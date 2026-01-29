"94세 최고령 어르신, 늦깎이 졸업 기쁨"

큰사진보기 ▲2025학년도 고성군 늘배움학교 졸업식. ⓒ 경남교육청 관련사진보기

경상남도교육청(교육감 박종훈)은 '학력 인정 문해교육' 3단계를 마친 성인 학습자가 초등 94명, 중학 79명으로 총 173명이 학력 인정서를 받았다고 29일 밝혔다. 94세 최고령 어르신이 늦깍이로 졸업의 기쁨을 누린 것이다.학력 인정 문해교육은 배움의 기회를 놓친 18세 이상 성인을 대상으로 하며 글을 읽고 쓰는 기초 능력은 물론 실생활에 필요한 역량을 함께 기르는 교육과정이다.과정을 이수하면 초등학교나 중학교 졸업 학력을 공식적으로 인정받는다. 경남교육청은 2012년 사업을 시작한 이래 올해까지 학력 취득자 총 1,489명을 배출했다.올해 학력 취득자 가운데 최고령은 1933년생인 올해 94세의 하동군 학습자다.그는 "지난 3년간 초등 과정을 배우며 많은 것을 느끼고 배웠다"라며 "늦게나마 졸업장을 받을 수 있어 정말 행복하고 감사하다"라고 소감을 밝혀 주위에 잔잔한 감동을 전했다.경남교육청은 2026학년도에도 배움의 열기를 이어간다. 도내 각급 학교, 지방자치단체 평생학습센터, 작은 도서관 등 12개 지역, 19개 기관에서 72개 학급을 초·중학 학력 인정 교실로 지정해 운영할 예정이라고 밝혔다.이종섭 경남교육청 교육복지과장은 "어려운 환경 속에서도 3년 동안 배움을 포기하지 않고 과정을 완주한 어르신들의 열정에 깊은 존경을 표한다"라며, "앞으로도 더 많은 사람이 학습 기회를 가질 수 있도록 문해교육 지원을 강화하겠다"라고 밝혔다.