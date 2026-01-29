여주시, 무료 치매 조기검진 상시 운영... 60세 이상 대상

경기 여주시치매안심센터는 치매 조기 발견과 적기 치료를 위해 60세 이상 시민을 대상으로 연중 무료 치매 조기검진을 실시한다고 29일 밝혔다.
치매는 조기에 발견해 치료할 경우 중증 상태로의 진행을 억제하고 증상을 완화할 수 있는 질환으로 이를 예방하기 위해 정기적인 검진이 무엇보다 중요하다.
치매 조기검진은 ▲1차 인지선별검사 ▲2차 진단검사(신경인지검사 및 전문의 임상평가) ▲3차 감별검사(뇌 영상 촬영 및 혈액검사)로 구성돼 있으며 1차 인지선별검사와 2차 진단검사는 치매안심센터에서 무료로 진행되고 이 과정에서 치매로 진단 시 협약병원과의 연계를 통해 3차 감별검사를 받을 수 있다. 치매 검진 관련 자세한 사항은 여주시치매안심센터로 문의하면 된다.
아울러 치매로 진단받은 대상자는 치매안심센터에 등록되어 조호물품 제공 및 치매치료관리비 지원, 실종예방서비스, 인지재활프로그램, 가족교실 등 돌봄에 필요한 다양한 맞춤형 관리서비스를 받을 수 있다.
여주시보건소 관계자는 "치매 검진은 두려움이 아니라 건강한 노후를 위한 가장 확실한 준비"라며 "조기 검진으로 빠른 발견과 치료가 중요한만큼 시민들의 적극적인 검진 참여를 바란다"고 말했다.