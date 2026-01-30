독, 꼬막, 고막... 이름 부자 돌다리, 사연도 많습니다

큰사진보기 ▲고막천을 가로질러 놓인 고막돌다리. 큰 석재를 돌기둥으로 세우고, 그 위에 평평한 석재를 덮어 만들었다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲고막천을 가로질러 놓인 고막돌다리. 국가유산 보물로 지정돼 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲고막돌다리. 투박해 보이지만 간결하게 생겼다. 흡사 두부라도 자른 것처럼, 큰 돌을 자유롭게 잘라 맞췄다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

"다리 보러 오셨습니까? 날씨가 많이 추운데, 이리 오십시오. 따뜻한 차 한 잔 드릴게요."

"저 어렸을 때는, 다리가 정말 촘촘했어요. 빈틈이라곤 하나도 없었죠. 고막다리 위에 나락을 널어 말렸다면 믿을까요? 멍석도 깔지 않고. 지금은 많이 엉성해졌어요. 다리 위를 걸으면 돌판이 움직이면서 딸각 소리도 나잖아요."

큰사진보기 ▲고막마을 풍경. 마을이 고막천변에 다소곳이 자리하고 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

"저기, 광·목간 도로 아래가 주막거리였다고 합니다. 저 어렸을 때만 해도, 이 앞으로 소금과 고기 실은 큰 배가 드나들었어요. 큰 포구였습니다. 고막다리는 쌀을 가득 실은 우마차가 지나다녔고요. 정말 넓고 튼튼했죠. 천변에 뽕나무 밭도 많았습니다. 학교 오가는 길에 많이 놀던 곳입니다. 영산강이 하구언으로 가로막히지 않고, 번창하던 때 얘깁니다."

큰사진보기 ▲고막천변 팽나무. 수령 200년을 넘어 1894년 동학농민군과 수성군이 맞선 고막포 전투를 지켜본 나무다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲돌다리가 가로질러 놓인 고막천 전경. 다리 건너편은 나주시 문평면에 속한다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲고막천변에 들어선 정자 고막정. 정광균 씨의 어머니(정순임)가 기부한 땅에 지어졌다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲고(故) 이익주 전 부산시 행정관리국장 추모비. 고인은 2005년 12월 폭설 때 함평에서 피해복구를 돕고, 돌아가는 길에 순직했다. 고막천변 소공원에 세워져 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲국토지리정보원에서 설치한 통합기준점 표지. 각종 측량의 기준이 되고, 지각변동 모니터링 등에 활용된다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

