태안군, 자연재해 예방 국비 209억 확보… "재해 걱정 없는 안전한 태안 만든다"

큰사진보기 ▲충남 태안군 고남면 누동지구는 여름철 상습 침수지역으로 이번에 배수 개선사업지구로 선정되었다. ⓒ 신문웅(태안군 제공) 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 태안군 근흥면 죽림지구는 상습 침수 지역으로 이번에 배수 개선 사업 대상지로 선정되었다. ⓒ 신문웅(태안군제공) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군이 자연 재해로부터 군민의 생명과 재산을 지키기 위한 대규모 국비를 확보하며 '안전한 태안' 구축에 한 발 더 다가섰다.태안군은 농림축산식품부로부터 농경지 침수 피해 예방을 위한 배수 개선사업 126억 원과 지방관리 방조제 개 보수 사업비 83억 원 등 총 209억 원의 국비를 확보했다고 밝혔다.이번 예산 확보로 태안군은 기후변화로 인한 집중 호우와 해일, 침수 피해에 선제적으로 대응할 수 있는 기반을 마련하게 됐으며, 안정적인 영농 환경 조성과 함께 자연 재해 예방 행정의 성과를 다시 한 번 입증했다는 평가를 받고 있다.배수개선 사업은 상습 침수 지역이나 지대가 낮고 하천과 인접한 농경지를 대상으로 배수로 정비, 농경지 복토 등을 추진해 자연 재해 피해를 줄이는 사업이다. 이번에 태안군 고남면 누동지구와 근흥면 죽림지구가 신규 대상지로 선정됐다.특히 근흥면 죽림지구는 전액 국비 101억 원이 투입돼 84ha 규모의 농경지가 직접적인 혜택을 보게 되며, 고남면 누동지구는 충청남도 지원을 받아 25억 원 규모의 소규모 배수 개선사업으로 추진된다. 이는 매년 반복되던 농경지 침수 피해를 근본적으로 해소하고 농가 소득 안정에 크게 기여할 것으로 기대된다.이와 함께 근흥면 진원뚝방조제, 고남면 두산방조제, 소원면 소파방조제, 안면읍 절골방조제 등 4개 지구가 지방관리방조제 개보수 사업 신규지구로 선정돼 총 83억 원을 확보했다. 노후 방조제를 정비해 해일과 침수 피해를 예방하고, 연안 지역 주민들의 안전을 강화하는 데 중추적 역할을 하게 된다.이번 국비 확보는 민선 8기 출범 이후 태안군이 중앙부처를 수차례 방문하며 사업 필요성과 시급성을 적극 설명해 온 결과로, 가세로 군수를 비롯한 관련 국·과장과 실무진이 한마음으로 뛰어 얻어낸 성과라는 점에서 의미가 크다. 송현, 신덕, 냉금, 누동, 죽림지구 등 현안 사업을 꾸준히 건의하며 국비 확보에 행정력을 집중해 온 노력이 결실을 맺었다는 평가다.이로써 태안군은 민선 7~8기 동안 총 21개 지구, 510억 원 규모의 자연재해 예방 관련 사업비를 확보하게 됐으며, 이는 지역 건설경기 활성화는 물론 지역경제 전반에도 긍정적인 파급효과를 가져올 것으로 기대된다.가세로 태안군수는 "이번 국비 확보는 오랜 기간 침수와 재해로 불편을 겪어온 주민들의 염원이 담긴 값진 성과"라며 "사업을 조속히 추진해 농경지 침수 예방과 영농여건 개선이 실질적으로 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편 태안군은 올해 말까지 기본계획을 수립하고, 2027년 시행계획을 거쳐 본격적인 공사에 착수해 2030년 말까지 모든 사업을 완료할 방침이다. 군은 이를 통해 자연재해로부터 안심하고 농사에 전념할 수 있는 환경을 조성하고, '재해에 강한 태안, 안전한 농촌' 실현에 총력을 기울일 계획이다.