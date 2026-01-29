역대 경주지역 택시요금 인상 살펴보니... 운임거리 및 시간 매번 단축, 인상간격도 단축

큰사진보기 ▲2013년 택시요금 조정표. 자료 경주시청 ⓒ 경주포커스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2019년 조정표. ⓒ 경주포커스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2023년 조정표. ⓒ 경주포커스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 조정표 ⓒ 경주포커스 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일 택시업계 대표자 초청 간담회. 사진 경주시. ⓒ 경주포커스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 경주포커스에도 실렸습니다.