'돌다리'다. 마을사람들은 '독다리', '고막다리', '꼬막다리', '고막돌다리'라 부른다. '독'은 돌의 지역말이다. '고막'은 마을 이름이기도 하지만, 다리를 놓았다는 전설 속의 '고막대사'를 가리킨다. '똑다리', '떡다리'로도 불린다. 똑다리는 '독다리'를 거세게 발음하면서 생겼다. 떡다리는 마을에 살던 떡장사가 떡을 팔러 다니던 다리라는 얘기다.돌다리를 한자로 쓰면 '석교(石橋)'다. 다리는 하나인데, 불리는 이름이 여러 가지다. 이름이나 별명이 많다는 건, 보통이 아니라는 방증이다. 대단하거나, 특별하다는 얘기다. 전라남도 함평군 학교면에 있는 고막돌다리 얘기다. 돌다리는 고막천을 동서로 가로질러 놓여있다. 고막천은 장성에서 흐르기 시작한 물이 월야·나산을 거쳐 영산강으로 가는 길목이다. 지난 24일, 이곳을 다녀왔다.고막돌다리가 처음 놓인 건 1273년이다. 전설에 의하면, 고려 원종 때 무안 승달산 법천사 고막대사가 도술을 부려 다리를 놓았다. 700여 년 동안 홍수와 물난리를 모두 버텨냈다. 2023년 7월에도 기습 폭우로 고막천이 잠겼지만, 돌다리는 무탈했다.고막돌다리는 투박하지만 간결하게 생겼다. 큰 석재를 돌기둥으로 세우고, 그 위에 평평한 석재를 걸쳤다. 가운데에 중간돌을 끼우고, 바닥을 두 개 구역으로 나눴다. 흡사 두부라도 자른 것처럼, 자유롭게 잘라 맞췄다. 나무도 아닌, 큰 돌을. 고막돌다리는 설치 시기가 밝혀진 국내 돌다리 가운데 가장 오래됐다. 국가문화유산 보물로 지정돼 있다. 지금은 함평의 유일한 보물이면서, 고막마을의 상징이 됐다.다리는 옛날 나주와 함평을 잇는 유일한 길이었다. 고막천을 사이에 두고 고막마을은 함평군 학교면, 다리 건너편은 나주시 문평면에 속한다. 선비는 이 다리를 건너 과거를 보러 한양으로 갔다. 괴나리봇짐 짊어지고 길을 나선 상인도 건넜다. 고막돌다리는 기대와 희망, 만남과 이별의 기억으로 남아있다. 고막천을 잇는 콘크리트 다리는 근래 생겼다. 이제 고막돌다리는 고막천 건너의 논이나 둔치로 가는 길로 쓰인다. 돌다리를 보겠다고, 부러 찾는 사람들도 건넌다.마다할 이유가 없었다. 곧장 그이의 집으로 들어갔다. 이름과 나이를 물었더니, 60대 중반 정광균 씨다.정씨의 얼굴에 옛 고막천 풍경이 스치는 것 같다.정씨의 회고다.고막천에서 피비린내 나는 싸움도 벌어졌다. 고막천 일대가 무안현에 속한 동학농민전쟁 때의 일이다. 1894년 11월 중순 나주성 공략에 실패한 농민군이 민종렬의 수성군에 쫓겨 고막천까지 밀려났다.하필 바닷물이 드는 밀물 때였다. 농민군은 어찌할 도리가 없었다. 기력을 다해 싸웠지만, 역부족이었다. 물에 빠져 죽은 농민군도 많았다. 당시 고막포 전투를 지켜본 수령 200년 넘은 팽나무가 천변에 서 있다.돌다리의 위용은 옛 사진으로만 남아있다. 20여 미터는 그대로이고, 나머지는 일제강점기 때 보수하던 중 홍수가 나 유실됐다. 휩쓸려 내려간 3분의 2는 콘크리트로 다시 연결했다. 지금은 옛 돌다리와 콘크리트 다리가 이어져 있다.고막(古幕)마을은 800여 년 전 해주 최씨가 처음 들어왔다고 전해진다. 청주 한씨, 밀양 박씨가 뒤를 이었다. 고막 지명은 돌다리를 놓은 고막대사에서 유래됐다. 천변 둔치에 고막대사비가 세워져 있다.고막원(古幕院)은 고려 때 복암사로 가는 사람들이 쉴 수 있게 설치한 원(院)에서 비롯됐다. 1924년 <무안군지>에 의하면 고막원에 원루(院樓)가 있었다. 중앙에서 내려온 관원이나 지방수령이 쉼터로 썼다. 현 수령과 새 수령의 임무 교대 장소로도 쓰였다.고막천 둔치를 따라 놓인 산책로가 단아하다. 마을 뒤편으로 대숲 사이 둘레길도 단장됐다. 천변에 들어선 정자 고막정도 멋스럽다. 정광균씨의 어머니(정순임)가 땅 200제곱미터를 내놓아 지어졌다. 정자 아래에 작은 표지석이 세워져 있다.천변에 소공원도 있다. 쉼터와 함께 고 이익주 전 부산시 행정관리국장 추모비가 세워져 있다. 고인은 2005년 12월 폭설 때 함평에서 피해 복구를 돕고, 돌아가는 길에 순직했다. 추모비는 전라남도와 함평군이 세웠다.국토지리정보원에서 설치한 통합기준점 표지도 그 앞에 있다. 기준점번호 'U나주34'다. 위도 35도01분52.63초, 경도 126도35분32.80초라고 적혀 있다. 각종 측량의 기준이 되고, 지각변동 모니터링 등에 활용된다.