻게 이어질지에 대한 논의는 앞으로도 이어질 전망이다.