AI 시대, '기본사회' 꺼낸 이 대통령 "빨갱이라 말고 진지하게 토론하자"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.1.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

인공지능(AI)과 기본사회

이재명 대통령이 29일 수석보좌관회의에서 꺼낸 화두다. 국민의 기본적인 삶을 국가와 사회가 함께 책임지는 '기본사회'를 토론하고 준비해야 할 때가 됐다고 했다. 기본사회를 주장한다고 '사회주의자·빨갱이라 그렇다'고 왜곡 말고 논쟁하고 토론하자고 했다.이 대통령은 "AI와 관련해선 참 말이 많고 주장이 많다. 저도 아주 자세히는 모르지만 '피할 수 없다, 엄청나게 중요하다, 앞으로 사회의 중심이 될 거다, 이게 우리 국민들의 또는 인류의 삶을 통째로 바꿀 거다' 정도의 감은 온다"면서 기본사회를 언급했다."AI가 효율적이고 유용한 측면도 있겠지만 우리 사회의 양극화를 극단적으로 만들 가능성이 매우 높은 만큼 그에 대한 대비책도 필요하다"는 설명이었다. 고도로 발전된 AI가 이제 사람의 일자리를 대체할 가능성이 높아졌고 AI를 생산적 도구로 다룰 수 있냐, 없냐가 또 다른 '스펙'이 될 현실을 이념·진영을 넘어 함께 고민해야 한다고도 강조했다.이 대통령은 "성남시장 때부터 생산수단의 소유나 생산능력이 양극화 되면서 엄청난 사회적 문제가 될 것이고 그에 대비하는 사회시스템, 소위 기본사회를 준비해야 한다는 얘기를 했다"면서 "(최근) 어딘가의 공론조사를 보면 양극화 인공지능 사회에 대비하기 위해 기본사회가 필요하다는 동의 정도가 상당히 높아졌다"고 짚었다.그러면서 "제가 이걸(기본사회) 하자니깐, 말하는 게 점점 무서워지고 있는데, 왜곡하지 말고 제 말씀을 제대로 받아들였으면 좋겠다"며 기본사회에 대한 토론·논쟁을 해보자고 했다.특히 "너무 정치적으로 접근하지 말고"라고 전제했다. 점점 다가오는 시대변화에 따른 대비책으로서 논하는 것이지, 대통령이 오랫동안 정책브랜드를 실행하기 위해 논하는 것은 아니라는 선 긋기다.이에 대해 이 대통령은 "논쟁을 통해서 차이와 오해를 줄이고 최대한 (서로의) 입장을 가까이 만들어봐야 하는데 토론과 시비를 구분 못하는 사람들이 있다"며 "상대의 주장을 왜곡 조작하면 토론이 안 되고 싸움만 난다. 민주주의를 해치는 것이다"고 했다.이어 "있는 사실 그대로 인정하고, 그 토대 위에서 자기 입장을 견지하면서 조정해 나가야 변화의 고통이 줄어든다"며 "무조건 반대하기 위해서 없는 것도 지어내서 상대 주장을 왜곡하고 공격하지 않았으면 좋겠다. 그러면 사회가 발전 안 되고 점점 퇴보한다"고 지적했다.무엇보다 이 대통령은 최근 현대차의 AI 탑재 휴머노이드(인간형) 로봇 '아틀라스' 투입 계획 관련 노사 갈등을 예로 들면서 AI 시대에 대비한 사회적 논의 필요성을 강조했다. AI가 일자리 대다수를 대체하고 AI로도 대체할 수 없는 고도의 일자리나 AI도 하지 않는 더 싼 일자리만 남게 되는 미래를 충분히 예측할 수 있기 때문이다.이에 대해 이 대통령은 "지금 생산로봇을 현장에 못 들어오게 하겠다고 어느 노조가 선언한 것 같다. 물론 진짜는 아니고 투쟁전략전술의 일부일 것"이라며 "과거에도 증기기관, 기계가 도입됐을 때 사람의 일자리를 뺏는다고 기계를 부수자는 운동이 있었다. (그러나) 흘러오는 거대한 수레를 피할 수 없다. 결국 그 사회에 빨리 적응해야 한다"고 했다.이어 "AI 로봇들이 스스로 판단하면서 데이터를 분석하며 현장에서 24시간 먹지도 않고 불빛도 없는 깜깜한 공장에서 지치지 않고 일하는 세상이 곧 오게 돼 있다. 피할 수 없다"라며 "거기에 대응해야 한다. 지금 당장 그렇게 하자는 것은 아니지만 어차피 올 세상이라면 조금이라도 대비하고 적응도 해가야 한다"고 강조했다.또한 "모든 국민이 AI를 사용하지 않을 수 없다. 최대한 빨리 인정하고, 빨리 학습하고, 정부는 학습할 기회를 부여하고, 이걸 도구로 더 많은 사람이 생산에 참여할 기회를 만들어야 한다"라며 "'이건 절대 안 돼. 말도 하지마. 말하면 빨갱이야' 이렇게 하면 적응 못한다"고 지적했다.