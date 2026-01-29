국민연금 이사장 "퇴직연금, 기금화 해야... 쿠팡, 주의깊게 보고 있다"

큰사진보기 ▲김성주 국민연금공단 이사장이 29일 서울 용산구 스페이스쉐어 서울역센터에서 열린 신년 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 국민연금공단 관련사진보기

"기초연금과 국민연금의 재구조화, 퇴직연금의 공적연금화를 추진해야 한다."

김성주 국민연금공단 이사장의 말이다. 그는 29일 서울 중구 서울스퀘어에서 열린 신년기자간담회에서 국민의 안정적인 노후 보장을 위해 퇴직연금의 기금화를 주장했다. 앞서 지난해 12월 17일 취임사에 이어 거듭 강조한 것이다.이날 김 이사장은 "퇴직연금 적립이 의무인데도 공적 관여가 이뤄지지 못하니 노후에 받을 수 있는 수령액이 적어, 노후소득이 보장되도록 하려면 기금화가 필요하다"면서 "국민연금을 중심으로 아래로는 기초연금을, 위로는 퇴직연금을 올리는 것이 좀더 든든하고 풍요로운 노후를 위해 필수적이다. 다중 소득보장체계를 만든 것이 목표"이라고 말했다.그는 퇴직연금 기금화는 수익률을 높이기 위해 필요하다는 의견, 국민의 노후자산을 국유화하는 것 아니냐는 비판 등을 인지하고 있으며, 사회적인 공론화가 필요하다고 했다. 그러면서 "연금개혁은 노후소득보장 강화에 방점을 찍어야 한다"고 했다.또 김 이사장은 "1500조 원을 굴리는 국민연금 직원도 퇴직연금은 민간금융기관에 맡겨 운용하지만, 평균 수익률이 2~3%"라며 "퇴직연금 운용도 공적기관 참여 여부와 무관하게 다양한 주체가 나서도록 길을 열어줘야 한다"고 주장했다.국민연금의 퇴직연금 사업자 참여와 관련해서는 "절반은 민간 위탁, 절반은 직접 운용하는 방식도 가능할 것"이라며 "다양한 운용 주체의 참여를 통해 수익률 제고를 유도하는 방향이 바람직하다"고 설명했다.다만 국민연금의 참여가 민간 운용사의 배제나 독점으로 이어져서는 안 된다고 분명히 선을 그었다. 그는 "공적 기관 참여 여부와 무관하게 다양한 주체가 참여할 수 있게 길을 열어줘야 한다. 국민연금이 독점적 지위를 누리거나 기존 민간기관의 밥그릇을 뺏는 일은 없을 것"이라고 말했다.무엇보다 법 개정이 필요하며, 현재 국회에 관련 법안이 제출돼 있는 만큼 사회적 논의가 필요하다고 했다. 그는 "국민연금이 경쟁을 촉진하는 '메기 역할'을 할 것"이라고 기대했다.국민연금이 환율 방어와 국내 주식시장 분양에 동원된다는 논란에 대한 질답도 오갔다. '환율 변동을 국민연금으로 방어한다는 비판이 있다'는 질문에, 그는 "국민연금의 정치화는 기우"라고 반박했다. 이어 "모든 정책과 의사결정은 안정적이고 지속적인 수익을 만드는 방향에 따라 이뤄진다"면서 "환율의 급격한 변동이 연금에도 가장 큰 위기다. 환율의 안정적 관리를 위해 연금 차원에서 대응해왔고, 앞으로도 그렇게 할 것"이라고 말했다.최근 국민연금 기금운용위원회가 국내주식을 고려해 리밸런싱(자산비중 초과시 비중조절)을 유예한 점을 두고 주식 부양에 동원됐다는 비판이 있었다. 이에 대해서는 "기금위에서 펀드매니저 판단에 따라 유연하게 운용하도록 자율권을 부여해준 것"이라면서 "지난해 국내주식 때문에 성과가 좋았지만 시장 여건에 따라 수익이 좌우된다"고 말했다. 향후 시장상황에 따라 대응한다는 것이다.김 이사장은 "(기금운용은) 어떤 정치 권력과 경제 권력으로부터 독립되는 것을 철저히 지키고 했다"며 "기금운용에 저도 개입하지 않는다. 누구의 간섭 받지 않은 안정적 운영하고 있다고 자신 있게 말할 수 있다"고 했다. 그는 "독립된 의사결정"임을 분명히 하면서 "최소한 제가 이사장하는 동안은 발생하지 않을 것"이라고 힘주어 말했다.'스튜어드십 코드'(고객의 자산을 관리하는 국민연금 등 기관투자자가 집사처럼 고객의 이익을 극대화하기 위해 만든 행동 지침)에 대한 입장도 분명히 했다. 그는 의결권 행사 등 책임 투자에 적극적으로 임한다는 기존 입장에 변함이 없다고 했다.김 이사장은 국민연금의 코스닥과 벤처투자 확대 여부에 대해선 "더 늘릴 계획이 있느냐, 없느냐 확인해드릴 수 없다"면서 "코스피와 코스닥을 놓고 보면 코스닥이 상대적으로 전체 규모에 비해 적게 투자를 하고 있는 건 맞다"고 짚었다.이어 "높은 변동성에 대한 위기 관리 측면에서 그렇다. 그런데 실제로 놓고 비교해보면 상대적으로 수익률은 코스닥이 더 높게 나타나는 경우도 있다"고도 했다. "변동성이 크다"고 신중한 뜻을 전하면서도 "시장에서의 변화로 나타날 것"이라고 언급해 확대 가능성을 열어뒀다.이날 별도로 개최된 국민연금 수탁자책임전문위원회에서는 쿠팡, KT 등에 대해 논의될 것으로 알려졌다. 이와 관련해 쿠팡에 대한 국민연금의 입장을 묻는 질문이 있었다.김 이사장은 "(쿠팡에 대해) 주의 깊게 들여다보고 있다. 주주들 간 집단 소송 이슈도 보고 있다"면서 "투자전략에 관련된 문제라 (구체적으로) 얘기하긴 어렵지만 옛날에는 그냥 지나갔지만 지금은 모든 발생 사안에 대해 꼼꼼히 들여다본다는 게 차이점이다. 발걸음이 좀 더디긴 하지만 수탁자책임실이 열심히 하고 있다"고 답했다.이외에도 국민연금 '사각지대'를 줄이기 위해 저소득층 보험료 지원, 군복무·출산 크레딧의 발생 시점 적립, 청년 첫 보험료 지원에 활용하는 등 국고지원 확대를 주장했다. 또 발달장애인과 치매노인 등을 대상으로 하는 공공신탁 사업의 본격 추진, 신청하지 않아도 때가 되면 연금을 받을 수 있는 시스템을 만들어 국민 불편을 해소하겠다고도 추진 과제를 소개했다.