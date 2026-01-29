경남도 '달라지는 복지 시책' 발표 ... "더 두텁게 지원"

AD

큰사진보기 ▲경남도 ‘2026년복지 분야 달라지는 시책’. ⓒ 경남도청 관련사진보기

29일 경상남도는 복지 향상과 사회안전망 강화를 핵심으로 하는 '복지 분야 달라지는 시책'을 발표하면서 '두텁게 지원한다"라고 밝혔다.경남도는 "위기가구 긴급복지 사업인 '희망지원금'의 지원 기준을 완화하고 지원 대상을 확대한다"라고 밝혔다. 4인 가구 기준 소득 기준은 기존 1600만 원에서 1800만 원으로 상향되는 것이다.참전유공자에 대한 지원도 강화된다. 6.25 참전유공자 명예수당은 전년보다 3만 원 인상된 월 15만 원이 지급되고, 월남전 참전자 수당은 연령제한을 폐지해 80세 미만인 유공자에게도 2만 원이 인상된 12만 원이 지급된다.어르신의 행복한 일상을 지원하기 위한 혜택도 크게 확대된다. 경남도는 "나눔경로식당 식사인원이 일 4000명으로 확대되고, 지원 단가도 4천 원으로 전년보다 500 원 인상 지원된다"라고 밝혔다. 경로당 운영비는 2022년 월 9만 원에서 매년 인상해 올해 월 13만 원이 지원된다.또 어르신들의 사회참여를 지원하기 위해 노인 일자리를 전년 동기 대비 5000여 개가 확대된 7만 5000개를 운영한다.경남도는 "장애인의 자립과 생활안정을 위해 장애인연금을 인상(1인당 43만 9700원)하고 최중증 발달장애인 통합돌봄 전문수당을 5만 원이 인상된 월 20만 원으로 확대하여 추진할 계획며, 장애인 공공일자리를 확대하는 등 장애인의 사회참여를 지원한다"라고 밝혔다.아이 키우기 관련해, 경남도는 "맞벌이가정 방학 중 급식 지원 단가가 8천 원으로 지난해보다 1000원 인상되고, 어린이집 필요경비와 외국인 영유아 보육료 지원대상도 지난해 3~5세에서 올해 각각 2~5세, 0~5세로 확대 지원된다"라고 밝혔다.김영선 경남도 복지여성국장은 "2026년 복지 시책은 도민이 직접 체감할 수 있는 직접지원을 확대해 도민 생활안정에 초점을 맞췄다"며 "복지급여 등 각종 시책이 적기에 시행되어, 성과가 도민의 피부에 와닿을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.