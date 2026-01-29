[주장] 조류독감, 살처분 아닌 백신 도입하라

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

AD

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

안녕하세요, '작전명 수탉(Operation Rooster)'의 세레나입니다. 지난 기사에서 저는 조류 인플루엔자와 그 통제 시스템이 농업 산업뿐만 아니라 직간접적으로 우리 모두에게 영향을 미치는 문제라는 것을 보여드리고 싶었습니다. 이번 기사에서는 특히 우리 도시 화성에 영향을 미치는 문제이며, 생명을 소중히 여기는 모든 이들에게 왜 그토록 끔찍한 문제인지 보여드리고자 합니다.실제로 매년 화성에서 조류독감의 위협은 농부들의 등골을 오싹하게 만듭니다. 화성은 대한민국 전체에서 매년 고병원성 조류독감(HPAI)의 영향을 가장 많이 받는 지역에 속합니다. 피해가 큰 지역은 천안, 안성, 평택, 화성 및 인근 도시들을 포함합니다. 이 지역은 적어도 2020년부터 2025년 12월까지 HPAI로 인해 살처분된 농장 수와 살처분된 동물 수가 전국에서 가장 많이 기록된 곳입니다.그런데 이것이 구체적으로 무엇을 의미할까요? 살처분이란 무엇일까요? 살처분은 죽이는 것을 뜻하는 또 다른 말입니다. 실제로 가금류 동물이 HPAI에 감염되면, 농장의 모든 동물이 예외 없이 전염병의 확산을 제한하기 위해 죽임을 당합니다. 하지만 더 나쁜 것은, 지정된 살처분 구역 내 농장의 모든 동물들도 병에 걸렸든 아니든 예방 차원에서 똑같이 죽임을 당한다는 것입니다.더욱 터무니없게도, 살처분 구역은 2018년부터 오늘날까지 500m와 3km 사이를 여러 번 오갔습니다. 특히 2021년에 산안마을은 수천 마리의 완벽하게 건강한 새들을 이유 없이 죽이는 것을 피하기 위해 500m로 줄이기 위해 열심히 싸웠습니다. 하지만 지금은 재정 보상 시스템이 불충분하고, 바이러스가 너무 강력해서 아무리 노력해도 피할 수 없기 때문에, 일부 농부들은 살처분 구역을 다시 3km로 확대해 달라고 요청합니다. 사실, 아직 감염되지 않은 상태에서 농장이 살처분되면 100% 보상을 받는데, 이것은 조만간 감염되었을 때 훨씬 적게 받는 것보다 그들에게는 더 나은 것입니다.그렇습니다, 가혹하고 역겨운 진실은 수십 명의 전문가들이 순식간에 와서 건강 상태를 구별하지 않고 살처분 구역의 모든 동물을 죽인다는 것입니다. 감염되었든 아니든, 차이가 없습니다. 단 한 마리만 감염되고 백만 마리가 건강해도, 그들은 여전히 "예방"이라는 명목으로 모두 죽일 것입니다. 농장 동물을 죽이는 다양한 방법이 존재하며, 하나하나가 이전 것보다 더 끔찍합니다. 동물이 의식을 잃고 죽을 때까지 공기를 CO²로 포화시키고, 질식할 때까지 이산화탄소 거품으로 덮고, 손으로 경추를 탈구시키고, 누가 알겠습니까 더 소름 끼치는 잔혹 행위들을. 결과는 같습니다. 절대적이고 끔찍한 생명의 상실.당국은 "더 큰 선"이나 "다른 농장을 보호하기 위해"와 같은 이유로 살처분을 정당화하지만, 매년 겨울마다 바이러스가 완전히 멈추지 않고 돌아오는데 정말 그럴까요? 그리고 누가 정말로 이익을 보는 걸까요? 확실히 동물들은 아닙니다. 솔직히 농부들도 아닙니다. 우리는 먼저 동물과 사업을 잃음으로써, 그리고 두 번째로 정부 지원 감소로 인해 이중으로 처벌받으니까요. 살처분은 단순한 재정 보상 수단이 되어버렸습니다. 현재 시스템이 얼마나 터무니없고 부조리하기에, 일부 농장들은 아이러니하게도 더 나은 보상을 받기 위해 감염 전에 희생되는 것을 선호할까요? 농부들을 위한 적절한 지원 시스템이 있다면, 누구도 무고한 생명들을 희생시키려 하지 않을 것입니다.준풍토병 바이러스에 대처하기 위한 더 나은 예방 방법이나 효율적인 전략에 투자하는 대신, 우리는 여전히 HPAI에 "항상 해왔던 것처럼", 기계적으로, 냉담하게, 맹목적으로 반응합니다. 저는 이것이 역사상 가장 무서운 문장 중 하나라고 믿습니다. 왜냐하면 한때 노예제, 식민주의, 홀로코스트, 아파르트헤이트 및 기타 많은 잔학 행위가 모두 합법적이었고, 어떤 집단의 사람들이 반란을 일으키고 개혁을 요구하기 전까지는 모두 "항상 해왔던 것"이었으니까요. 합법성은 권력의 문제이지, 정의의 문제가 아닙니다. 우리는 현재의 합법성에 관계없이 더 큰 정의를 위해 싸워야 합니다.