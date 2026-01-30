"같은 공간을 살아가는 작가들의 솔직한 이야기"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲군산작가초대마당군산인문학당 기획시리즈 '군산작가초대마당' ⓒ 박향숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲이순화 시인과 편성희 수필가와의 북토크글쓰기의 핵심 '솔직함'의 정수를 보여준 두 작가에게 감사드린다 ⓒ 박향숙 관련사진보기

"왜 이렇게 글의 모습이 어두워요. 좀 밝게 써봐요. 투명하고 환하고 기쁨이 담긴 글을 써요."

"글 쓰는 사람은 특권을 가졌어요. 과거, 현재, 먼 미래로 원정 떠나는 일을 용감하게 할 수 있고요. 무엇보다 세상을 이겨내는 방법이 글쓰기라고 생각해요. 또한 누구나 자신만의 삶의 색이 다른 것처럼, 글쓰기 역시 다름이 자연스럽죠. 조언이라는 미명 하에 누군가에게 일방적인 글쓰기법을 가르치는 일은 매우 부당하다고 생각합니다."

"그 어떤 유명 작가의 말보다 진실하고 속이 깊은 이야기였다. 저절로 눈물이 훔쳐지고, 맞장구를 쳤다. 등잔 아래의 어둠에 묻혀 가까이 있는 사람의 내면을 제대로 보는 데 소홀했다. 같은 공간을 살아가는 작가들의 솔직한 이야기에 감동이 밀려온다."

