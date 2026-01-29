김동연의 결단으로 16년 묵은 '소방관 초과근무수당' 문제 풀렸다

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2025년 12월 19일 경기아트센터에서 열린 '2025년 신임 소방공무원 임용식'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2025년 12월 19일 경기아트센터에서 열린 '2025년 신임 소방공무원 임용식'에서 신임 소방공무원 및 가족 등과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2025년 12월 19일 경기아트센터에서 열린 '2025년 신임 소방공무원 임용식'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

16년 동안 이어져 온 소방공무원 미지급 초과근무수당 문제가 김동연 경기도지사의 결단으로 마침내 해결됐다. 경기도는 전·현직 소방공무원 8,245명에게 총 341억 원의 미지급 초과근무수당을 지급하기로 결정했다고 29일 밝혔다.이번 사안은, 법적으로는 경기도가 1·2심에서 모두 승소했음에도 불구하고 김동연 지사가 법적 판단에만 머무르지 않고 '합리적 해결'을 지시하며 전환점을 맞았다.이번 결정으로 2010년부터 이어진 소방공무원들의 16년 숙원이 해소되면서, 현장에서는 "도지사의 결단이 문제를 풀었다"는 평가가 나온다.소방공무원 초과근무수당 소송은 2010년부터 전국 지자체를 상대로 이어져 왔다. 당시 행정안전부 지침에 따라 외근 소방공무원의 근무 시간 중 휴식 시간(1일 최대 2시간)을 근로 시간에서 제외하면서, 실제 근무 시간에 비해 초과근무수당이 제대로 지급되지 않았다는 문제 제기에서 비롯됐다. 24시간 맞교대 근무와 잦은 비상근무에도 불구하고, 예산 한도와 행정안전부 지침을 이유로 실제 근무 시간이 충분히 반영되지 않았다는 것이다.이후 2019년 대법원이 "휴게 시간도 근로 시간에 포함된다"고 판시하면서, 과거 공제된 수당에 대한 지급 문제가 다시 쟁점으로 떠올랐다.경기도는 소송 과정에서 1·2심 모두 승소했다. 법적으로만 보면 추가 지급 의무는 없었다. 그러나 김동연 지사는 지난해 9월 정책조정회의에서 "합리적인 해결 방안을 마련하라"고 지시하며, 사안을 법정 공방이 아닌 '정책적 책임'의 문제로 끌어올렸다. 법적으로는 경기도가 승소한 사안이었지만, 김동연 지사는 법적 판단을 넘어 '책임 있는 해결'을 선택한 것이다.김동연 지사는 국정감사 자리에서도 "법원 판단과는 별도로 어떻게 풀 수 있을지 고민하고 있다"며, 소방공무원의 헌신에 대한 도의 책임을 분명히 했다.이후 경기도는 법원, 전·현직 소방공무원, 법무부와의 협의를 거쳐 '이자는 제외하고 원금만 지급'하는 화해권고안을 제안했다. 수원고등법원은 지난 13일 이 같은 내용의 화해권고 결정을 내렸고, 법무부가 '이의 없음' 의견을 밝히면서 지급이 최종 확정됐다.김동연 지사는 이번 결정의 배경에 대해 "소방공무원의 초과근무는 도민의 생명과 안전을 지켜온 값진 헌신과 노동의 기록"이라면서 "이번 조치를 통해 소방공무원의 16년 숙원에 정당한 보상이 이뤄지도록 잘 마무리하겠다"고 밝혔다. 이번 결정은 김동연 지사가 강조해 온 '현장 중심 행정'과 '공정한 보상' 원칙이 실제 정책으로 구현된 사례로 평가된다.지급액 341억 원은 전·현직 소방공무원이 청구한 총액 563억 원 가운데 이자 222억 원을 제외한 금액으로, 1인당 평균 약 413만 원 수준이다. 소송 참여 여부와 관계없이 동일 기준이 적용돼, 현직 소방공무원 5,586명과 퇴직자 등 2,659명 모두가 지급 대상에 포함됐다.김동연 지사는 "미지급 초과근무수당 지급은 도민의 생명과 안전을 지켜온 소방관의 헌신과 명예를 바로 세우는 일이며, 경기도는 노동이 제대로 존중받고 보호받을 수 있도록 앞으로도 공정한 기준 아래 그 책임을 성실히 다할 것"이라고 강조했다.