그래서, 한국에서 20년 이상 "항상 해왔던 것처럼", HPAI 사례가 발표되면 우리는 모두 죽입니다. 우리는 눈을 감고 한 생명도 남지 않을 때까지 모두 죽입니다. 우리는 무자비하게 그것을 찍어 누릅니다. 반대로, 인간이 코로나바이러스에 감염되었을 때, 우리는 연구를 수행하고, 백신에 투자하고, 그들을 치료할 해결책을 찾고, 그들을 보호하는 정책을 시행했습니다. 그러나 동물이 병에 걸렸을 때, 우리는 그들을 모두 죽이고 새로운 것들을 가져오는 것을 선호합니다, 마치 그들이 생명 없는 물건, 인간을 위한 기계, 우리의 노예인 것처럼. 그리고 진실로, 저는 인간 사회가 그들의 지옥이라고 믿습니다. 만약 우리가 그들의 언어를 이해할 수 있다면 그들은 우리를 어떻게 볼까요? 하지만 누가 그들의 죽어가는 울음소리를 듣고 싶어 할까요? 그렇습니다, 우리는 그들의 악마입니다.우리는 이미 구제역과 같은 다른 백신을 사용하고 있고, 이것이 매년 소, 돼지, 양을 살처분에서 구하는데, 우리는 닭과 다른 가금류 동물들이 매년 수백만 마리씩 죽임을 당하도록 내버려 두는 걸까요? 백신 접종에 대한 반대는 원래 국가에 관계없이 항상 같습니다. 국제 무역 장애물, 인간에게 바이러스 전파 위험, 백신 접종된 새에서 무증상 감염 및 확산 위험, 백신 접종 비용. 그러나 전 세계 국가들은 이미 백신을 사용하고 있거나, 연구하고 고려하고 있습니다. 백신 접종을 사용하는 국가들은 이미 이러한 모든 반대에 대한 해결책을 찾았는데, 우리라고 못하겠습니까? 백신 접종 비용이 정말로 매년 수천만 마리의 새를 죽이고, 우리 땅에 매장하고, 그 손실에 대한 보상을 지불하는 비용을 초과할 만큼 그렇게 높습니까? 아니요, 사실, 백신 접종 비용은 이 모든 것을 합친 것에 비하면 아무것도 아닙니다. 현재와 미래에 이 수백만, 수십억의 소중한 생명을 보호할 수 있다면 그것은 아무것도 아닙니다.지난 12월 농림축산식품부가 2026년의 큰 핵심 역할 중 하나가 인간과 동물을 위한 행복한 사회를 만드는 것이라고 발표했을 때, 우리는 쓴웃음을 지을 수밖에 없었습니다. 정말로 인간과 동물이 조화롭게 함께 사는 사회를 만들고자 한다면, 인간이 만든 대학살을 끝내는 것부터 시작해야 합니다. 언제까지 한국 땅을 묘지로 만들 것입니까? 살처분 관행은 조류 인플루엔자 전염병을 전혀 해결하지 못합니다. 같은 문제가 매년 계속되고 매년 우리는 맹목적으로 같은 원시적인 방법으로 문제에 답합니다, 죽이고, 죽이고, 죽이고. 기술이 발전했다고 자부하지만, 동물 복지에 관해서 한국은 여전히 시대착오적인 방법을 사용하고 있으며 스스로를 부끄럽게 만든다고 말하는 것을 두려워하지 않습니다.왜 HPAI 전염병을 억제하고 다루는 데 더 윤리적인 방법이 사용되지 않습니까? 왜 장기적인 해결책이 논의되고 적용되지 않습니까? 왜 백신 전략과 계획에 대한 연구가 더 많지 않습니까? 왜 모두가 역겨운 진실에서 눈을 돌리고 가금류 농업 문제를 부정하는 것처럼 보입니까? 뉴스에서 우리는 계란 가격이 올랐다고들 하지만, 아무도 이유를 말하지 않는 것 같습니다. 아무도 책임지고 싶어 하지 않고, 아무도 희생된 생명의 대가를 치르고 싶어 하지 않고, 아무도 죽은 자의 눈을 똑바로 쳐다보고 싶어 하지 않습니다. 하지만 일단 죽음이 당신 앞에 서면, 더 이상 그것을 피할 수 없습니다. 그것은 당신을 괴롭히고 생명이 얼마나 소중하고 연약한지 상기시킵니다. 이 생명들을 보호할 수 없었다는 죄책감은 우리가 그들과 합류할 때까지 우리를 괴롭힙니다. 그래서 우리 농부들, 사랑하는 동물들의 죽음을 경험한 우리, 동물의 친구인 우리는 변화를, 다른 해결책을, 동물의 쓸모없는 죽음을 예방하고 지속 가능한 농업의 미래를 가능하게 할 백신을 절박하게 요구합니다.그것이 왜 중요하냐면, 대부분의 동물들은 우리의 소중한 애완동물처럼 인간에 의해 잘 대우받고 사랑받으니까요, 그렇죠? 음, 유감스럽게도 알려드리자면, 지금 당장 소와 돼지 같은 가축 포유류가 지구상 모든 포유류의 60%를 차지하고 (36%는 인간이고, 남은 4%는 코끼리, 표범, 기린 등 모든 야생 포유류입니다) 지구상 모든 새의 70%가 농장의 가금류, 닭, 오리 등입니다. 우리가 싸움에 나선다면 상상할 수 있는 것보다 훨씬 더 많은 생명릏 구할 것입니다. 전체적으로, 더 윤리적인 관심, 더 지속 가능한 선택, 더 생태적인 결정을 향해 전 세계적 의견이 커지는 세상에서, 살처분은 시대에 뒤떨어진 것입니다. 우리는 동물을 우리가 원하는 대로 번식시키고 죽일 수 있는 교체 가능한 물건으로 취급합니다. 이 부조리는 멈춰야 합니다.