"보건소 근평 조작"... 천안시 '인사 농단·노동 탄압' 의혹 감사 청구

큰사진보기 ▲천안아산경제정의실천시민연합(이하 천안아산경실련)과 전국보건의료산업노동조합, 그리고 공익감사 청구인단은 29일 오후 3시, 서울 종로구 감사원 정문 앞에서 기자회견을 열고 “천안시의 무책임한 행정과 조직적인 인사 농단을 철저히 규명하라”며 공익감사를 청구했다. ⓒ 천안아산경실련 관련사진보기

"천안시는 과연 대한민국의 지방자치단체가 맞습니까? 가해자가 활개 치고 피해자가 고통받는 이 거꾸로 된 인권을 이제는 바로잡아야 합니다."

천안시 서북구보건소를 둘러싼 논란이 결국 감사원으로 향했다. 근무성적평정(근평) 조작 의혹과 특정 노조원에 대한 보복성 호봉 동결, 그리고 상습적인 인권 침해 의혹이 제기됐음에도 천안시가 수수방관하고 있다는 비판이다.천안아산경제정의실천시민연합(이하 천안아산경실련)과 전국보건의료산업노동조합, 그리고 공익감사 청구인단은 29일 오후 3시, 서울 종로구 감사원 정문 앞에서 기자회견을 열고 "천안시의 무책임한 행정과 조직적인 인사 농단을 철저히 규명하라"며 공익감사를 청구했다. 이번 청구에는 황인준 천안아산경실련 공동대표를 비롯한 471명의 시민이 뜻을 모았다.이날 기자회견의 핵심 화두는 '근평 조작'이었다. 보도된 내용과 시민단체의 주장을 종합하면, 천안시 서북구보건소는 근무평정위원회가 의결한 공식 점수와 순위를 인사 담당자가 임의로 조작해 승진 대상자를 뒤바꿨다는 의혹을 받고 있다.이들은 "과거에도 여러 차례 근평 조작으로 지적을 받았음에도 최근까지 수십 건의 평정 점수를 자의적으로 수정해 승진 순위를 뒤바꿨다"며 "이는 명백한 법령 위반이자 공공 조직의 기틀을 흔드는 중대 범죄"라고 목소리를 높였다.실제로 지난해 11월 24일 열린 제284회 천안시의회 행정사무감사에서 이종담 의원은 "천안시의 근평 조작 사건은 지방공무원법 위반으로 인사행정의 공정성과 조직 내 신뢰를 근본적으로 흔드는 중대한 사안"이라며 강하게 질타했다.노동 탄압에 대한 폭로도 이어졌다. 특히 특정 노조원을 겨냥한 '호봉 동결' 조치가 도마 위에 올랐다. 단체들은 "노조 탄압의 선봉에 섰던 한 공무원은 보란 듯이 승진해 복귀한 반면, 노조원들에게는 이유와 근거도 없이 호봉 동결을 통보했다"고 주장했다. 이에 대해 근거를 묻자 천안시 측은 '개별 근로자에게 추가 설명 자료를 제출할 대상이 아니다'라거나 '내부 검토를 통해 작성했다'는 식의 답변으로 일관하고 있다는 것이 이들의 설명이다.중앙노동위원회가 부당해고 판정을 내렸음에도 천안시가 대법원 판결 뒤에 숨어 노동자의 생존권을 외면하고, 남은 조합원들에게는 '치졸한 방식'으로 보복하고 있다는 비판이다.단체들은 보건소 내에서 막말, 특정 직렬 비하 등의 인권침해도 벌어졌다면서 서북구보건소장을 비판했다. 단체들은 "인권 사각지대, 보건소는 작은 왕국, 양두구육이라는 제목의 기사들만 읽어도 숨이 막힐 지경"이라며 "관리·감독 책임이 있는 천안시는 '모른다'는 답변으로 일관하며 사실상 가해자를 방치하고 있다"고 규탄했다.기자회견을 마친 이들은 감사원에 세 가지 핵심 요구사항을 전달했다. 반복되는 근평 조작과 인사 전횡의 실체를 밝히고 책임자를 엄중 처벌할 것, 보건소 내 인권침해와 괴롭힘을 묵과한 천안시의 관리·감독 태만을 감사할 것, 부당한 호봉 동결과 노동 탄압을 철회하고 피해 노동자들에게 즉각 사죄할 것 등이다.황인준 공동대표는 "471명의 청구인은 천안시가 스스로 정화할 의지가 없음을 확인했다"라며 "감사원의 공정하고 철저한 감사가 이루어질 때까지, 그리고 천안 시민들이 신뢰할 수 있는 보건소가 될 때까지 끝까지 싸울 것"이라고 밝혔다.이에 대해 천안시 감사관실 관계자는 30일 <오마이뉴스> 기자와 한 통화에서 "인사 관련 근평 조작 의혹에 대해서는 재작년 감사원 정기감사에서 지적된 사항으로 이후 인사담당자에 대한 징계 절차까지 마무리됐다"라며 "현재까지 진상 파악조차 하지 않고 있다는 주장은 사실과 다르다"고 말했다.이 관계자는 서북구보건소장의 상습적인 막말 등 논란에 대해서도 "언론보도 외에 천안시 공무원노조, 감사실, 행정부서 어디에도 피해자들이나 시민단체 등에서 신고나 문제를 제기한 적이 없다"라며 "문제 제기가 없는 상태에서 언론보도만으로 조사를 벌이기 어려웠다"고 해명했다.