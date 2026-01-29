경기도, 지방도 318호 용인 반도체클러스터 전력망 해결 모델 제도화

큰사진보기 ▲경기도가 ‘지방도 318호선(용인·이천 구간 27.02km)’에서 처음 적용된 도로 건설과 전력망 지중화 동시 추진 모델을 제도화하기로 했다. 김동연 경기도지사의 특별 지시에 따른 것으로, 향후 도내 대규모 사회간접자본(SOC) 사업 전반에 확대 적용될 전망이다. ⓒ 경기도 관련사진보기

경기도가 '지방도 318호선(용인·이천 구간 27.02km)'에서 처음 적용된 도로 건설과 전력망 지중화 동시 추진 모델을 제도화하기로 했다. 김동연 경기도지사의 특별 지시에 따른 것으로, 향후 도내 대규모 사회간접자본(SOC) 사업 전반에 확대 적용될 전망이다.지방도 318호선 모델은 도로 신설과 동시에 지중화 전력망을 구축하는 방식으로, 송전탑 설치를 둘러싼 갈등을 피하면서 용인반도체클러스터 일반산단의 전력 공급 문제를 해결한 획기적 사례로 평가받는다.이 방식은 중복공사를 최소화하고 행정절차를 간소화해 공사 기간을 기존 10년에서 5년으로 단축했으며, 사업비도 약 30% 절감되는 효과를 거뒀다.경기도는 이번 모델을 일회성으로 끝내지 않고 제도화하기 위해 '경기도 공공건설사업 총사업비 관리 지침'을 개정한다.개정안에는 500억 원 이상 규모의 도로·철도·하수도 등 대규모 SOC 사업 추진 시 계획 단계부터 한국전력, 수자원공사 등 관계기관과 공동건설 협의를 의무화하는 조항이 신설된다.협의 시점은 △도로건설계획 등 법정계획의 경우 '계획 고시' 이전 △500억 원 이상 공공건설사업은 한국지방행정연구원의 '타당성조사 평가' 의뢰 이전으로 규정할 예정이다.도는 이를 통해 공동 건설로 인한 사업비 절감과 중복공사 방지 효과를 기대하며, 비용-편익 비율(B/C)도 크게 향상될 것으로 내다보고 있다.김동연 지사는 지난 29일, 한전과의 '도로-전력망 공동건설 협력체계 구축 협약'을 성사시킨 도로정책과에 '도정 혁신업무 유공' 포상을 수여했다.부서 단위 포상은 이례적인 일로, 반도체 관련 부서가 아님에도 불구하고 칸막이를 넘어 전력 문제 해결에 앞장선 점을 높이 평가한 것이다.김 지사는 "공직의 틀을 깨고 남이 안 해본 길, 새로운 길을 가야 한다"고 강조하며 이번 모델의 전국적 확산 가능성을 시사했다.경기도는 내부 심의와 도지사 결재를 거쳐 지침 개정을 즉시 시행할 계획이며, 올해부터 본격적으로 제도화된 '지방도 318호 모델'을 도내 SOC 사업에 적용할 예정이다.