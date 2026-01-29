여수시의회, '여수시 무상보육 전면 시행' 공론화

큰사진보기 ▲여수시 무상보육 전면 시행방안 정책토론회여수시의회 김영규 의원과 최정필 의원이 공동 주최한 ‘여수시 무상보육 전면 시행방안 정책토론회’가 29일 시의회 소회의실에서 열렸다. ⓒ 정은지 관련사진보기

여수시의회 김영규 의원과 최정필 의원이 공동 주최한 '여수시 무상보육 전면 시행방안 정책토론회'가 29일 시의회 소회의실에서 열렸다. 토론회에서는 여수형 무상보육 실현을 위한 재정·행정적 과제와 현장 수용성을 놓고 본격적인 논의가 이뤄졌다.이날 토론회는 국가 보육 정책 흐름에 맞춰 여수시 차원의 무상보육 모델을 구체화하기 위한 자리로 마련됐다. 참석자들은 무상보육을 둘러싼 찬반 논쟁을 넘어, 실제 정책으로 구현하기 위한 재정 여건과 행정적 준비, 현장의 수용 가능성 등을 중심으로 의견을 나눴다.좌장을 맡은 최정필 의원은 개회 발언에서 "이번 토론회는 찬반을 가르는 자리가 아니라, 재정과 행정, 현장 수용성을 함께 고려한 실행 방안을 모색하는 정책 논의의 출발점"이라고 밝혔다.그는 부산시가 3~5세 유아를 대상으로 무상보육·무상교육을 전면 시행한 사례를 언급하며, 여수시 역시 지자체의 정책적 결단에 따라 충분히 현실화할 수 있는 사안이라고 강조했다.여수시 여성가족과 보육지원팀장은 지정토론에 앞서 "2026년 1월 기준 관내 어린이집은 국공립 25곳, 법인·단체 18곳, 민간 36곳, 가정 21곳, 직장 9곳 등 총 109곳이며, 보육 대상 아동은 8938명으로 집계됐다"며 "이 가운데 약 절반가량이 어린이집을 이용하고 있는 것으로 나타났다"고 설명했다. 이어 "2026년 보육 예산은 총 695억 원으로 운영비 성격 사업과 종사자 수당, 기타 지원 사업 등으로 편성돼 있다"며 "무상 보육을 전면 시행할 경우 추가 재정 부담이 불가피하다"고 강조했다.보육 현장의 목소리는 무상보육의 취지에는 공감하면서도, 지역과 시설 유형에 따른 지원 격차 해소 없이는 정책 효과가 반감될 수 있다는 점에 집중됐다. 어린이집 연합회와 각 분과 원장들은 여수시의 평균 보육 지원 수준이 타 지자체에 비해 낮은 편이라는 점과 유치원과 어린이집 간 부모 부담금 차이로 인한 형평성 문제를 지적했다.특히 영아(0~2세) 보육에 대한 지원 공백과 운영비 부족으로 어린이집 폐원이 이어지고 있다는 현실도 언급됐다. 보육료 지원이 부모에게 직접 돌아가는 구조인 만큼, 교육비와 운영비가 분리되지 않으면 시설 운영 자체가 위협받을 수 있다는 우려도 나왔다.김영규 의원은 토론 과정에서 여수시의 재정 여건이 녹록지 않은 것은 사실이지만, '돈이 없다'는 이유로 미래 세대를 위한 투자를 미뤄서는 안 된다고 강조했다. 그는 "불요불급한 예산 구조를 점검해 무상보육 재원을 마련해야 한다"며 "내년 국가 정책 시행을 기다리기보다 여수시 실정에 맞는 선제적 대응이 필요하다"고 주장했다. 또 "이번 토론회에서 제기된 현장의 의견을 바탕으로 2026년 무상보육 전면 시행을 목표로 정책을 추진하겠다"고 말했다.이날 토론회에서 만 3~5세 무상보육을 우선 시행한 뒤, 영아 보육과 급식비, 반별 운영비 지원 확대 등 단계적 보완이 필요하다는 의견도 제시됐다.이에 대해 여수시 관계자는 "예산 확보가 가장 큰 과제"라며 "다각적인 재원 마련 방안을 검토하겠다"고 밝혔다.최정필 의원은 "이번 토론회는 무상 보육을 단순한 복지 확대가 아니라 저출생 위기와 지역 소멸 문제에 대응하는 핵심 정책으로 인식해야 한다"며 "실제 정책 반영 여부는 향후 추경 예산 편성과 시 집행부의 정책적 결단에 달려 있다"고 말했다.이어 "현장의 목소리와 재정 여건을 함께 담아낼 수 있는 여수형 무상보육 모델을 구체화할 것"이라며 "오늘 제기된 의견들이 선언에 그치지 않고 실제 정책으로 이어질 수 있도록 의회 차원에서 집행부와 지속적으로 협의해 나가겠다"고 밝혔다.