큰사진보기 ▲이순화시인과 편성희수필가의 작품이순화 시인의 시집 <사랑이었다> 와 편성희 수필가의 수필집 <이런 날 너는> ⓒ 박향숙 관련사진보기

올해 책방을 하며 함께 동행하는 단체가 '군산인문학당'이다. 학당에서 하는 행동의 본질은 공부하고 타인에 대한 존경심을 실천하는 것이다. '삼인행 필유아사(三人行 必有我師 : 세 사람이 길을 가면, 반드시 스승이 있다)'라고 말한 공자님의 선견을 헤아리며, 공부하길 좋아하는 이웃을 벗 삼고, 그들 안에서 지혜를 모아 지역 공동체의 아름다움을 보여주고 싶은 맘에서 설립했다.군산인문학당의 올해 첫 번째 행사 '군산작가초대마당'을 지난 29일 열었다. 이 행사의 첫 번째 목적은 군산에서 문학 활동을 하는 작가들의 이야기, 너무 가까이 있어서 무관심했을 수도 있었던 작가의 생각과 마음을 깊이 들여다보는 시간을 갖는 일이다. 책방 운영과 글쓰기 공부를 하면서 유명 작가들과의 만남, 그리고 그들의 작품 세계를 들어보는 일은 새롭고 유익하다. 하지만 군산에서 어떤 사람이 글을 쓰는지, 어떤 작품이 출간 되는 지를 아는 일 또한 유명 작가와의 대화 못지않게 중요하다고 생각했다.첫 번째 초대작가는 이순화 시인과 편성희 수필가였다. 이순화 시인은 2년 전 칠십 나이에 첫 시집을 내고 칠순 잔치를 열었다. 전남 함평에서 13세 어린 나이로 서울로 상경, 푸른 청년기에 배움의 길을 걸어보지 못하고 가족을 위해 돈을 벌었다. 하지만 거친 삶의 길 위에서 하루도 빠짐없이 놓여 있었던 것이 신문이었다. 종이신문의 가치가 사라지고 있는 현재도 시인은 매일 신문을 보며, 글 줄을 따라가며 읽고 메모하는 습관이 있다고 한다. 어디 하루아침에 글을 쓰고 시인이 되었겠는가 싶다. 보이지 않는 내공의 방망이 소리가 얼마나 우렁찬지 모른다.그녀의 시집 <사랑이었다>는 총 70여 편의 자서전 격 시집이다. 처음 출간되었을 때 지인들은 시집을 받고 칭찬과 격려를 아끼지 않았다. 언젠가 때가 되면 그녀의 속 이야기를 꼭 듣고 싶다 했는데 드디어 그날이 온 것이다. 흰 바람 꽃을 좋아하는 시인. 어린 그녀를 품에서 떠나보내야 했던 엄마에 대한 원망을 풀고 엄마가 멀리 가실 때 무지무지 사랑했다고 고백했다는 시인. 늦깎이 공부에 사회복지학을 전공하며 요양원 원장을 꿈꾸는 시인. 이순화 시인의 시와 삶을 사랑한다.편성희 수필가는 스스로 '월명동 여자'라고 말하는 군산 토박이다. 첫 번째 수필집 <꽃 지는 오후> 부터 지난해 연말 출간한 <이런 날 너는>에 이르기까지, 작가의 사소한 일상의 묘사와 대화가 예사롭지 않다. 수필집 속 흔들거리는 추의 무게와 모습이 매우 다양하기 때문이다. 수필가가 아니라 시인이자 철학자의 글이 아닌가 하는 평이 나오는 이유이다. 작가의 말대로 첫 작품에는 오로지 작가 자신이 걷는 느린 속도의 경계선이 뚜렷했다. 그 선 아래 서 있는 그늘의 장대는 깊은 고독과 좌절, 그리고 슬픔의 흔적이 가득하다. 최근 작품에는 작가가 걸어온 길 만큼 길고 넓은 고뇌와 사유의 철학이 수필의 이름을 빌려 자리하고 있다.편 작가의 수필을 읽은 사람들은 대부분 이런 말을 전한다고 한다.그러나 작가는 말한다. 느림, 불투명, 고독, 좌절의 정반대에 있는 것들이 소리 없이 부르짖는 희망의 소리를 전하고 싶다고 했다. 그것도 소리내기를 거부하고 웅크리고 있는 골목길 청년들에게 '나도 그랬노라고, 하지만 침묵과 좌절 속에서도 자신을 사랑하는 법을 말할 수 있다'는 말을 들려주고 싶다고 했다.어둡고 고요한 밤의 무대에서 무한대로 밝음의 빛을 건져내는 능력을 가진 작가. 4평밖에 되지 않는 농막의 공간을 끝없는 푸른 바다로 만드는 마법을 보이는 작가. 선명한 붉은 담벼락 지평선 아래, 보이지 않는 좁은 골목길에 뿌려진 어린 시절의 추억을 생생하게 만들어내는 손 그물을 가진 작가. 그녀에게서 배웠다. 어둠이 얼마나 밝은 빛의 얼굴 인지를.마치 글쓰기 수업을 지도하는 내 자신에게 들려주는 송곳 같은 말이어서 부끄러움이 앞섰다. 비록 지역에서 유명세가 없더라도 글에 위선이 없는 사람으로, 예전보다는 좀 더 가볍고 밝게 일상을 들려주고 싶다는 소망을 말하기도 했다. 작가의 수필집에 드리워 있는 고요와 시적 감수성으로 위로를 받고 용기를 얻은 시간. 아름다운 작가, 편성희 수필가와의 대화였다.유독 이분화에 능숙한 사회다. 행동으로 가르는 것부터 말과 글의 표현에 이르기까지 그 간격은 시간이 갈수록 벌어지기만 한다. 서울과 지방, 상위과 하위, 파랑과 빨강, 진보와 보수, 외향과 내향, 감성과 이성, 유명과 무명 등 셀 수 없이 많은 쌍두마차가 극단으로만 치닫는 세상에서 활보한다. 문학의 세계에서도 마찬가지다. 그중 작가를 호칭 하는 말도 그렇다. 지역작가라는 말을 붙이면 왠지 작아진다고 한다. 아니 어쩌면 스스로 작아짐을 선택하는 일이 많았는지도 모르겠다. '작가는 작가'일 뿐이다. 할 수 있다면 군산의 작가들이 내는 고유한 소리를 듣고 싶다.군산작가 초대마당에 함께한 사람들은 말했다.올해 격월로 행사할 군산 작가들의 이야기 공간, 벌써 기다려진다.