전창현 "박종훈 혁신교육 12년 계승, 믿을 수 있는 미래교육'"

큰사진보기 ▲전창현 경남도교육감선거 출마예정자, 29일 경남도교육청에서 출마선언. ⓒ 윤성효 관련사진보기

전창현 전 박종훈교육감후보총괄선거대책본부장이 29일 경상남도교육청 브리핑실에서 기자회견을 열어 "박종훈 교육감 12년의 성과를 성실히 계승하고, 시대가 요구하는 '더 나은 진보교육', '든든한 미래교육'을 만들겠다"라며 교육감 선거 출마를 공식 선언했다.전창현 전 경남도교육청 교육활동보호담당관은 "지난 12년 경남교육은 무상급식, 학생 안전(가방 안전 덮개), 행복학교를 통해 대한민국 교육의 변화를 이끌어왔다"라며 "저는 그 변화의 한가운데서 일하며 학교 안팎의 문제를 해결해 온 현장 교육전문가"라고 밝혔다.그는 "지금 우리 아이들은 폭발적인 정보의 홍수와 예측 불가능한 변화의 시대를 마주하고 있다"라며 "시대를 읽는 안목과 현장에 접목할 수 있는 실행력으로 경남교육을 새로운 도약의 길로 이끌겠다"라고 강조했다.전창현 출마예정자는 "기초학력부터 진로·진학까지 '진짜 실력'을 책임지는 든든한 교육 실현, 교직원의 언어가 정책이 되는 '숨 쉴 수 있는 학교', 지역과 협력하는 교육, 학교 자치 시대를 통해 '더 나은 진보교육'을 만들겠다"고 약속했다.그는 '(가칭)경남교육과정평가원'을 설립해 인공지능(AI) 기반 학습·평가 지원체계를 도입하고, 교사의 업무경감과 교직원 연수 재설계를 통해 전문성 강화를 지원하겠다고 밝혔다.그는 "교사들에게 큰 부담으로 지적돼 온 '현장체험학습'과 관련해 "복잡한 행정 절차와 안전 관리 부담은 시스템과 전담 지원체계가 맡고, 선생님은 학생의 교육적 성장에 집중할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.학교자치 등과 관련해 그는 "현재 경남교육청이 운영 중인 '지역맞춤형 통합돌봄모델'을 경남 전 지역으로 확대해 지자체와 함께 빈틈없는 돌봄 체계를 완성하겠다"라고 말했다.광역행정통합 논의와 관련해 그는 "행정이 커질수록 교육은 더 지역 가까이 가야 한다"라며 "학교자치를 교육행정의 기본 원칙으로 세워, 거대한 통합 흐름 속에서도 교육의 본질을 지키겠다"라고 약속했다.전창현 출마예정자는 "교육감은 권력을 누리는 자리가 아니라, 갈등을 피하지 않고 현장 곁에서 끝까지 책임지는 자리"라며 "노동, 복지, 행정, 교육을 두루 경험한 사람으로서 가장 낮은 곳에서 듣고 치열하게 고민하는 '따뜻한 뚝심'으로 경남교육을 이끌겠다"라고 지지를 호소했다.전창현 출마예정자는 경상남도지사 정무특보, 경상남도교육청 대외협력관 및 교육활동보호담당관 등을 역임했다.