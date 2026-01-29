'입법 속도' 또 언급한 이 대통령 "해야 할 일 산더미처럼 많은데..."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.1.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"밤에 잠이 잘 오지 않는 편이다. 해야 할 일은 산더미처럼 많고 또 할 수 있는 역량은 또 제한적이어서 언제나 마음이 좀 조급하기도 하다."

이재명 대통령이 29일 주재한 수석보좌관회의에서 "해야 될 일이 너무 많은데 너무 속도가 늦어서, 저로서는 참 답답하기 이를 데 없을 때가 많다"면서 또 한번 '속도전'을 주문했다. 집권 2년 차를 맞아 이미 여러 번 국무위원들과 참모들에게 강조했던 내용이다.이 대통령은 이날 "우리가 일할 수 있는 시간도 매우 제한적이어서 있는 시간이나마 정말 최선을 다해야 될 것 같다"라며 "하루를 이틀처럼 쓰면 더 많은 것을 할 수가 있다. 그러려면 속도가 중요한 것 같다"고 말했다.이번에도 "입법과 행정의 속도"를 거론, 국회 입법 지연 문제를 정면으로 지적했다. 이 대통령은 지난 27일 국무회의 때도 "(정부 출범) 8개월이 다 돼 가는데 정부의 기본적인 정책 방침에 대한 입법조차도 20%밖에 안 됐다"고 꼬집은 바 있다. 특히 이는 현재 국회 다수당인 더불어민주당에 더 적극적인 국정 지원을 요구한 것이란 해석도 낳았다.참고로 국회는 이날 본회의를 열어 175건의 법안 중 비쟁점 법안 90건을 여야 합의로 처리했다. 해당 법안들은 여야 이견 없이 상임위를 통과한 바 있지만, 2차 종합특검법 등에 대한 여야 대치로 인해 처리되지 못하던 상황이었다.이 대통령은 이날 "소위 국정이란 것은 입법을 통해서 제도를 만들고 그 속에서 집행을 하는 행정을 하게 되는데, 입법과 행정 과정, 입법과 집행 과정에서 속도를 좀 더 확보해 주면 좋겠다"라며 "(정부 출범 후) 객관적인 평가로는 한 일이 꽤 있어 보이기는 하지만 제가 가지고 있는 기준으로는 정말로 많이 부족하다"고 평했다.또 "국회 협력 요청이든 집행 지휘든 철저하게 신속하게 해 주시기를 다시 한번 당부드린다"고 말했다.참모들에게는 "지금 당장 할 수 있는 일들을 최대한 찾아서 빨리 많이 하라"고 주문했다.이에 대해 이 대통령은 "제가 시장, 도지사할 때 작은 일을 많이, 빨리 하는 게 중요하다는 생각을 했다"면서 "큰 일이라고 붙잡고 끙끙 앓고 시간을 보내지 말고 쉬운 일부터 신속하게 해치워라. 이게 마치 흩어진 콩알을 줍는 것과 비슷해서 누가 빨리 하느냐, 누가 더 충직하게 열성적으로 하느냐에 따라 성과가 달라진다"고 말했다.또 "엄청나고 멋진 일, 획기적인 일에 집착하다 보면 실제 할 수 있는 일을 못 하는 경우도 있다"면서 "티끌 모아 태산이라는 생각으로 해야 될 일들을 속도감 있게 해 나갔으면 좋겠다"고 덧붙였다.한편 이날 회의에서는 ▲ 전동킥보드 안전관리 강화 ▲ 계좌 지급 정지 제도 적용 확대 ▲ 치매 장애 어르신 안심 재산 관리 ▲ 구독 서비스 해지 버튼 전면 노출 ▲ 최적 통신 요금제 고지 의무 등 국민이 보다 쉽게 체감할 수 있는 생활밀착형 정책들에 대한 보고와 논의가 이어졌다.이에 대해 이 대통령은 "일상에서 작은 부분이라도 개선할 수 있는 성과를 꾸준히 쌓아갔으면 좋겠다"라며 "지난 2022년 대선 때도 '소확행(소소하지만 확실한 행복)' 공약 수십 개를 했는데 그것도 한번 참고해주시면 좋을 것 같다. 웬만하면 실행 가능하고 필요한 것을 공약했다"고 설명했다.또 "언제나 수요자 측, 우리 국민들의 시선으로 보도록 노력해야 한다"라며 "그분들을 직접 만나서 얘기를 듣는 게 제일 좋지만 직접 만날 수 없다면 그분들이 모이는 자리에서 하는 얘기들이라도 잘 봐야 하고 하다못해 영 안 되면 커뮤니티 댓글이라도 읽어봐야 한다"고 강조했다.강유정 대변인은 이날 브리핑에서 이 대통령이 이날 우선추진 과제 중 하나로 보고된 'AI 첨단 바이오 IP 초고속 심사'에 대해 즉각 추진을 지시했다고 전했다. 이는 기술 특성상 신속한 특허 확보가 사업화 및 투자 유치의 관건임에도 관련 분야 특허 출원 건수가 대폭 늘어나면서 심사 대기시간이 평균 20개월 내외로 매우 늦어지고 있는 문제점을 개선하기 위한 제도다.강 대변인은 "이 대통령은 심사관 충원에 들어가는 인건비 대비 벌어들일 수 있는 수익이 굉장히 커 국가 재정에 큰 도움이 된다고 했다"면서 "현 인력 규모로는 심사 대기 시간을 단축하는 게 불가능한 만큼 중장기적으로 주요 경쟁국과 비교해 부족한 심사관의 수를 대폭 증원하는 방안을 신속히 추진하라고 지시했다"고 전했다.