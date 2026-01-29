메뉴 건너뛰기

정치

26.01.29 16:38최종 업데이트 26.01.29 16:38

국방부, 김현태 전 707특임단장 등 계엄 관련 대령 4명 '파면'

김 전 단장 외 중앙선관위 청사 점거했던 정보사 대령 3명도 포함

계엄군 투입 관련 입장 발표 준비하는 707특수임무단장 지난 2024년 12월 9일 당시 707특수임무단장이었던 김현태 대령이 서울 용산구 국방부 전쟁기념관 앞에서 입장을 발표하고 있다.
계엄군 투입 관련 입장 발표 준비하는 707특수임무단장지난 2024년 12월 9일 당시 707특수임무단장이었던 김현태 대령이 서울 용산구 국방부 전쟁기념관 앞에서 입장을 발표하고 있다. ⓒ 권우성

국방부가 12.3 불법 비상계엄 당시 병력을 이끌고 국회 봉쇄에 관여한 김현태 전 육군 특수전사령부 707 특수임무단장(대령) 등 현역 대령 4명을 파면했다.

국방부는 29일 "12·3 내란 사건과 관련해 불구속 기소된 대령 4명에 대해 법령 준수 의무 위반, 성실 의무 위반 등을 이유로 중징계 처분을 내렸다"고 밝혔다.

이날 파면된 대령은 김 전 단장과 고동희 전 국군정보사령부 계획처장(대령), 김봉규 전 정보사 중앙신문단장(대령), 정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장(대령)이다.

김 전 단장은 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 직후 헬리콥터를 타고 여의도 국회에 도착해, 국회의사당 창문을 깨고 국회 내부로 부하들을 투입시킨 혐의를 받고 있다.

고동희 전 처장과 김봉규 전 단장, 정성욱 전 단장 등 정보사 소속 대령 3명은 계엄 당일 중앙선거관리위원회 청사를 장악하는 데 관여한 혐의를 받는다. 특히 고 전 처장은 계엄 당일 선거관리위원회에서 서버실을 촬영하고 출입 통제 등 임무를 현장에서 지휘한 것으로 알려졌다.

김봉규 전 단장은 계엄 선포 이틀 전 경기도 안산 롯데리아 매장에서 노상원 전 국군정보사령관과 문상호 당시 정보사령관, 정 전 단장 등과 만나 계엄을 사전 모의한 의혹을 받고 있다.

김 전 단장과 정 전 단장은 노 전 사령관의 사조직으로 알려진 이른바 '제2수사단' 명단에도 이름을 올린 것으로 드러난 바 있다.

이들 외에 계엄 관여 혐의로 함께 국방부 징계위원회에 회부됐던 이상현 전 특전사 제1공수특전여단장(준장)과 김대우 전 국군방첩사령부 수사단장(준장)의 징계 결과는 아직 나오지 않았다.

이날 파면된 4명의 대령과 이상현 전 단장, 김대우 전 단장은 현재 서울중앙지법에서 내란중요임무종사 혐의로 재판을 받고 있다.

#123비상계엄#김현태대령#불법계엄

김도균 (capa1954)
