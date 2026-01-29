김태호 의원 대표발의 '국가재정법 개정법률안' 국회 통과

큰사진보기 ▲국민의힘 김태호 국회의원. ⓒ 김태호의원실 관련사진보기

국민의힘 김태호 국회의원(양산을)이 대표발의한 국가재정법 개정법률안이 29일 국회 본회의를 통과했다.이번에 통과된 국가재정법 개정안은 예비타당성조사 대상 사업의 조사방법과 절차에 '지역균형발전 분석'을 명시적으로 포함하도록 한 것이 핵심이다.현행 예비타당성조사 제도는 경제성 중심의 평가 구조로 인해 인구와 자본이 집중된 수도권 지역의 SOC(사회간접자본) 사업이 상대적으로 유리하게 설계되어 있다는 지적을 받아 왔다.김태호 의원은 "비수도권 지역의 경우 인구 규모가 작고 기존 사회간접자본(SOC) 기반이 부족해 경제성이 낮게 산출되는 구조적 한계로 인해, 필요한 사업조차 예비타당성조사의 문턱을 넘지 못하는 사례가 반복되어 왔다"라며 "이러한 구조는 지방정부의 사업 추진을 제약하고, 결과적으로 지역 간 격차를 고착화시키는 요인으로 작용해 왔다는 평가다"라고 설명했다.김 의원은 "이번 개정안 통과로 비수도권에서 추진되는 예비타당성조사 대상 사업에 지역균형발전 요소가 본격적으로 반영됨에 따라, 지방소멸을 예방하고 국가의 균형 있는 발전을 도모하는 제도적 기반이 한층 강화될 것으로 기대된다"라고 밝혔다.김태호 의원은 "비수도권의 SOC 사업이 경제성 평가에 가로막혀 번번이 좌절되는 상황이 반복된다면, 지역 간 격차 해소와 균형 있는 국가 발전은 요원할 수밖에 없다"며, "이번 법안 통과를 계기로 수도권 중심의 인프라 확충을 넘어, 지역균형발전 시대를 여는 실질적인 SOC 정책이 추진되어야 한다"고 강조했다.